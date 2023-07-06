Floship行政总裁Joshua Tsui将在纽约The Lead Innovation Summit上就物流技术的未来发表愿景演讲并领受奖项

Tsui谈到公司未来的目标和策略蓝图，包括供应链循环以及网页入口的人工智能功能

/EIN News/ -- 纽约及香港, July 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先全球的国际物流解决方案供货商Floship今天宣布参加The Lead Innovation Summit，一个为现今零售和消费行业的全球决策者和行政主管举办的顶尖策略会议。该会议将于7月12日及13日于纽约市举行。



Floship行政总裁Joshua Tsui将于7月12日星期三在「优化数字商贸机会」会议上发表愿景演讲，回答贝恩资本（Bain Capital Ventures）Dawit Heck的提问。Tsui将向2000多位来自全球主要品牌零售商的行政主管分享有关Floship的消息、他的策略愿景以及公司的革新目标，包括他对电子商贸中生成式人工智能的未来的想法。

Tsui在演讲中将会分享有关Floship整体循环供应链生态系统的资讯，说明Floship如何通过一个全面整合的平台连接价值链上的每个核心组件，包括制造商、仓库系统、配送机制和退货解决方案。

此外，Floship跻身The Lead的Leading 100 List，并将出席峰会上的颁奖典礼，该名单旨在表彰推动品牌直接面对消费者（B2C）业务的未来发展，尤其是帮助B2C业务采用循环供应链的创新科技初创企业。

Tsui说：「对Floship而言，这是一个非常令人振奋的时刻，我很荣幸我们在企业面对消费者模式方面的颠覆性创新技术获得认可。供应链循环和生成式人工智能对于商家来说是极其重要的供应链重点领域，因为它们相辅相成，能尽量减少原材料的使用，减少过量废弃废料的产生，并使许多手动密集型流程自动化。我们相信The Lead Innovation Summit提供了必要的背景，向意识到需要利用让消费者和企业拥有更高自主权的科技，建立更可持续和智能的供应链，以及以更精简的资源提高经济效率的观众继续讲述这个故事。」

循环供应链涉及公司再用或重新利用废弃物和客户退货，将这些资源转化为新或翻新的产品，这项措施对于建立全球合作伙伴关系至关重要。Floship最近宣布与 FedEx 建立一项此类合作伙伴关系，旨在向全球电子零售商提供更全面的配送和物流方案。这一合作伙伴关系使FedEx的电商客户能够透过 Floship的全球仓库网络和完备的物流科技，简化他们的内部经营模式。同时，Floship的客户亦能够透过 FedEx的全球网络以及 FedEx的全面运输方案来提升他们的经营自由度。

The Lead Innovation Summit汇聚了2,000多位来自时尚、美容、家居、消费和创新零售范畴的领袖，向规模化品牌、数字原生代和技术推动者学习并相互建立关系。为期两天的峰会有超过140位杰出演讲者和45场内容会议，详细介绍品牌直接面对消费者线上线下的业务。



关于Floship

Floship智能物流解决方案涵盖全球供应链，通过整合企业作业所需的内外元素，组成一个完整、高效率及具备独特核心竞争力的操作系统。Floship以先进的物流科技，结合企业运营、管理、实施、控制和规划等服务，以规模扩张和核心能力提升为基石，大力实践 电商全球供应链全面优化。Floship智慧物流解决方案以无缝接轨的商业模式、高端智能科技，以及全面的配套服务等等，担当供应链优化的基石，重点针对成本效益、复杂性、可见性、准确性等商业增长要素，助企业更精准，有效地规划未来愿景，达致持续稳定增长及全球扩张。如欲了解更多信息，请浏览 www.floship.com 或在 LinkedIn 关注我们。

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