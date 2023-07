Transcript interview Senator Risa Hontiveros with Ted Failon and DJ Chacha on Radyo Singko

TRANSCRIPT INTERVIEW SENATOR RISA HONTIVEROS WITH TED FAILON AND DJ CHACHA RADYO SINGKO

Q: Unahin na natin kasi malapit na nga po itong July 24 which is yung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at nasa balita na mukhang pirma na lang talaga niya ang inaantay para sa maharlika investment fund bill para nga po maihabol ito, maibida sa kanyang SONA

SRH: Batid po namin ng minority leader ko na si sen koko na hanggang ngayon ay naghahabol yung mga dalawampung ekonomista natin sa university of the philippines nananawagan kay presidente na wag pirmahan kun di man iveto ang maharlika bill dahil anila mas makakasakit ito lalo sa ekonomiya at sa mga pamilyang pilipino sa halip na makatulong na mga argumento na mula sa simula na amin ding paulit ulit na inaargue ni sen koko at yun na nga po sa panig namin sa lehislatura, nandoon pa rin at hindi pa nasasagot ng kumpleto at maayos yung puna namin ni Sen Koko and in fact ng ilan ng mga kasamahan namin sa Senate majority na hindi tama ang proseso ng pagpasa nyang maharlika bill bukod pa sa mga substantive na mali at kulang sa panukalang batas and of course alam po namin may mga kababayan tayo na naghahandang hamunin diumano ang constitutionality ng Maharlika bill sa Korte Suprema kaya't hindi ko alam kung papaano nila na mamagic na pawalain lang padisappear-in itong mga problema pa rin para maibida ni Presidente sa kanilang ikalawang SONA. Huwag naman sanang gawing bida sa isang SONA pa man din ang isang panukalang batas na marami pang sablay

Q: Pero sa inyo na po nanggaling na minamadali, may magagawa pa ba kayo sa mayorya dito sa pagmamadaling ito?

SRH: Nananatili po ang aming pagpuna diyan sa Maharlika Bill at in fact yung mga alternatibong isinulong namin noong periods of interpellation at amendments halimbawa sinabi ko nung interpellation pa lang siguro sa medium-term at sa long-term ay pwede nating balikan ang idea ng sovereign wealth fund para sa Pilipinas, bakit hindi? Kung mayroon na po tayong surpluses sa panahong iyon, kung mayroon na pong asset na revenue-generating, at mayroong matitibay na safeguards laban sa graft and corruption o laban pa nga sa plunder doon sa Maharlika bill e in the meantime, immediately, ngayong short term diyos ko may mas maraming di hamak na mas urgent na isyu na mismong ang ating mga kababayan ang nagsasabi na iyan ang tuunan ng pansin. Pati sa mga surveys lumalabas na di ba? Yung inflation na ang ibig sabihin lang ay salary deduction, yung taas ng presyo ng mga pagkain unang-una at lahat na ng bilihin at serbisyo tulad ng ating public utilities gaya ng kuryente, yung kakulangan pa rin ng high value at high paying na mga trabaho, hanapbuhay at enterprise. Ito na muna ang pagkagastusan dapat ng ating gobyerno sa kanyang economic management at hindi ang isang maharlika bill na ang dami pa ring problema sa ngayon.

Q: Nabanggit nyo na po yung inflation, yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin, isama na rin natin diyan ang presyo ng mga bigas. Di ba na patuloy pang tumataas. Kanina kasama po namin ang dating agri secretary Manny Pinol nabanggit niya po ang salitang cartel. Kasi naitanong ko sa kanya ang tungkol sa tumaas na presyo ng sibuyas na umabot ng 700 per kilo ang sinasabi niya dahil pa rin yan sa cartel. Ngayon nag-utos ang Pangulo sa NBI na imbestigahan ang smuggling ng onion at iba pang agri products Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa imbestigasyong ito? May mangyari po kaya dito?

