La Québécoise Heidi Yetman amorce son mandat à la présidence de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

/EIN News/ -- OTTAWA, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ancienne présidente de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ), Heidi Yetman, vient d’amorcer son mandat de deux ans à la présidence de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE), dans la foulée de l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Ottawa.



Elle remplace le président sortant Sam Hammond.

« Je suis très honorée de succéder à Sam Hammond à la présidence de la CTF/FCE, déclare Heidi Yetman. Sam Hammond a été un président formidable qui a su faire résonner avec beaucoup de force la voix de la Fédération. Et oui, je suis honorée, mais je suis aussi enchantée de la chance qui m’est donnée de poursuivre son incroyable travail. Il faut dire que, dans toutes les régions du pays, l’éducation est en proie à des difficultés de taille. La CTF/FCE aura donc un important rôle à jouer pour faire que l’éducation publique financée par l’État devienne une vraie priorité. Je suis impatiente de travailler avec la talentueuse équipe du Bureau de direction et celle tout aussi remarquable du personnel de la CTF/FCE afin d’assurer aux enseignantes et enseignants de toutes les provinces et de tous les territoires la meilleure des représentations. »

Avant de devenir présidente de l’APEQ, Heidi Yetman était présidente du Syndicat des enseignant(e)s de Pearson, à Montréal. Auparavant, elle avait enseigné les sciences et les arts pendant 23 ans au secondaire. Élue au poste de vice-présidente de la CTF/FCE en 2018 et 2019, elle l’a été de nouveau en 2021 avant d’être élue présidente désignée en juillet 2022. De 2021 à 2023, elle travaille avec le Comité consultatif de la condition féminine et le Comité consultatif du français langue première de la CTF/FCE auprès desquels elle assure la liaison avec le Bureau de direction.

En plus de son travail avec les comités, Heidi Yetman a assisté au 8e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation (IE) de 2019 à Bangkok, Thailande, où elle a animé un caucus pour les femmes. Pour la CTF/FCE, non seulement a-t-elle animé le Caucus des femmes à l’AGA de 2019, mais elle a également joué le rôle de modératrice d’un panel lors du Symposium des femmes, en 2019 aussi. En 2020, elle a été invitée à prendre la parole au Symposium des femmes de la Manitoba Teachers’ Society à titre de conférencière principale.

Les vice-présidentes et vice-président nouvellement élus ci-dessous formeront, aux côtés de la présidente Heidi Yetman et de la directrice générale Cassandra Hallett, le nouveau Bureau de direction :

Anne Vinet-Roy, vice-présidente (Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens)

Justin Matchett, vice-président (Nunavut Teachers’ Association)

Connie Keating, vice-présidente (New Brunswick Teachers’ Association)

Karen Littlewood, vice-présidente (Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario)

Jenny Regal, vice-présidente (The Alberta Teachers’ Association)



En plus des vice-présidentes et vice-président nouvellement élus, Shelley L. Morse, membre de la Nova Scotia Teachers Union et ancienne présidente de la CTF/FCE, a été élue candidate de la CTF/FCE en vue des élections du Bureau exécutif de l’Internationale de l’Éducation qui auront lieu l’an prochain au 10e Congrès mondial, à Buenos Aires, en Argentine.

La CTF/FCE

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.

