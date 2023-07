Dangbei | Grandes Promos Prime Day, Jusqu'à 27% de remise (Du 8 au 16 Juillet) Dangbei Mars Pro : Vidéoprojecteur 4K Laser HDR10 Dangbei | Emotn N1 Vidéoprojecteur sous Licence Officielle Netflix

Dangbei dévoile des offres Prime Day sur ses vidéoprojecteurs intelligents avec des reductions jusqu'à 27%

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, July 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Amazon Prime Day est tout proche. La marque Dangbei propose dès aujourd'hui des remises allant jusqu'à 27% sur sa gamme de vidéoprojecteurs intelligents de haute qualité. Qu'il s'agisse du modèle phare de home cinéma laser 4K, le Dangbei Mars Pro , du vidéoprojecteur sous licence officielle Netflix le plus vendu, l’ Emotn N1 , ou du vidéoprojecteur intelligent compact tout-en-un, le Dangbei Neo , C'est une excellente occasion de posséder un vidéoprojecteur, avec des offres attrayantes adaptées à tous les budgets.Dangbei Mars Pro : 1349 € (Prix d'origine : 1799 €) - une réduction de 450 €Le Mars Pro est reconnu pour ses performances de qualité en tant que vidéoprojecteur laser 4K. Doté de la technologie laser ALPDavancée, le Mars Pro affiche une résolution 4K Ultra HD et une luminosité impressionnante, et cela en assurant une expérience visuelle captivante sur son image étendue jusqu'à 200 pouces. Équipé du moteur d'image AI Realistic Pro, le projecteur optimise chaque image en temps réel, ce qui se traduit par une clarté, une profondeur et un réalisme époustouflants. Le Mars Pro est équipé de deux haut-parleurs intégrés de 10 W compatibles Dolby Audio et DTS-HD, pour une expérience sonore immersive. Avec plusieurs fonctions de configuration automatique super intelligentes qui transforment instantanément l'image en une forme carrée parfaite, avec le mode jeu exclusif et la fonctionnalité de l’interpolation des images (MEMC), le Dangbei Mars Pro permet d’avoir une installation rapide et facile. Avec ses 4 Go de RAM et ses 128 Go de mémoire de stockage, cette configuration permet de profiter d'une expérience fluide et transparente. De plus, la certification TÜV (faible lumière bleue) permet de réduire la fatigue visuelle, offrant ainsi un visionnage confortable des films et des séries. Le vidéoprojecteur Mars Pro est disponible à un prix avantageux de seulement 1349 €, vous permettant d'économiser 450 €. De plus, une paire de lunettes 3D ou un dongle Android TV est offerte gratuitement, en fonction de votre choix.Voir sur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BFWM332P Emotn N1 : 329 € (Prix d'origine : 449 €) - une réduction de 120 €Les cinéphiles vont adorer avoir un Emotn N1, un des premiers vidéoprojecteurs sous licence officielle de Netflix. Il offre un accès instantané à la vaste bibliothèque Netflix dès le démarrage, et propose un contenu riche avec une résolution native de 1080P, un contraste et des couleurs réalistes. L'Emotn N1 offre une expérience de visionnage très pratique et immersive, faisant de lui un choix populaire parmi les cinéphiles. Grâce aux fonctions pratiques ToF AutoFocus et Auto Keystone Correction, la configuration n'a jamais été aussi simple. Une image claire peut être projetée en quelques secondes seulement. Le support intégré à la base permet aux utilisateurs d'ajuster l'angle de projection jusqu'à 12 degrés, ce qui renforce encore la commodité de l'appareil. Maintenant en promotion pour seulement 329 €.Voir sur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BYDDH1NX sur Boulanger : https://www.boulanger.com/ref/9000593824#3bd5c562-c043-46ea-8047-e8aada21d16a Dangbei Neo: 594 € (Prix d'origine : 699 €) - une réduction de 105 €Pour ceux qui recherchent un mini-projecteur portable pour les voyages ou l'utilisation à domicile, le Dangbei Neo est une option à considérer. Ce vidéoprojecteur compact tout-en-un avec Netflix intégré offre une taille compacte pour un rangement et un transport facile. Son design léger le rend facile à transporter, et il peut même se glisser confortablement dans un sac à dos.Taille mini, Visuel maxi. Le Dangbei Neo peut projeter une image jusqu'à 120 pouces, avec une résolution véritable 1080p et 540 lumens ISO pour un affichage net et éclatant. Tout comme l’Emotn N1, le Neo offre un streaming ultra fluide avec Netflix préinstallé. Cette expérience de mini-cinéma est encore améliorée par les haut-parleurs intégrés de 2 x 6 W et la technologie Dolby Audio. Ce vidéoprojecteur est disponible à l’achat pour seulement 594 € lors des promotions Prime Day.Voir sur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BZ7M7RW2