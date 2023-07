Plus Compagnie élargit ses services de gestion de données et son partenariat avec Brooklyn Data Co. pour exploiter le potentiel de l’IA au profit de ses clients

/EIN News/ --



NEW YORK, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus Compagnie a annoncé aujourd’hui l’expansion de son partenariat avec le spécialiste des données et de l’analyse, Brooklyn Data Co. (une société Velir ), élargissant ainsi de manière stratégique sa relation existante pour lancer la nouvelle équipe de données-service (Data Team as a Service, DTaaS) pour son réseau d’agences et de clients. Dirigée par le groupe Plus Intelligence, l’équipe DTaaS aidera les clients à gérer leurs données et à bâtir des bases de données robustes pour améliorer l’efficience de leur flux de travail, de leur analyse prédictive et de leur informatique décisionnelle.



Depuis l’arrivée de ChatGPT à la fin de 2022, les marques et les agences se livrent une course effrénée pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans leur création de contenu et dans leurs processus. L’élargissement des services et du partenariat avec Brooklyn Data renforcera l’engagement de Plus Compagnie à miser sur la technologie et la créativité et à continuer à exploiter la puissance de l’IA pour maximiser les investissements marketing et le rendement pour sa vaste clientèle.

« Pour utiliser l’IA avec succès, les organisations doivent avoir une mentalité axée sur l’innovation, des leaders assez curieux pour adopter les nouvelles technologies, et une base de données robuste », a déclaré Michael Cohen, Chef de l’analyse des données chez Plus Compagnie. « Des données plus propres et plus cohérentes permettent d’obtenir des prévisions plus solides et de prendre de meilleures décisions marketing axées sur l’IA. Mais il est facile de se sentir dépassé, et c’est là que le partenariat avec Brooklyn Data entre en jeu. Avec notre nouvelle offre de DTaaS, nous pouvons nous assurer de recueillir les bonnes données, de les organiser, de les nettoyer et de les mettre à la disposition de nos clients pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs marketing et commerciaux de façon efficiente. »

Avec l’équipe DTaaS, Plus Compagnie et Brooklyn Data aideront les clients à s’adapter au marché en évolution rapide en repérant les lacunes dans leur stratégie de données et en identifiant les technologies requises pour atteindre leurs objectifs et développer des solutions novatrices pour faciliter l’attribution des fonds et améliorer la performance des campagnes. L’équipe DTaaS aidera les clients à obtenir cet avantage concurrentiel grâce à des services tels que :

Optimiser l’usage de la technologie grâce à des logiciels axés sur les données comme des plateformes de données sur les consommateurs, des logiciels de gestion de la relation client (GRC), de production de rapports financiers, d’optimisation du marketing et de mesure du rendement.

Former et outiller les équipes pour améliorer la compréhension de leurs clients et de la façon de les servir de la façon la plus efficiente et novatrice possible en misant sur les données.

Mettre en œuvre des solutions sécurisées de bout en bout pour l’ingestion, l’entreposage, la modélisation de données et l’informatique décisionnelle.



« Actuellement, la majorité des spécialistes en marketing ont déjà touché à l’IA et introduit des outils de création alimentés par l’IA dans leurs organisations, mais ce mouvement a révélé la nécessité d’avoir des données en bonne santé, une gestion de données et une gouvernance des données solides », a déclaré Scott Breitenother, fondateur et chef de la direction de Brooklyn Data. « Notre technologie et notre modèle de prestation de services indépendant du nuage sont parfaits pour aider les organisations marketing de nos clients à bâtir une base de données robuste et à progresser sur la courbe de maturité des données, un pas à la fois, en s’assurant de créer une plus-value à chaque étape. »

L’approche de l’équipe DTaaS comprend le développement d’une stratégie et d’une vision en matière de données, d’un plan de transition pour se débarrasser des systèmes d’informatique décisionnelle existants, la création d’une feuille de route pour l’infrastructure de données et un plan de mise en œuvre. Même si chaque client nécessite un plan personnalisé, notre approche axée sur les données s’est déjà avérée un succès pour Landry’s, un client de Plus Compagnie. Avec plus de 85 systèmes informatiques et canaux, de nombreux fournisseurs et flux de données, l’équipe DTaaS permet à cette société du secteur de l’hôtellerie et des jeux comprenant plusieurs marques d’intégrer ses flux de données et d’obtenir une vue à 360 degrés de ses clients pour favoriser sa croissance en améliorant son acquisition de clients, la rétention de ceux-ci et l’utilisation de son programme de fidélité.

Au-delà de ce partenariat, Plus Compagnie et Brooklyn Data continueront à bâtir des plateformes et des outils de données modernes au sein de leur propre réseau d’agences, et à développer des solutions et des fonctionnalités évolutives pour leurs clients. Pour aider à mener la charge pour l’IA et les données prédictives, Plus Compagnie a également publié son Rapport sur l’IA et les données . Pour en savoir plus sur la façon dont les directeurs du marketing peuvent défendre l’innovation en matière d’IA dans leurs organisations et sur Plus Compagnie et son réseau d’agences, visitez le site PlusCompany.com , suivez @PlusCompany_ sur Twitter et Plus Compagnie sur LinkedIn.

À propos de Plus Compagnie

Plus Compagnie, fondée en 2021, est un partenariat unique d’agences créatives avant-gardistes possédant chacune sa propre expertise, alimenté par les capacités collectives du réseau. Les quelque 24 agences, réunies par la conviction profonde que tout est possible, un partenariat unique et une motivation illimitée, font opérer la magie grâce à leur compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Les agences de Plus Compagnie comprennent : We Are Social et ses agences partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta; fuseproject; All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen Relations, Cossette, Cossette Média, Impact Research, Jungle Media, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Mekanism, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employés répartis dans 12 pays d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique. Les agences travaillent en collaboration, pas en compétition, en tant que partenaires du possible.

À propos de Brooklyn Data

Brooklyn Data Co. (une société Velir) offre des services-conseils complets en matière de données et d’analyse qui aident les organisations à exploiter les données de façon durable. L’entreprise aide ses clients à optimiser l’utilisation des outils, forme et outille les équipes et met en œuvre des solutions sécurisées de bout en bout pour l’ingestion, l’entreposage, la modélisation de données et l’informatique décisionnelle. Pour en savoir plus, visitez le site brooklyndata.co .

Media contact:

Audrey Ann Laurin

audreyann.laurin@citoyen.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7310633a-fb6d-4289-8117-783705c52d92