SRH: Harinawa at mabuti iniutos yan ni Presidente. Sayang lang na dinugtungan pa nila na hindi naman kailangang magmadali. Walang deadline naku kasi po isang taon na problema yang sumisirit na presyo ng sibuyas at kasama ng iba pang pagkain natin bukod pa sa iba pang problema sa agrikultura na maiuugnay, naiuugnay na nga ng mga imbestigasyon namin mismo sa Senado sa Blue Ribbon sa cartel .sibuyas, bigas, asukal di ba? Dalawang sugar fiasco hangga gsa ngayon at sa pinakabagong sugar order na inilabas ay nagsisimula na ring magtanong ang iba't ibang stakeholders na bakit ganito, bakit hindi ganyan yung bagong sugar order na iyan kaya't live issue talaga yang usaping cartel na binanggit ni dating kalihim Pinol. Sana doon may sense of urgency si Presidente. Bakit hindi bigyan ng deadline, bakit hindi dapat ipahiram ang sense of urgency mula sa kanya lalo na't sila ang concurrent agriculture secretary. parang masyadong laid back si Presidente. Yung sense of urgency sana mas maipamalas dahil hindi makapaghihintay ang mga pamilyang Pilipino na umunlad ang buhay natin, at bakit hindi pwedeng maghintay? Dahil hindi naghihintay ang kahirapan, ang kagutuman, ang taas ng presyo ng bilihin, ang kakulangan o kawalan ng disenteng trabaho hanapbuhay at enterprises.

Q: Pero mag-iisang taon na nga po o isang taon na simula ng umupo si Presidente, wala pa rin tayong agriculture secretary siya par in po ang nakaupo hanggang sa ngayon. Do you think it's about time na magtalaga siya ng isa o dapat sundin nya po ang nasabi kanina ni dating argi secretary Manny Pinol na hangga't may nag-uumpugan na dalawang tao dyan sa agri sector ay hindi raw po masosolusyunan ang problema dyan?

SRH: Well baka hindi lang dalawang tao o grupo ang nag-uumpugan. Baka dumadami habang -- I still think way long pass time na mag-appoint sila ng kalihim ng agrikultura na talagang may expertise dyan, at tututok diyan at dyan lamang at magiging katuwang nila ni Presidente sa pagresolba ng matatagal nang problema, sa pagsusulong ng ilan ng magagandang plano at programa sa agrikultura at magiging katuwang nila sa pag-iwas at sa pagresolba at sa pagsingil ng accountability sa mga sunud-sunod na eskandalo sa agrikultura. Sa katagalan ay mas nakasama kaysa nakatulong na sila ang naging agriculture secretary. Dyan pa lang sa isyu ng smuggling o large-scale smuggling na naging economic sabotage. At yung pagkukulang din sa paghahanda para sa El Nino eh bukod pa nga sa iba pa nating problema sa agrikultura.

Q: Nabanggit nyo na po ang tungkol sa El Nino, kasamang problema yan sa agrikultura dahil ang mga farmers natin ngayon at problemado na sa mga patubig sa kanilang sakahan. Sa tingin niyo po ba ay mababanggit ito sa SONA ng pangulo?

SRH: Naku sana po at siguro dapat lang dahil nga concurrent agriculture secretary sila eh sa unang taon nila bilang DA Secretary ay Walang aksyon para pahusayin halimbawa ang National Irrigation Administration o humingi ng tulong sa mga lokal na pamahalaan para dumami ang nakaimbak na tubig. E eto na nga't unang magdamag na tuluy-tuloy ang pag-ulan, kulang pa rin yung ganyang paghahanda para maimbak ang tubig ulan na yan o para linisin ang mga kanal na para sa halip na pagbara at pagbaha ay yung pagdaloy ng tubig kung saan ito kailangan at palawakin ang naaabot ng kasalukuyang irigasyon at yun na nga yung impounding systems. Hindi pa rin pinahusay ang crop insurance system para sana na-frontload ito at naengganyo na magtanim ng mas maaga ang nakararami bago pa man maramdaman sa bandang nobyembre ang pagtindi pa ng el nino at marami ang hindi makapagtanim dahil inaasahan ang kakapusan ng tubig sa mga sakahan. Kabalintunan di ba, ito na ang ulan, pero inaasahan at kinatatakot pa rin natin ang kakulangan ng patubig sa mga sakahan. E lagi namang dumdating ang el nino kada lima o pitong taon kaya wala pong excuse...

Q: Ma'am good morning po, do you love the Philippines?

SRH: Very much tulad nating lahat.

Q: Mam Risa kami lang po ay nagtataka, mawalang-galang na po sa inyong hanay sa senado. Kasi po ang Senado po konting kibot imbestiga, maliit na kibot imbestiga. Pero dito po sa Love the Philippines na palagay ko po naman ay karapat-dapat po nating malaman ang katotohanan talaga dito kung sino ba accountable dito sa kahihiyan na ito ay wala man lang ni isang naghain ng resolusyon para ito ay imbestigahan?

