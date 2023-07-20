Ai-Media 推出 LEXI Viewer：尖端字幕解决方案为直播活动带来变革

/EIN News/ -- 纽约布鲁克林, July 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术驱动的实时字幕生成、转录和翻译解决方案行业领军企业 Ai-Media 欣然推出突破性的 LEXI Viewer 。这一创新的解决方案彻底改变了活动组织者吸引观众的方式，使我们脱离了传统方法的束缚，迎来了活动参与度前所未有的新时代。



在如今竞争激烈的活动环境中，能否为所有参与者创造非凡的体验显得至关重要。LEXI Viewer 提供了一个用户友好、经济实惠的解决方案，以增强包容性并满足不同类型受众的要求。通过与我们的旗舰产品 LEXI 自动字幕 解决方案无缝集成，我们将可以提供无与伦比的字幕质量。用户通过前面板 LCD 屏幕或无线遥控器可以轻松地点击字幕，完全控制 LEXI。这种巧妙的功能确保了为活动组织者和参与者都带来引人入胜的动态体验。

Ai-Media 首席销售官 James Ward 说：“我们坚定地承诺会提升所有人的直播活动体验，作为行业中的先行者，我们自豪地推出 LEXI Viewer 这一开创性的解决方案。”“随着令人兴奋的点击字幕功能的增加，再加上尖端技术与我们强大的人工智能字幕解决方案，我们正在彻底改变包容性并提高不同受众的参与度。”

LEXI Viewer 有许多显示模式，能够满足不同的演示风格和品牌需求，在确保演示内容的最佳可见性的同时，提供水晶般透明的清晰字幕：

全屏模式：此模式下，字幕显示在整个屏幕上，供大量的观众使用。观众有多种行间距和文本大小选项可用，以适应不同观众的个人偏好。

背景图像模式：此模式下，用户可以在自定义背景图像上叠加四行字幕，对字幕外观进行全面配置，包括字体、文字大小、位置和颜色，让活动组织者在提升活动包容性的同时还能维护其品牌。

字幕解码器模式：此模式下，字幕显示在输入视频上以复制消费者字幕解码器的行为，同时，此模式还允许用户自定义字幕的字体大小和文本颜色。

缩放器模式：此模式下，用户可以将输入视频缩小 20%，并在视频上方或下方展示两行字幕来确保演示内容的完全可见性。

此外，活动组织者还可以通过结合 LEXI Viewer 和 LEXI Local ，进一步增强字幕安全性并更好地控制其数据。这一功能强大的解决方案可在客户自己的服务器上部署 LEXI 自动字幕，消除对云端解决方案的疑虑并确保完全的数据私密性。

James Ward 补充道：“我们深知数据安全和隐私的重要性，我们的 LEXI Local 解决方案致力于解决这些问题，为活动组织者们提供了对其宝贵数据的更强的控制能力。”“有了 LEXI Viewer 和 LEXI Local，我们就能提供超出预期的全面无障碍解决方案。”

若想了解直播活动的未来发展，请联系 sales@ai-media.tv 以咨询详情或申请个性化演示。

关于 Ai-Media

Ai-Media 成立于 2003 年，是一家位于澳大利亚的科技公司。公司在全球直播和录播字幕、转录和翻译解决方案领域保持领先地位。利用 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案， Ai-Media 为全球领先的广播公司、企业与政府机构提供高度准确、安全且经济实惠的字幕服务。LEXI 字幕通过 Ai-Media 的一系列字幕编码器及其 iCap 云网络（全球最大、最安全的字幕传输网络）传输到全球数百万个屏幕上。Ai-Media 每月为全球用户提供了超过 800 万分钟的直播和录播媒体服务。Ai-Media 已在澳大利亚证券交易所上市 (ASX:AIM)。更多信息，请访问 Ai-Media.tv 。

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