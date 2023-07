Le professeur Ronghui Gu, cofondateur de CertiK, récompensé par le VMware Systems Research Award

/EIN News/ --



New York, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK est fier d'annoncer que son cofondateur, Ronghui Gu, qui est également Professeur adjoint d'informatique de la famille Tang à l'Université de Columbia, a remporté le très prisé VMware Systems Research Award 2022.



VMware est un leader mondial de l'infrastructure en nuage et de la technologie de virtualisation. Créé par le secteur universitaire de VMware, le prix de la recherche sur les systèmes vise à reconnaître et à soutenir les recherches émergentes prometteuses dans le domaine des systèmes informatiques. Ce prix met en lumière des recherches novatrices susceptibles de faire progresser de manière significative le domaine de l'informatique.

Le professeur Gu est reconnu pour ses contributions fondamentales à la théorie de la vérification des systèmes. Ses travaux, qui traduisent les résultats théoriques en applications réelles pour créer des logiciels de systèmes sûrs et sans bogues, ont trouvé de nouvelles applications.

Le travail le plus remarquable du professeur Gu est sa thèse de doctorat réalisée à l'université de Yale. Ce travail de pionnier portait sur la tâche complexe de certification du noyau du système d'exploitation CertiKOS, une entreprise complexe qui englobe tout, des compilateurs aux éléments fondamentaux du système d'exploitation.

Zhong Shao, conseiller de Gu et cofondateur de CertiK, déclare : "La certification d'un système d'exploitation est une tâche énorme, impliquant des modèles de nombreux composants allant des threads et des processus à la gestion de la mémoire physique et virtuelle. Ronghui a été l'un des principaux artisans de la concrétisation de la vision de CertiKOS : il a abordé la complexité de la concurrence et a réalisé les preuves pour un système réaliste".

Le professeur Greg Morrisett, doyen et vice-proviseur de Cornell Tech, déclare : "Je pense que CertikOS représente un énorme bond en avant, moins dans l'artefact lui-même que dans la méthodologie utilisée pour construire les preuves (bien que l'artefact soit également intéressant)".

"Le travail de Ronghui représente un point de référence important dans l'évolution des techniques de vérification formelle", a déclaré Pratap Subrahmanyam, membre de VMware, cité par VMWare. "Rendre accessibles des technologies autrement ésotériques dans des contextes pratiques est l'une des raisons pour lesquelles nous apprécions la recherche de Ronghui. Christos Karamanolis, membre de VMware, a ajouté : "La profondeur, l'étendue et l'intérêt de Ronghui pour l'avancement des méthodes formelles - y compris les plates-formes de base et les domaines émergents tels que l'informatique quantique - sont remarquables et représentatifs du type d'intérêt pour la recherche sur les systèmes que nous apprécions en décernant ce prix".

Reflétant son originalité, son potentiel d'impact futur et l'importance de ses découvertes, le VMware University Research Fund accordera une subvention de 125 000 dollars à l'université de Columbia pour soutenir la poursuite des recherches du professeur Gu.

En 2018, le professeur Gu et le professeur Zhong Shao, président du département d'informatique de l'université de Yale, ont cofondé CertiK, un fournisseur de premier plan de solutions de sécurité de la blockchain. En s'appuyant sur une vérification formelle avancée, des technologies d'audit de l'IA et des vérifications manuelles d'experts, CertiK surveille la sécurité des protocoles de blockchain et des contrats intelligents.

La reconnaissance du professeur Gu par le VMware Systems Research Award souligne le niveau de sophistication avancé que le monde universitaire de l'informatique a apporté à l'arène Web3. Parmi les précédents lauréats de ce prix prestigieux figurent des professeurs d'informatique de Stanford, du MIT, de Purdue et de l'Université Carnegie Mellon.