SRH: Well baka naman may naghain na ng resolusyon dahil narinig ko ring magsalita dito ang Chair ng Senate Committee on Tourism, si Sen. Nancy, at mukhang may intensyon sila na itanong ng mas malalim pa ang mga dapat na itanong. Naunahan nalang siguro na nag-family leave ang secretary, and I wish her a good family leave, pero siyempre, ang turismo, anupamang tagumpay o problema, ay mananatiling longterm at palagiang concern ng ating bansa. So magkaroon man o hindi ng imbestigasyon, sana matutunan natin ang leksyon para tulungan nating bumangon ang sektor ng turismo.

Hindi po talaga na-spare diyan yung ating mga tour guides pati mga independent tour guides kahit sa taunang pandemya, nakipag-ugnayan din sila sa aking opisina. At sana po mapakinggan daw ang ating mga tourism authorities, even moving forward.

Q: Napakinggan ko ang panayam ng Radyo 5 kay Sen. Nancy Binay. Ang sagot niya, pinag-iisipan niya pa kung maghahain po ng resolusyon. Kung hindi na sila natin hintayin, kayo sa Minority po ang maghain ng resolusyon, hindi ba pupwede yun? O maaring sabihin natin na ingat na ingat ang mga Senador dito because of the Cebu votes?

SRH: Pwede namang pag-usapan namin din at pag-isipan ng Minority Leader ko, si Sen. Koko Pimentel. In fact, narinig ko nga si Sen. Koko sa ilang mga interviews nila, na nagcomment din sa tanong na ito. Cebu votes or not, eh committed naman kami sa Minority na suportahan ang tamang pagpapaunlad ng bawat aspeto, hindi lang ng ating ekonomiya, pero ng ating governance.

So kung magkaroon ng imbestigasyon tungkol dito, malamang lalahok din kami at ibibigay din ang aning two centavos worth, dahil hindi lang mga government agencies tulad ng DOT ang naka-hot seat diyan, hindi lang mga private sector entities tulad ng ad agency na iyan, pati at lalo na siguro ang mga civil society groups tulad ng mga tour guides at tour operators, lalo na Yung mga independent tour guides na kausap ng opisina ko mula pa noong panahon ng pandemya.

Q: Ang tanong lang ay kung ang accountability sa kahihiyang ito ay aabot sa Secretary ng DOT?

SRH: Sa prinsipyo ng command responsibility, lahat ng stakeholders, pati yang government department, pati yung DOT, ay siyempre covered ng prinsipyo ng command responsibility.

Q: Itong logo ngayon ng PAGCOR. ANo po ang take niyo dito? Kumpirmadong 3 million mahigit ang binayad ng PAGCOR. What's your take?

SRH: Siyempre risonable talaga ang mga tanong na lumitaw sa kaisipan ng ating publiko. Sino ang nagpropose nitong bagong disenyong logo, hindi ba't madalas in house nalang na trabaho iyan? Kung inoutsource man, sino nga ba ang ahensiyang iyan? Bakit pagbabago ng logo ang inatupag ng korporasyon, samantala, halimbawa, sa perspektiba namin sa Senate Committee on Women, sa aming patuloy na pag-imbestiga ng human trafficking at cyber scamming na nagtatago sa ilalim ng mga POGO companies, hindi ba't iyan ay mas urgent at importanteng problemang data tingnan ng korporasyong iyan o ng PAGCOR? So talagang mapapaisip ka. At yun na nga, yung halagang tatlong milyong piso. Yan ba ang going rate ngayon sa pagdisenyo at pagpapanukala ng bagong logo ng Isang korporasyon? So napaka responsable din talaga ang mga tanong na lumilitaw sa isipan ng ating publiko.

Q: What do you think? Is this worth an investigation?

SRH: Possibly worth an investigation at batid po namin yan sa minorya, sa kabila ng aming patuloy na pagtratrabaho sa iba't ibang panukalang batas, resolusyon para nga mag-imbestiga para paghanda din namin sa pag-interpellate ng pag-engage sa budget debates na parating sa loob lamang ng ilang buwan, ay yes posibleng worth an investigation po yan at kapagka-nagkaroon ay malamang lalahok din ng aktibo.

