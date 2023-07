Ai-Media lance LEXI Viewer, révolutionnant les événements en direct avec une solution de sous-titrage de pointe

/EIN News/ -- BROOKLYN, New York, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ai-Media , le leader du secteur des solutions de sous-titrage, de transcription et de traduction en direct pilotés par la technologie, est ravi de dévoiler le révolutionnaire LEXI Viewer . Cette solution innovante révolutionne la manière dont les organisateurs d'événements captivent les audiences. Dites adieu aux contraintes des approches traditionnelles et préparez-vous à entrer dans une nouvelle ère d'engagement événementiel inégalé.

Dans le paysage dynamique des événements d'aujourd'hui, il est primordial de créer une expérience exceptionnelle pour tous les participants. LEXI Viewer propose une solution facile à utiliser et rentable pour améliorer l'inclusion en satisfaisant divers types d'audience. Par une intégration harmonieuse à notre solution de sous-titrage automatique emblématique LEXI , nous pouvons proposer une qualité de sous-titrage sans égale. Les utilisateurs peuvent aisément accéder au sous-titrage en quelques clics, et ainsi prendre le contrôle total de LEXI via l'écran LCD frontal ou une télécommande. Cette fonctionnalité ingénieuse assure une expérience dynamique et captivante tant pour les organisateurs d'événement que pour les participants.

« Nous ne reculerons devant rien pour améliorer l'expérience d'événement en direct de tous les individus, et en tant que pionniers dans le secteur, nous sommes fiers de présenter LEXI Viewer comme une solution révolutionnaire », a déclaré James Ward, directeur des ventes chez Ai-Media. « De par l'ajout palpitant d'une fonctionnalité click-to-caption, associée à une technologie de pointe et à notre puissante solution de sous-titrage piloté par l'IA, nous sommes en train de révolutionner l'inclusion et d'élever l'engagement de diverses audiences. »

LEXI Viewer est doté d'une variété de modes d'affichage conçus pour satisfaire divers styles de présentation et exigences de marque, assurant une visibilité optimale du contenu de présentation tout en offrant des sous-titres limpides :

Mode plein écran : les sous-titres sont affichés sur tout l'écran, permettant une accessibilité maximale à une large audience. Diverses options d'espacement de ligne et de taille de texte sont disponibles pour répondre aux préférences de chacun.

Mode image d'arrière-plan : les utilisateurs peuvent superposer quatre rangées de sous-titres sur une image d'arrière-plan personnalisée, fournissant une facilité de configuration totale de l'aspect des sous-titres, y compris la police de caractères, la taille de texte, le positionnement et la couleur. Cela permet aux organisateurs d'événements de préserver leur image de marque tout en donnant la priorité à l'inclusion.

Mode décodeur de sous-titres : les sous-titres peuvent être affichés sur la vidéo d'entrée afin de reproduire le comportement du décodeur de sous-titre d'un consommateur tout en offrant des options de personnalisation pour la police de caractères et la couleur du texte.

Mode mise à l'échelle : les utilisateurs peuvent maintenir une visibilité totale du contenu de présentation en réduisant l'échelle de la vidéo d'entrée de 20 % et en affichant deux rangées de sous-titres au-dessus ou en dessous de la vidéo.

Par ailleurs, les organisateurs d'événements peuvent améliorer la sécurité du sous-titrage et garder un meilleur contrôle de leurs données en associant LEXI Viewer à LEXI Local . Cette puissante solution fournit les sous-titres automatiques LEXI sur site, éliminant les préoccupations relatives au cloud et assurant une confidentialité totale des données.

« Nous réalisons l'importance de la sécurité et de la confidentialité des données, et notre solution LEXI Local répond à ces préoccupations en fournissant aux organisateurs d'événements un meilleur contrôle de leurs précieuses données », a ajouté James Ward. « Avec LEXI Viewer et LEXI Local, nous proposons une solution d'accessibilité complète qui dépasse les attentes. »

Pour découvrir l'avenir des événements en direct, contactez sales@ai-media.tv si vous avez des questions ou pour demander une démonstration personnalisée.

À propos d'Ai-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique Ai-Media est un leader mondial des solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage enregistrés et en direct. La société aide les principaux diffuseurs, entreprises et organismes gouvernementaux du monde à assurer des sous-titrages de haute précision, sécurisés et rentables via sa solution de sous-titrage automatique LEXI optimisée par l'IA. Des sous-titres LEXI sont livrés sur des millions d'écran à travers le monde grâce à la gamme d'encodeurs de sous-titrage d'Ai-Media et à son réseau iCap Cloud – le réseau de livraison de sous-titres le plus grand et le plus sécurisé au monde. À l'échelle mondiale, Ai-Media livre plus de 8 millions de minutes de contenu multimédia en direct et enregistré chaque mois. Ai-Media est cotée à la bourse australienne (ASX : AIM). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Ai-Media.tv .

Contact auprès des médias : Fiona Habben Responsable sénior du marketing mondial Fiona.habben@ai-media.tv +61 411 727 592