Ai-Media 引入 LEXI Viewer：用尖端字幕解決方案變革直播活動

/EIN News/ -- 紐約布魯克林, July 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技術驅動的即時字幕、轉錄和翻譯解決方案行業領導者 Ai-Media 很高興推出這一突破性的 LEXI Viewer 。此創新的解決方案變革了活動組織者吸引觀眾的方式。告別傳統方法的束縛，準備迎接一個活動參與度無與倫比的新時代。



在如今充滿活力的活動環境中，為所有參會者創造非凡體驗至關重要。LEXI Viewer 提供一種用戶友好而且高性價比的解決方式來增強包容性，迎合多元的觀眾種類。透過緊密聯合我們的旗艦產品 LEXI 自動字幕 解決方案，我們能夠提供無可匹敵的字幕質素。用戶可以輕鬆地點擊字幕，透過前面板 LCD 螢幕或無線遙控器完全控制 LEXI。這一巧妙的功能確保了活動組織者和參會者都能得得到絕佳的動態體驗。

Ai-Media 銷售總監 James Ward 表示：「增強所有人的直播活動體驗是我們堅定不移的承諾，作為行業的先驅，我們很榮幸將 LEXI Viewer 作為一個開創性的解決方案。」「透過增加激動人心的點擊字幕功能，以及尖端技術和強大的人工智能驅動字幕解決方案，我們正在徹底改變包容性，提高不同受眾的參與度。」

LEXI Viewer 擁有一系列顯示模式，旨在滿足不同的演示風格和品牌要求，確保演示內容的最佳可見性，同時提供清晰的字幕：

全螢幕模式：字幕顯示在整個螢幕上，讓廣大觀眾最大程度接收到。提供各種行距和文本大小選項，以滿足個人偏好。

背景圖像模式：用戶可以在自定義背景圖像上疊加四行字幕，提供字幕外觀的完整配置，包括字體、文本大小、位置和顏色。在優先包容性的同時，這也讓活動組織者維護其品牌。

字幕解碼器模式：字幕可以顯示在輸入影片上，以模仿消費者字幕解碼器的行為，同時提供字體和文本顏色的訂製選項。

縮放模式：用戶可以透過將輸入影片縮小 20% 並在影片上方或下方顯示兩行字幕來保持演示內容的完全可見性。

此外，活動組織者可以透過配對 LEXI Viewer 與 LEXI Local 來增強字幕安全性並保留對數據的控制權。這一強大的解決方案提供了本地 LEXI 自動字幕，消除了與雲相關的問題，並確保了完整的數據私隱。

「我們理解數據安全和私隱的重要性，我們的 LEXI Local 解決方案化解了這些擔憂，加強了對活動組織者寶貴數據的控制，」 James Ward 補充道。「有了 LEXI Viewer 和 LEXI Local，我們可以提供一個超出預期的，全面的無障礙解決方案。」

欲探索直播活動的未來，請聯絡 sales@ai-media.tv 來諮詢或申請個性化演示。

關於 Ai-Media

2003 年，科技公司 Ai-Media 在澳洲成立，是即時和錄音字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保獲得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透過 Ai-Media 的一系列字幕編碼器和其 iCap 雲計算網絡——世界上最大、最安全的字幕傳送網絡，傳送到全球數百萬個螢幕。在全球範圍內， Ai-Media 每月傳送超過 800 萬分鐘的即時和錄製媒體。Ai-Media 在澳洲證券交易所上市交易 (ASX:AIM)。欲了解更多資訊，請瀏覽 Ai-Media.tv 。

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