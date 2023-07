L’ANCA s’engage à verser plus de 1,5 million de dollars à des organisations autochtones urbaines à vocation sociale dans le cadre du dernier cycle du Programme de préparation à l’investissement

/EIN News/ -- OTTAWA, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ANCA a le plaisir d’annoncer qu’elle consacrera plus de 1,5 million de dollars au financement de 19 organisations autochtones urbaines à vocation sociale dans l’ensemble du pays, dans le cadre du Programme de préparation à l’investissement (PPI).



Le Programme de préparation à l’investissement est une initiative du gouvernement du Canada, qui vise à soutenir les organismes à vocation sociale (organismes de bienfaisance, organismes à but non lucratif, coopératives) dans le développement de leurs entreprises sociales et dans l’atteinte de leurs objectifs de préparation à l’investissement sur le marché croissant du financement social au Canada. L’ANCA collabore avec le Chantier de l’économie sociale, les Fondations communautaires du Canada, la Fondation canadienne des femmes et la Fondation pour les communautés noires afin d’offrir 50 millions de dollars en financement du PPI aux organismes à vocation sociale du pays. Plus particulièrement, l’ANCA s’efforce de faire en sorte que les Centres d’amitié et d’autres organisations autochtones urbaines à vocation sociale aient accès à des capitaux pour développer, lancer et faire croître leurs entreprises sociales. Ces organisations ont toujours été confrontées à des obstacles importants dans l’accès aux capitaux pour participer aux systèmes et à la croissance économiques du Canada.

Dans l’itération précédente du PPI, l’ANCA finançait exclusivement des Centres d’amitié, mais elle a maintenant ouvert ses fonds PPI à toutes les organisations autochtones à vocation sociale en milieu urbain. Les organismes autochtones à vocation sociale en milieu urbain qui reçoivent un financement, y compris les Centres d’amitié, répondent à des besoins sociaux importants dans leurs communautés respectives et ont généré des retombées communautaires positives.

Les fonds du PPI soutiendront ces organisations autochtones à vocation sociale en milieu urbain dans le développement, le lancement et la croissance de leurs entreprises sociales ou dans la monétisation de leurs programmes existants au service de la communauté. Les projets financés vont d’initiatives de logement à des boutiques d’art et des services alimentaires, et ils répondent à des besoins communautaires comme l’emploi, l’itinérance, la revitalisation culturelle et la réconciliation économique. Conformément aux critères de sélection de l’ANCA pour les fonds PPI, tous les projets visent la croissance et la création de richesses collectives au sein de l’écosystème urbain autochtone.

« Le gouvernement reconnaît le rôle intégral joué par les organisations à vocation sociale pour surmonter les défis sociaux, économiques et environnementaux au Canada. L’Association nationale des centres d’amitié est essentielle pour soutenir les programmes et services culturellement pertinents pour les Autochtones qui habitent dans les centres urbains partout au Canada. Le Programme de préparation à l’investissement appuie notre objectif d’accroître l’inclusion et de multiplier les occasions pour les Canadiens d’être actifs dans leur communauté, en plus d’être un élément fondamental pour aider les organisations à vocation sociale à croître, à innover et à améliorer leurs retombées sociales, économiques et environnementales », a déclaré l’honorable Karina Gould, La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Les projets financés par le PPI permettent aux organisations communautaires autochtones urbaines de trouver des solutions novatrices aux problèmes sociaux urgents auxquels les communautés sont confrontées. Parmi ces projets, on compte le BUILD Inc., à Winnipeg, qui vise à mettre en place des réponses novatrices à la sécurité publique afin de réduire l’incarcération chez les Autochtones vivant en milieu urbain. Selon Sean Hogan, de BUILD Inc., « le PPI permet à BUILD Inc. d’explorer, à l’aide des outils de financement social et l’approvisionnement social, une manière nouvelle et innovante de débloquer des fonds dont le secteur des entreprises sociales a grand besoin. Notre programme utilisera les apports des investisseurs pour s’associer à la sécurité publique en rendant nos communautés plus sécuritaires et équitables, et en créant des emplois et un avenir là où la seule option dans le passé aurait été l’incarcération. »

Les fonds PPI de l’ANCA soutiennent également des approches novatrices en matière de tourisme autochtone en donnant aux communautés autochtones urbaines la possibilité de participer au secteur touristique canadien et en veillant à ce que les voix et les points de vue des autochtones vivant en milieu urbain soient représentés dans l’écosystème du tourisme. Un autre de ces projets est le Willow River Lodges du Edson Friendship Centre.