Q: We would like to beg for your indulgence. Kasi kami dito wala naman kaming power to subpoena documents. There's a report na ang PAGCOR main office pati tanggapan ng kanilang chairman, ay gagawin, mayroong construction, at nakarinig po kami ng balita na malaking halaga ang gagastusin dito. Sa new administration ma'am ha. Baka kayo ay interesado na alamin ang katotohanan dito ay Meron daw proyektong gagawin para po sa pag-aayos ng opisina na iniwan ni Didi Domingo, if you recall, dating chairman sa panahon ni Digong sa PAGCOR. What do you think po?

SRH: Well noted at pwedeng pag-aralan po iyan para kung imbestigahan again gaya ng laging gusto ng Minorya -we've done our homework, handa kami at kaya naming mag-ambag ng pakipakinabang na inputs patungo sa findings at rekomendasyon.

Q: Kasi kung sila ay gumasta ng 3 million sa logo, itong bagong management may ginagawa na mga gastusin na malalaki na sabi ng mga PAGCOR insiders ay parang mga edifice complex para sa kanila.

SRH: Rather than edifice complex, talagang mangungulit parin ako, tutukan nila ang problema natin sa POGO at halos panay na masamang dulot nito, economically at lalo na socially.

Q: Itong isyu ngayon na sinabi po na uusad na ang pagpapataw value-added tax and other taxes para sa Netflix at other digital services, and po ang stand niyo diyan?

SRH: Kahit yung unang lumitaw na magpataw ng VAT sa mga internet transaction, eh talagang kailangan ng seryosong pag-aaral diyan dahil lalo na't tumama ang pandemya, mas lalong lumawak at tumindi ang dynamism ng ating internet economic transactions. At noong unang lumabas yang VAT sa internet transactions ay talagang medyo nagreklamo din ang ating online sellers, at pending parin po yung aking POWERR Act, para sa karapatan at kagalingan ng ating online sellers at internet-based na mga entrepreneurs. So ito ngayong bago o dagdag na kaugnay na panukalang VAT sa Netflix, kailangan pong pag-aralan yan dahil mula po noong pandemya, ay malaking tulong at pagsalba, pag-save sa ating mental health, nakakapanood nga po ang ating publiko sa Netflix. Pag-aralan po natin yan ng mabuti, kung saan mabuting maka-generate ng revenues para sa ating gobyerno pero risonable po sa ating mamamayan, both yung online sellers, hindi na brick and mortar na micro small and medium enterprises, at ang bawat Pilipino na mas nagshift narin online ang pag-access ng internet.

Q: Ngayon din mukhang uusad din yung Second Regular Session po nyo sa 19th Congress. Yung panukala na itaas ang motor vehicles users charge, MVUC ngayon pa lang po ano po ang damdamin niyo dito, kasi yung tatamaan ang mga nagmomotorsiko hindi pero lahat ng may sasakyan, apat man ang gulong pataas ay magdadadag ng buwis.

SRH: Well, kaagad kailangan ko magkonsulto ulit sa mga partner kong riders kasama na yung mga delivery riders dahil ang dami nilang longstanding unresolved issues na handa naman silang makilahok sa pagsasagawa ng solusyon, ito na naman ay isang dagdag na buwis o fee sa kanila. Eh hindi pa nga resolved yung wala pa rin na maayos na durable na driver's license eh medyo delikado lang kung papel lamang at hindi yung nakasanayan nating plastic bagamat advocacy ko rin yung reduction ng plastics sa buong ekonomiya, pero kung hindi plastic wag naman papel lang mas durable po na importanteng dokumento lalo ng ating riders at public at motorcycle riders at delivery riders. So ito na naman bagong tax, MUVC, pag aaralan po natin dahil hindi naman po pwedeng tingi tingi ang hinihingi sa mamamayan na wala sa ... kabuuang welfare natin.

Q: Kung makakapaglambing kami sa inyo, kapag po dumating sa inyo yung panukala na taasan ang buwis natin sa ating mga sasakyan baka pwede humingi ng accounting, nasaan ba pumunta yung MUVC? Sa bawat pagpaparehistro nagbabayad tayo, saan ba napunta ito eh dinadaanan ko po laging lubak pa rin.

SRH: Exactly. Atska hanggang ngayon hindi maayos yung mga emission test etcetera so magandang timing yung palapit ulit na budget debates, tama po kayo saan po ginastos para sa riding at motoring public sa mga nakolekta na sa mahabang panahon, at kung ano ang mga COA findings nitong mga bagong hinihingi sa ating publiko.