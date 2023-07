Rocsys obtient 33 millions d'euros qui lui permettront de redéfinir l'expérience de chargement de véhicules électriques grâce au chargement autonome, optimisé par l'IA et la robotique

Alors que la demande de transports durables s'intensifie, Rocsys associe une robotique molle brevetée et la vision sur ordinateur basée sur l'IA afin de transformer n'importe quel chargeur en système autonome évolutif

/EIN News/ -- RYSWICK, Pays-Bas, et PORTLAND, Oregon, 11 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocsys , fournisseur leader de solutions de chargement autonome pour les transports électriques, a annoncé aujourd'hui une ronde de financement de série A de 33 millions d'euros. Menée par SEB Greentech Venture Capital, cette ronde comprend également la participation de Graduate Entrepreneur, la Banque européenne d'investissement et, une nouvelle fois, l'investisseur Forward.One. Avec ce tout dernier investissement, qui inclut une part à peu près égale de financement par actions et emprunt, Rocsys étendra les capacités de sa plateforme parallèlement à l'évolution rapide de sa présence aux États-Unis et en Europe.



Rocsys associe une robotique molle, une vision par ordinateur basée sur l'IA et des services pilotés par les données afin d'adapter facilement les chargeurs existants dans un système autonome pouvant se connecter et se déconnecter sans aucune intervention manuelle. Cela supprime le risque d'erreurs des opérateurs, assure la conformité réglementaire et le temps de fonctionnement des véhicules et minimise les dégâts ainsi que l'exposition humaine aux équipements de haute tension. Même si les conducteurs oublient de se connecter à temps ou si des employés ont l'interdiction de manipuler des câbles électriques, Rocsys s'assure que tous les véhicules soient chargés et opérationnels. La solution de Rocsys fonctionne pour les véhicules de flotte et de consommation, y compris l'équipement portuaire, les applications industrielles, les poids lourds et bien plus encore.

« Chez SEB, nous investissons dans des sociétés qui ont un impact éprouvé en matière de développement durable, des cas d'utilisation réels et évolutifs et une croissance solide », a déclaré Mikko Huumo, directeur des investissements chez SEB. « Rocsys rend l'électrification pratique pour les véhicules allant des voitures autonomes personnelles aux équipements lourds fonctionnant en permanence, constituant une source majeure d'émissions. Nous sommes ravis de mener la ronde de financement de la société et d'accélérer la révolution du transport durable. »

L'approche innovante de Rocsys concernant le chargement autonome place l'entreprise au premier plan d'une nouvelle frontière dans le secteur du transport. L'adoption des véhicules électriques parmi les consommateurs et les entreprises atteint de nouveaux sommets après la mise à disposition de près de 500 milliards de dollars de financement via l'Inflation Reduction Act des États-Unis, en plus de programmes similaires dans le monde entier. Cette croissance du marché suscitera aussi plus d'un billion de dollars d' investissements liés aux véhicules électriques de la part des constructeurs automobiles au cours de la prochaine décennie. Et avec des mécanismes de financement comme le programme National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) des États-Unis qui requièrent que les opérateurs de chargement maintiennent certaines normes de temps de fonctionnement, le chargement autonome joue un rôle important pour garantir la fiabilité de l'équipement d'approvisionnement de véhicules électriques en allégeant l'usure. Il s'agit aussi d'une approche plus viable : Rocsys estime que sa technologie conduira à une hausse de rendement allant jusqu'à 20 % pour les stations de chargement rapide et qu'elle réduira les émissions de CO2 de 400 millions de tonnes d'ici 2035.

« Il existe trop de friction dans le processus de chargement des véhicules électriques aujourd'hui, créant des obstacles superflus pour le transport durable », a commenté Crijn Bouman, co-fondateur et PDG de Rocsys. « C'est pourquoi nous avons créé une solution agnostique aux technologies qui convertit n'importe quel chargeur en une expérience entièrement automatisée, maximisant le retour sur investissement et l'impact en termes de durabilité de l'infrastructure de chargement déjà installée. Avec ce financement de série A, nous apportons cette solution révolutionnaire à davantage de clients et de secteurs dans le monde entier. »

Rocsys a attiré l'attention de fournisseurs logistiques, fabricants et sociétés internationales de premier plan, conduisant à des partenariats clients et sectoriels avec des entreprises comme Hyster , Taylor Machine Works et SSA Marine . Rocsys est aussi la société de robotique de premier plan de ROCIN-ECO , un consortium de chargement comprenant AUDI, Porsche, BMW, Ford et Mercedes-Benz ayant pour objectif de développer une infrastructure de chargement rapide robotique interopérable et standardisée le long de circuits de transport européens aux volumes élevés.

Cette participation à ROCIN-ECO reflète le solide positionnement de Rocsys sur le marché européen, au même titre que le soutien de la Banque européenne d'investissement. En tant qu'organisme de prêts officiel de l'Union européenne et partisan important de startups axées sur le climat, l'implication de la BEI via le programme InvestEU atteste davantage encore du leadership de Rocsys en matière de développement durable, et de son alignement sur les priorités des politiques de la région.

« Rocsys transforme l'expérience de chargement des véhicules électriques en créant une solution simple d'emploi et évolutive », a déclaré Frederik Gerner, partenaire d'investissement chez Forward.One. « Sa capacité à apporter une solution innovante sur le marché et à s'associer aux OEM pour établir une norme du secteur est impressionnante. Rocsys représente l'avenir du chargement électrique et nous sommes fiers de l'aider à accomplir sa mission. »

L'injection de capital soutiendra la recherche et le développement dans des fonctions supplémentaires, comprenant l'aide au stationnement intelligente, des intégrations logicielles étendues pour les systèmes de gestion de flottes et de navigation de véhicule, ainsi qu'une assistance supplémentaire aux téléopérations et diagnostics à distance. Rocsys prévoit aussi d'agrandir sa division nord-américaine, basée à Portland dans l'Oregon, afin de soutenir davantage son service client et d'ingénierie des applications dans la région, tout en étendant ses activités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement locales.

Dans le cadre de la ronde de financement, Rocsys souhaite la bienvenue à quatre nouveaux membres au sein de son comité consultatif, à savoir Mikko Huumo de SEB, Frederik Gerner et Jan Willem Friso de Forward.One, ainsi que son nouveau président, le Dr Gregor Matthies. Chacun de ces leaders apporte des décennies d'expertise dans les secteurs de la technologie et de la mobilité.

Pour en savoir plus sur l'approche de Rocsys et les avantages du chargement autonome, veuillez consulter le site www.rocsys.com .

À propos de Rocsys

Rocsys est le leader des solutions de chargement autonome pour les équipements et véhicules électriques. Avec une approche innovante associant une robotique molle, une vision par ordinateur basée sur l'IA et des services pilotés par les données, Rocsys crée une expérience de chargement fiable, harmonieuse, efficace et rentable pour les flottes et consommateurs. Rocsys assure la fiabilité dans le chargement en supprimant le risque des erreurs d'opérateurs et en maximisant l'efficacité, en améliorant la sécurité et en limitant l'exposition aux équipements haute tension. Rocsys peut facilement transformer n'importe quel chargeur existant en système autonome soutenu par une plateforme connectée au cloud pour bénéficier d'une assistance et d'une intégration sans friction aux autres outils de gestion de flottes. Fondée en 2019 et siégeant au Pays-Bas, avec des bureaux américains basés à Portland, dans l'Oregon, Rocsys fixe la norme de l'avenir du chargement autonome au moyen de rôles majeurs dans les consortiums du secteur et de partenariats stratégiques avec des OEM et des corporations multinationales.

