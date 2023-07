L'OMI accélère sa stratégie de décarbonation du transport maritime international

/EIN News/ -- LYSAKER, Norvège, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) livre ses réflexions sur la stratégie de décarbonation révisée de l'Organisation maritime internationale (IMO). L'OMI adopte une stratégie accélérée de réduction des GES en vue d’atteindre la neutralité carbone dans le transport maritime international d'ici environ 2050. La stratégie présente une feuille de route ambitieuse visant à réduire la contribution du transport maritime aux émissions mondiales de GES, soulignant ainsi l'engagement du secteur en faveur de la durabilité environnementale.



Image du MEPC 80 à Londres : l'OMI des Nations Unies (ONU) vient d'adopter une stratégie révisée de décarbonation du transport maritime international lors du Sommet climatique du Comité de protection de l'environnement marin (MEPC 80) à Londres. Crédit photo : OMI.

Dans le cadre de cette décision historique, l'OMI, l'agence des Nations Unies chargée de réglementer le transport maritime, a récemment annoncé une révision complète de sa stratégie de réduction des GES, conçue afin de lutter contre le changement climatique et d'aligner le secteur sur les objectifs mondiaux en matière de durabilité.

« C'est une nouvelle fantastique pour l'avenir de l'industrie du transport maritime mondial. L’adoption par l'OMI d’une stratégie accélérée rendra le transport maritime plus respectueux de l'environnement dans les années à venir, avec l’ambition ultime de parvenir à un avenir à émissions nulles. Il ne fait aucun doute que la technologie des piles à combustible jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs révisés énoncés par l'OMI », a déclaré Tore Enger, PDG du groupe TECO 2030. « Cela prouve que l'industrie doit se serrer les coudes afin de résoudre le plus grand défi auquel l'industrie ait été confrontée à ce jour en éliminant les émissions nuisibles tandis que les volumes de fret augmentent. TECO 2030 est prêt à livrer des piles à combustible développées spécialement pour le secteur maritime à partir de 2024, avec de grands volumes prévus à partir de 2025 », a ajouté M. Enger.

Les piles à combustible sont des moteurs à hydrogène qui produisent de l'électricité grâce à un mécanisme qui ne nécessite aucune combustion. Cela signifie qu'elles produisent moins de polluants que les technologies conventionnelles de production d'électricité basées sur la combustion. Les piles à combustible sont également très efficaces, car elles produisent davantage de puissance par unité de combustible par rapport aux combustibles fossiles. En conséquence, les piles à combustible offrent une alternative à la production d'électricité traditionnelle avec des avantages importants en termes de santé, de fiabilité et d’environnement. TECO 2030 s'établit actuellement comme un fabricant de piles à combustible pour les industries marine et lourde, et construit la première giga-usine de piles à combustible d’Europe à Narvik, en Norvège.

« L'adoption de la stratégie 2023 de l'OMI en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue un développement sans précédent pour l'OMI et ouvre un nouveau chapitre vers la décarbonation du secteur maritime », explique le secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim.

L'OMI est une agence spécialisée des Nations Unies en charge de la sûreté et de la sécurité du transport maritime et de la prévention de la pollution marine et atmosphérique générée par les navires. L'objectif principal de l'OMI est de développer et de maintenir un cadre réglementaire complet pour le transport maritime. Son domaine de compétences comprend aujourd'hui la sécurité, les préoccupations environnementales, les questions juridiques, la coopération technique, la sécurité maritime et l'efficacité du transport maritime.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette stratégie de décarbonation, le communiqué de presse de l'OMI et le rapport complet peuvent être consultés ici .

