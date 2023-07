Le gouvernement du Canada annonce l’octroi de fonds à Skills/Compétences Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière d’apprentissage

/EIN News/ -- OTTAWA, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, en prévision de la Journée mondiale des compétences des jeunes, Skills/Compétences Canada (SCC) est heureux d’annoncer que le gouvernement du Canada contribuera plus de 27 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à SCC, dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière d’apprentissage. Ce financement servira à promouvoir les carrières enrichissantes qui s’offrent aux jeunes de notre pays dans les métiers spécialisés et les technologies.

Skills/Compétences Canada offre aux jeunes une expérience pratique dans les métiers spécialisés et les technologies par le biais de ses nombreux programmes et événements, y compris son événement phare, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (SCNC). Cet événement comprend plus de 40 concours de métiers spécialisés et de technologies auxquels participent plus de 500 concurrents et concurrentes provenant de partout au Canada. Plus de 13 000 élèves visiteurs ont assisté aux OCMT 2023 à Winnipeg, ce qui constitue un record. Par le biais de ses événements et programmes, SCC tisse des liens avec les jeunes et les incite à découvrir et à explorer les nombreuses carrières passionnantes et lucratives qui existent dans ces secteurs.

« Avec environ 700 000 gens de métiers qualifiés qui devraient prendre leur retraite au cours de la présente décennie, cet investissement arrive à un moment crucial », déclare Shaun Thorson, directeur général de SCC. « Nous sommes reconnaissants du soutien continu du gouvernement à l’égard des efforts de SCC visant à renforcer la main-d'œuvre de demain dans les métiers spécialisés. »

« Les jeunes veulent participer à bâtir l’avenir du Canada. La nature du travail changeant à toute vitesse, un financement comme celui d’aujourd’hui aidera les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour profiter au maximum de toutes les possibilités de carrière qui s’offriront à eux dans le domaine des métiers spécialisés, » a dit la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le lien suivant : www.skillscompetencescanada.com.