« Nous sommes honorés du soutien apporté par l’ANCA au nom du PPI. Le financement soutiendra notre nouvelle initiative d’entreprise sociale, le Willow River Lodges. Nous élaborons une expérience touristique autochtone qui comprendra l’hébergement en tipi et en tente de trappeur, ainsi qu’un centre éducatif culturel opérationnel. Nous pensons que ce projet deviendra un moteur économique pour le Edson Friendship Centre, tout en contribuant à la réconciliation et à la promotion de la riche culture autochtone de la région. Les visiteurs pourront séjourner dans l’un de nos dix pavillons et participer à des randonnées médicinales, à des activités culturelles, au tannage des peaux et à des célébrations annuelles en compagnie d’Aînés et de gardiens du savoir de la région. Les écoles et les organisations auront également la possibilité d’utiliser les installations pour des retraites de groupe et des activités d’éducation interculturelle », mentionne Kristie Gomukwa, du Edson Friendship Centre.

Enfin, le PPI a permis aux Centres d’amitié, le réseau de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain le plus important du Canada, d’utiliser leurs espaces pour favoriser l’innovation technologique et le soutien à la communauté. Le People of the Dawn Friendship Centre de Stephenville, au Nouveau-Brunswick, est un exemple de Centre d’amitié qui a trouvé de nouvelles façons d’utiliser ses espaces pour faire avancer les projets et répondre aux besoins de la communauté.

« Le projet Circle Labs est la prochaine étape de notre projet de transformation de l’immeuble que nous utilisons en une entreprise sociale. Toutes les modifications apportées à l’espace sont destinées à améliorer l’expérience des locataires et des visiteurs et à offrir des commodités qui ne sont pas facilement accessibles ou offertes ailleurs dans la communauté. Nos derniers changements consistent à reconfigurer et à réaffecter les espaces du bâtiment qui ont été sous-utilisés ou limités à des espaces de rangement. Grâce au soutien du PPI, l’espace le plus grand sera converti en notre premier Circle Lab (laboratoire circulaire), un espace conçu pour de petits groupes ayant accès à la vidéoconférence et aux technologies créatives afin de faciliter les ateliers, la formation rapide et d’autres possibilités d’apprentissage innovantes. Le second laboratoire sera créé pour les services de proximité fournis par les partenaires locaux. Cet espace leur servira de bureau et sera optimal pour les entrevues et les consultations. Les parties prenantes qui ont déjà exprimé leur intérêt pour des heures de bureau en alternance sont notamment celles qui travaillent dans le domaine de la santé et de l’aide juridique. Ces laboratoires seront exploités pour soutenir les trois piliers du projet : la technologie, la créativité et la communauté. Nous espérons que ces nouveaux ajouts attireront de nouveaux locataires qui proposent des services ou des ressources complémentaires et que les membres de la communauté et les agences continueront à utiliser ces espaces sur une base locative, renforçant ainsi notre entreprise sociale existante », affirme Patrick Park-Tighe, du People of the Dawn Friendship Centre

Voici la liste de toutes les organisations à vocation sociale financées pour ce cycle du PPI de l’ANCA. Les détails des projets pourront être consultés sur le site Web de l’ANCA :

Aboriginal Friendship Centre of Calgary Calgary (AB)

AYDA Women Inuvik (T.N.-O.)

Building Urban Industries for Local Development Inc. Winnipeg (MB)

Dudes Club Society Vancouver (C.-B.)

Edson Friendship Centre Edson (AB)

First Light Friendship Centre St John's (T.-N.-L.)

Île-à-la-Crosse Friendship Centre Île-à-la-Crosse (SK)

Ikwe Safe Rides Winnipeg (MB)

Lac La Biche Canadian Native Friendship Centre Association Lac La Biche, (AB)

Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre Thompson (MB)

Manitoba Indigenous Cultural Education Centre Inc. Winnipeg (MB)

Nistawoyou Association Friendship Centre Fort McMurray (MB)

NT/NU Council of Friendship Centres Yellowknife (T.N.-O.)

Oyate Tipi Cumini Yape Winnipeg (MB)

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre Stephenville (N.-B.)

Purpose Homes Winnipeg (MB)

Red Deer Native Friendship Society Red Deer (AB)

Supporting Wellbeing Yellowknife (T.N.-O.)

Victoria Native Friendship Centre Victoria (C.-B.)

DEMANDES DES MÉDIAS :

Shady Hafez

Gestionnaire de programmes

shafez@nafc.ca

L’ANCA représente plus de 100 Centres d’amitié et associations provinciales ou territoriales œuvrant localement, et ce, dans toutes les provinces et territoires au Canada (sauf l’Île-du-Prince-Édouard). Les Centres d’amitié sont des carrefours pour les communautés autochtones en milieu urbain, qui offrent un large éventail de programmes et services destinés aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Ensemble, les Centres d’amitié constituent le réseau le plus important et le plus complet au Canada en matière de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain.