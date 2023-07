Il fotovoltaico in CNH Industrial per ridurre le emissioni

/EIN News/ -- In un nuovo video su cnhindustrial.com, raccontiamo come i nostri stabilimenti puntano a una maggiore autosufficienza energetica

Basildon, 13 luglio 2023

CNH Industrial lavora per costruire un futuro sostenibile, e tale impegno si traduce sia in una progettazione e in uno sviluppo mirati dei nostri prodotti, sia in iniziative ad hoc negli stabilimenti in cui li realizziamo. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei nostri stabilimenti puntano a coprire il 90 per cento del nostro fabbisogno con energia proveniente da rinnovabili entro il 2030.

“Siamo orgogliosi di ricorrere alle rinnovabili”, afferma Amit Kumar Tiwari, Responsabile Impianti Elettrici dello stabilimento CASE Construction Equipment di Pithampur, in India. L’entusiasmo per le innovazioni “green” adottate presso i nostri stabilimenti in India è stato raccolto in un video visibile all’indirizzo bit.ly/BreakingNewGround_en

Nel filmato, tramite interviste ai dipendenti e alla nostra responsabile del settore energia, mostriamo come le installazioni di pannelli fotovoltaici stiano contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi.

I dati sono significativi: nel solo stabilimento di Greater Noida, in India, abbiamo ridotto le emissioni carboniche di circa 26.000 tonnellate in 10 anni, mentre nello stabilimento di produzione di Pithampur, sempre in India, copriamo già il 20 per cento del nostro fabbisogno con energia solare.

Se vuoi saperne di più sull’utilizzo del fotovoltaico in CNH Industrial nei vari stabilimenti in tutto il mondo e in particolare a Pithampur, guarda il nostro reportage online su “A Sustainable Year”, all’indirizzo: bit.ly/CNH_SolarPower

