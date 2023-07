Mise à jour corporative de Minière Osisko

/EIN News/ -- TORONTO, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK:TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier la mise à jour suivante.



Situation liée aux feux de forêt dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James

Le 17 juillet, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a levé l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins forestiers dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James dans le secteur du site Windfall. Afin d’aider et de soutenir les efforts de lutte contre les feux dans la province, le camp Windfall héberge plus d’une centaine de pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) du Québec, qui utilise les installations de la Société comme base pour lutter contre les feux dans la région. Les activités de forage souterrain reprendront à Windfall vers la fin de la semaine, et les autres activités régulières sur le site reviendront à la normale à mesure que la situation locale en lien avec les feux de forêt continuera de s’améliorer au cours des prochaines semaines.

John Burzynski, le président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « L’équipe à Windfall a fait un travail fantastique au cours des six dernières semaines – une période difficile et pleine de défis, en travaillant main dans la main et en restant en communication constante avec les autorités locales et provinciales afin de coordonner tous les efforts. Leurs efforts combinés ont contribué à maintenir intactes les infrastructures sur le site Windfall. Nous sommes très chanceux, sachant que les feux de forêt sont passés à proximité immédiate des installations du camp à plusieurs reprises mais n’ont pas causé de dommages importants à Windfall. Nos pensées et celles de notre partenaire en coentreprise Gold Fields restent avec les membres des communautés locales et nos voisins qui ont été déplacés, ainsi que ceux qui ont perdu leurs camps de chasse ou de pêche au cours du dernier mois. »

Rapport de développement durable

La Société a publié son rapport de développement durable 2022 le 18 juillet 2023, lequel donne un aperçu détaillé de sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et des contributions économiques dans les communautés où elle exerce ses activités. Le rapport est disponible en anglais et en français sur le site internet d’Osisko (www.miniereosisko.com).

Le développement durable est ancré dans la stratégie d’affaires d’Osisko par le biais de ses politiques couvrant la santé et la sécurité, les ressources humaines, l’environnement, les relations communautaires, les droits de la personne, et l’approvisionnement responsable. En 2022, Minière Osisko a franchi plusieurs étapes importantes et a fait de grands progrès au niveau de l’organisation. De plus, Osisko a accru son soutien envers les énergies renouvelables par l’entremise de son entente avec Miyuu Kaa pour la transmission d’énergie hydroélectrique jusqu’au site Windfall. Le rapport de développement durable 2022 couvre les activités d’Osisko sur nos projets Windfall, Quévillon et Urban Barry. Il décrit notre performance ESG du 1er janvier au 31 décembre 2022 et présente des données comparatives des années antérieures.

Osisko aimerait remercier ses employés, les Premières Nations et les communautés d’accueil, ses partenaires financiers et gouvernementaux, ainsi que ses actionnaires pour leur confiance et leur soutien continu dans sa démarche vers le développement durable.

Processus d’obtention des permis et entente sur les répercussions et les avantages

Le processus d’examen de l’étude d’impact sur l’environnement de Windfall par le COMEX suit son cours et la Société s’attend à ce que le Groupe Minier Windfall reçoive une première ronde de questions de suivi au cours des prochains mois.

Parallèlement, la Société prévoit de finaliser l’entente sur les répercussions et les avantages avec la Première Nation des Cris de Waswanipi et le Gouvernement de la Nation Crie en 2023.

Livraison des manteaux des broyeurs

Le Groupe Minier Windfall a pris livraison des manteaux des broyeurs le mois dernier. Tout l’équipement est entreposé dans un entrepôt situé à Saint-Gabriel-de-Brandon au Québec, jusqu’à ce qu’il soit prêt pour l’installation finale sur le projet Windfall.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ no 510), président d’Osisko, lequel est une « personne qualifiée » (en vertu du Règlement 43-101).

À propos du gisement aurifère Windfall

Le gisement aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation des ressources minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 7 juin 2022) (l’« estimation des ressources de Windfall ») et l’estimation des réserves minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 1er septembre 2022) (l’« estimation des réserves de Windfall ») sont décrites dans le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » (le « rapport technique de l’EF ») et daté du 10 janvier 2023 (avec une date d’effet au 28 novembre 2022). L’estimation des ressources de Windfall, en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. L’estimation des réserves de Windfall, en supposant des teneurs de coupure de 3,5 g/t (exploitation), 2,5 g/t (marginale) et 1,7 g/t (développement), comprend 12 183 000 tonnes à une teneur de 8,06 g/t Au (3 159 000 onces) dans la catégorie des réserves minérales probables. Les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans le rapport technique de l’EF, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées, sont décrits dans le rapport technique de l’EF, lequel a été préparé conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport technique de l’EF est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko inc. Le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les réserves sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 100 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 50 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation de 50 % dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d’Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 300 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant, entre autres choses, sur les éléments suivants : le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; l’impact futur de la situation liée aux feux de forêt au Québec; les délais et la capacité de la Société de reprendre ses activités à un niveau normal à Windfall; les attentes de la Société dans le cadre du processus d’examen de l’étude d’impact sur l’environnement par le COMEX; les attentes de la Société (les délais et la capacité) de finaliser l’entente sur les répercussions et les avantages avec la Première Nation des Cris de Waswanipi et le Gouvernement de la Nation Crie; le recours à des tierces parties pour des infrastructures, incluant les lignes électriques, en référence à l’entente avec Miyuu Kaa pour la transmission d’énergie hydroélectrique jusqu’au site Windfall; les délais et l’état d’avancement du processus d’obtention des permis pour la mine; les résultats de l’EF, incluant la VAN, le TRI, la production, les flux de trésorerie disponibles, les dépenses en immobilisations, les CMTC, la capacité d’usinage, le taux de récupération moyen, la création d’emplois; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer les estimations des ressources minérales et des réserves minérales présentées dans rapport technique de l’EF; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; le recours à des tierces parties, y compris des entités gouvernementales; les délais et la capacité, le cas échéant, d’obtenir les permis; le recours, dans le cadre de l’EF, à des tierces parties pour des infrastructures critiques à la construction et à l’exploitation du projet Windfall, notamment les lignes électriques; notre capacité d’obtenir de l’électricité sur le projet, d’une quelconque façon ou à des conditions économiques pour la Société; le statut des approbations ou des consentements de tierces parties; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration, incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gisement aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux (incluant l’or); la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basées sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux informations prospectives, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour l’exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations prospectives. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

