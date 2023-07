OCTO Crash & Claims : l'évaluation vidéo des dommages ouvre une nouvelle ère dans la gestion des sinistres

/EIN News/ -- OCTO Telematics travaille activement à l'amélioration de ses solutions télématiques innovantes et à l'élargissement de son portefeuille de produits et de services. Ces avancées visent à rationaliser la gestion des sinistres, à réduire les coûts pour les compagnies d'assurance et à améliorer l'expérience globale du client.



ROME, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La solution OCTO Crash & Claims marque un changement dans la manière traditionnelle de gérer les accidents et les procédures de traitement des sinistres, en s'orientant vers une approche numérique et innovante qui intègre des technologies et des outils de pointe.

La solution a été développée dans le but de réduire les délais de traitement des demandes d'indemnisation, de limiter la fraude à l'assurance et d'optimiser l'ensemble du processus de règlement, tout en réduisant les coûts globaux. Cette solution représente un tournant important dans la gestion des sinistres et s'appuie sur l'expertise d'OCTO - acquise au cours de 20 années d'innovation dans le domaine de la télématique - en matière d'analyse de données pour identifier, reconstituer et valider les sinistres.

L'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans la reconstitution précise d'une scène d'accident.

La technologie d'OCTO est capable de détecter automatiquement les accidents grâce à des capteurs embarqués et de valider toutes les données connexes à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle programmés pour un auto-apprentissage. Ces algorithmes sont continuellement alimentés par de nouvelles données issues de la base de données d'OCTO sur les accidents en temps réel, ce qui améliore la précision de l'analyse des accidents.

L'interaction entre le dispositif installé dans un véhicule et la plateforme OCTO permet la détection et la validation précises des accidents de voiture, fournissant ainsi aux compagnies d'assurance des informations approfondies pour comprendre la dynamique des accidents. Ce processus transparent et efficace de gestion des sinistres peut conduire à une amélioration globale de 26 % de la gestion des sinistres.





Les informations les plus pertinentes relatives à l'accident sont recueillies et traitées par le biais de la télématique et mises à la disposition de l'assureur via un rapport d'accident. Le rapport intègre des informations concernant l'assuré et des données impartiales provenant de l'appareil embarqué. Il comprend des détails tels que la date, l'heure, la vitesse, la direction et la gravité de l'événement, ainsi que des données de géolocalisation affichées sur une carte, indiquant la position et l'itinéraire du véhicule.

En plus de la gamme existante de services Crash & Claims, OCTO a élargi son offre avec la solution Video Damage Evaluation qui utilise un assistant virtuel basé sur l'IA pour améliorer le rapport d'accident avec une estimation précise des dommages. Cette estimation est évaluée au moyen d'une vidéo enregistrée de manière indépendante par l'assuré à l'aide de son smartphone.

Grâce à la vidéo produite, l'algorithme identifie automatiquement et précisément les dommages en temps réel, ce qui permet de gagner un temps précieux et de prévenir une éventuelle fraude à l'assurance. En outre, cette solution détermine les parties endommagées de la voiture et celles qui doivent être réparées ou remplacées, en calculant avec précision le coût total des réparations et de la perte pour régler le sinistre.

Le résultat est un processus de gestion des sinistres rationalisé et simplifié qui peut être mis en œuvre instantanément. Bien que les outils d'accès aux solutions OCTO soient simples et intuitifs, une formation adéquate permet à l'opérateur de tirer le meilleur parti de la télématique. OCTO propose un programme de formation personnalisé, adapté aux différentes fonctions du service sinistres.

OCTO Telematics

OCTO a toujours été à la pointe de l'innovation dans le secteur de la mobilité connectée. Pionnière de la télématique d'assurance, l'entreprise est aujourd'hui le principal fournisseur de solutions télématiques et technologiques avancées également dans les secteurs de la gestion de flotte et de la mobilité intelligente, en s'appuyant sur l'auto-apprentissage et l'IA pour transformer les données IoT en intelligence exploitable.

Grâce à son savoir-faire, à l'expertise développée depuis plus de 20 ans dans le domaine des services analytiques avancés et à sa stratégie de fusion-acquisition, OCTO diffuse la valeur de l'analyse avancée des données à travers sa plateforme évolutive pour proposer aux utilisateurs finaux des différentes applications de mobilité dans le monde entier une expérience client de qualité supérieure.

À travers différentes applications commerciales et cas d'utilisation, la société OCTO met la télématique au cœur des villes intelligentes en qualité de défenseure des objectifs mondiaux en termes de durabilité grâce à la OCTO Vision Zero : zéro accident, zéro congestion, zéro pollution.

OCTO compte actuellement 5,7 millions d'utilisateurs connectés et détient la plus grande base de données télématiques au monde, avec plus de 552 milliards de kilomètres de données de conduite collectées et plus de 514 000 accidents et événements d'assurance analysés.

Frost & Sullivan décerne à OCTO Telematics le prix de l'entreprise mondiale de l'année 2022.

Pour plus d'informations : www.octotelematics.com

Contact presse OCTO Telematics

Adriana Zambon

+39 339.3995640

press@octotelematics.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/429deb5b-5f4c-4ec8-b3c1-f07ce06fb794