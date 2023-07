NioBay clotûre un financement

/EIN News/ -- NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé (le « placement »).

Dans le cadre de ce placement, la Société a réalisé un produit brut de 871 520 $ qui provient des ventes suivantes :

3 541 999 unités accréditives admissibles au Québec de la Société (chacune, une « unité accréditive du Québec ») au prix de 0,12 $ par unité accréditive du Québec pour un produit brut de 421 800 $ ;

2 452 000 unités accréditives de la Société (chacune, une « unité accréditive nationale ») au prix de 0,11 $ par unité accréditive nationale pour un produit brut pouvant de 269 720 $ ; et

1 800 000 unités de la Société au prix de 0,10 $ l’unité (chacune, une « unité »), pour un produit brut de 180 000 $.



Aucune commission en espèces ou honoraire d’intermédiation n'a été payé dans le cadre du placement.

« Je tiens à remercier nos supporteurs, anciens et nouveaux, de nous permettre d’effectuer nos travaux d’exploration sur nos nouveaux claims grâce à ce financement. Nous avons voulu garder ce financement minimal afin de minimiser la dilution pour nos actionnaires, tout en poursuivant l'exploration au Québec », indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.

Chaque unité accréditive du Québec est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») émise à titre d’« action accréditive » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur les impôts (Québec) et un demi bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque unité accréditive nationale consiste en une action ordinaire émise à titre d’« action accréditive » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et un demi bon de souscription. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et un bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire au prix de 0,14 $ à tout moment jusqu’au 21 juillet 2025.

Toutes les actions émises dans le cadre du placement sont assujetties à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui expirera le 21 novembre 2023.

La Société prévoit utiliser le produit net du placement pour l'exploration de minéraux critiques sur les propriétés de la Société au Québec ainsi que pour le fonds de roulement et les autres besoins généraux de la Société.

Des initiés de la Société ont participé au placement et ont souscrit un total de 270 000 unités accréditive du Québec et 200 000 unités, pour un produit brut de 52 400 $. Une telle participation au placement est une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires de titres lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le placement est dispensé des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie de ces titres par les initiés ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement privé sans courtier car la participation d’initiés n’avait pas été confirmée à ce moment-là.

Les placements demeurent assujettis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les titres décrits dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act et des exigences étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou en vertu d’exemptions de celles-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres dans aucune juridiction.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakaminulnatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

