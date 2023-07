Top 10 Spa triệt lông uy tín, giá rẻ, an toàn nhất TPHCM

Địa chỉ chuyên về triệt lông uy tín nhất Dịch vụ triệt lông tại TPHCM Chuyên triệt lông giá rẻ nhất

Đang tìm kiếm một địa chỉ triệt lông vĩnh viễn tại TPHCM uy tín và chất lượng. Rất nhiều phương pháp triệt lông vĩnh viễn giúp chị em không còn vướn

Hồ CHí MINH, QUậN 3, VIệT NAM, July 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Viện thẩm mỹ Mộc Ý LiênVTM Mộc Ý Liên cam kết đặt chất lượng lên hàng đầu với phương châm "Triệt hiệu quả ngay sau 1-2 buổi đầu tiên - Sạch tận gốc lông - Lông tái mọc lại gần như bằng không sau khi triệt lông ". Để đáp ứng cam kết này, VTM Mộc Ý Liên áp dụng hai công nghệ mới nhất là Diode Laser lạnh âm 10 độ và công nghệ triệt ánh sáng xung OPT - SHR. Với ưu điểm triệt lông mà không gây xâm lấn vùng da, không làm rau rát hay gây tác dụng phụ, phù hợp cho cả nam và nữ.Miss Tram Clinic – Chuyên lông tận gốc & thiết bị da hơn 15 năm tại HCMMiss Tram Spa chuyên cung cấp dịch vụ triệt lông tận gốc và chăm sóc da với hơn 15 năm làm việc rất giàu kinh nghiệm về làm đẹp và kết hợp với những máy hiện đại Diode-Laser và OPT nghệ thuật – SHR.Sở hữu một đội ngũ nhân viên nhiệt tình, ham học hỏi, am hiểu sâu về chuyên môn và có 2 công nghệ mới nhất hiện nay bao gồm Diode Laser và OPT công nghệ – SHR.Dịch vụ rút sợi tận gốc tại Miss Tram Spa:+ Dịch vụ tẩy và lông+ Dịch vụ chân lông vĩnh viễn từ đầu xuống+ Dịch vụ chân lông vĩnh viễn từ đùi xuống+ Dịch vụ lông tay vĩnh viễn từ rớt tay xuống+ Râu quai nón dịch vụ tại 2 quai nón bằng công nghệ hiện đại+ Dịch vụ lông tay vĩnh viễn 2 tay+ Dịch vụ lông vũ Bikini+ Dịch vụ lông mày vĩnh viễn+ Dịch vụ ria mép vĩnh viễn+ Mặt nạ lông dịch vụ+ Vách ngăn dịch vụ+ Móc râu dịch vụ+ Lưng lông dịch vụ+ Lông vũ dịch vụ tại vùng bụng+ Bảng giá minh bạch rõ ràng ràng buộc ngay tại trang webNhững điểm ưu tiên vượt trội khi rút lông tại Miss Tram:+ Soi da liễu trước khi rút lông và giải quyết tận gốc lông+ Miss Tram đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ luôn là duy nhất, giúp mọi chị / em tự tin diện mọi trang phục.+ Use the method lông bông FDA được thẩm mỹ chứng nhận về hiệu quả cấp độ và tính toàn cao.+ Không gây bệnh về da, không cần mất dưỡng thời gian, không gây chứng biến và không gây thương hiệu.+ Miss Tram Spa là nơi cung cấp dịch vụ triệt lông tận gốc và thiết bị chăm sóc da, sắc đẹp cho nhiều nghệ sĩ và những người nổi tiếng tại Tp. Hồ Chí Minh, ngoài ra, Miss Tram Spa còn được quý mến từ rất nhiều khách hàng “Du lịch” từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Ấn Độ, Đài Loan, Trung quốc, Singapore và Nhật Bản.Nhược điểm:+ Ít làm việc ban đêm: đến tầm 6h chiều là họ đã nhận được thêm khách rồi nên khá khó khăn khi đặt hẹn với khách hành chính.+ Lượng khách đến đây khá đông, do đó cần lưu ý đặt lịch trước khi đến để khỏi phải đợi lâu.+ Ít khuyến mãi, nếu có thì phải canh ở FB chứ không có trang web làm đẹp cập nhật.Liên hệ:+ Địa chỉ: 590/E4 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh+ ĐT: 0899194519+ Trang web: thammymisstram.vnDiamondThẩm mỹ công nghệ cao Diamond là một trong những địa chỉ làm đẹp quen thuộc với nhiều chị em ở khu vực TPHCM cũng như các khu vực lân cận. Trung tâm cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ như sợi lông vĩnh viễn, thiết bị cơ bản, dịch vụ thẩm mỹ, các vấn đề về da, làm đẹp vùng kín,…Bo Clinic & SpaBo Clinic & Spa sử dụng công nghệ sợi lông vĩnh viễn Blue Light, mang đến hiệu quả sợi lông nhanh. This method also mang đến hiệu quả làm sáng da sau khi điều trị, trả lại sự hài lòng cho chị em khi đến đây làm đẹp.BEBI BEAUTYTriệt lông là một trong những dịch vụ chủ đạo của Rebi Beauty. Do đó công nghệ triệt lông Diode Laser mới nhất cũng được Rebi sử dụng, cho thấy sự cải thiện sau 2 lần triệt. Không những lượng lông mọc lại giảm đi đáng kể, mà còn giúp se khít lỗ chân lông, kích thích sản sinh Collagen và Elastin để tăng độ đàn hồi và mịn màng cho vùng da trị liệu.Sen spaVới phương pháp triệt lông này giúp đem đến nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các công nghệ triệt lông cũ. Ngoài ra, laser Diode sử dụng xung laser tập trung cao độ tại 1 điểm với thời gian chưa đến 1 giây. Điều này giúp những tế bào da xung quanh không bị ảnh hưởng, mà vẫn bảo đảm được an toàn cho khách hàng.Seoul SpaĐây cũng là một trong những tín hiệu sau đây đang được đánh giá thành địa chỉ sợi lông uy tín tại TPHCM. Với quy mô hơn 47 chi nhánh trên toàn quốc, trong đó có 6 chi nhánh tại TPHCM. Vì vậy mà Thẩm mỹ viện Seoul Spa ngày càng được nhiều người biết đến và lựa chọn sử dụng dịch vụ.

LỚP CHĂM SÓC DA THỰC HÀNH CẤY HỒNG SÂM