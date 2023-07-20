DHR 股權預警：業界領先的全球法律顧問 ROSEN 鼓勵 Danaher Corporation 投資者在 DHR 證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, July 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布其已代表於 2022 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 24 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 Danaher Corporation (NYSE: DHR) 證券之人士提起了集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 9 月 15 日前向法院提出申請。



影響：如果您在集體訴訟期間曾購買 Danaher 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Danaher 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17717 ，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 9 月 15 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述和／或未能披露如下事項：(1) 隨著 COVID-19 大流行的嚴重性降低，Danaher 的 COVID-19 相關業務的收入增長也在下滑；(2) Danaher 的非 COVID-19 相關業務之收入不足以彌補前述之收入下降，這與該公司此前對投資者的表述截然相反；(3) 因而，Danaher 誇大了該公司保持其 2020 年和 2021 年增長勢頭的能力；(4) 因此，Danaher 可以實現其 2023 年收入預測的可能性不大；而且 (5) 因此，被告在所有相關時間的公開陳述存在嚴重不實和／或具有誤導性。訴訟聲稱，在市場得悉真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Danaher 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17717 ，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以選擇自行聘請律師，也可以作為集體訴訟缺席成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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