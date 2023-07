Mercado de Atún, Crecimiento, Análisis, Informe 2023-2028

Global Tuna Market

SHERIDAN , WYOMING, UNITED STATES , July 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Atún 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por especie (listado, aleta amarilla, atún blanco, patudo, atún rojo, otros); por tipo de producto (enlatado, congelado, fresco) y regiones clave.El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de atún generó $ 47,63 mil millones en 2022 y se prevé que crezca con una CAGR del 3,50% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Tuna Market 2023-2028’, which gives an in-depth analysis of the market, by species (skipjack, yellowfin, albacore, bigeye, bluefin, others); by product type (canned, frozen, fresh), and key regions. The report provides analysis for the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global tuna industry generated $47.63 billion in 2022 and is anticipated to witness a growth at a CAGR of 3.50% from 2023 to 2028.

Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 3.50%El mercado del atún está ganando más cuota debido a su mayor demanda y su larga vida útil, que lo convierten en una opción maravillosa para los no vegetarianos, ya que incluye varios beneficios para la salud junto con un precio asequible. Entre otras regiones, Estados Unidos domina el mercado del atún debido a la prevalencia de un estilo de vida ajetreado que opta mayoritariamente por el atún enlatado para el desayuno. Además, con la presencia de los principales actores, se prevé que Japón y China aumenten su cuota como consecuencia de su excelente sabor y larga vida útil. De ahí que, el mercado del atún está impulsando su negocio, ya que es el ingrediente principal en una variedad de cocinas que proyecta una alta cuota de mercado y la participación en el largo plazo.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-atun Definición y Segmentos Principales del MercadoEl atún es un gran pez que habita en el océano. Este pescado es muy comestible y los humanos lo consumen por considerarlo sano y enriquecido con nutrientes vitales. Así, el atún es el gran animal marino que puede clasificarse en muchas variedades, como el atún verdadero, el listado, la caballa, el Euthynnus lineatus, el atún pequeño y el auxis. Este pescado es el ingrediente principal de muchos aperitivos y diversas cocinas que lo hacen preferible como consecuencia de sus efectos beneficiosos y su fácil disponibilidad.En función de las especies, el mercado del atún puede dividirse en:• Listado• Aleta Amarilla• Atún Blanco• Patudo• Atún Rojo• OtrosEn relación con el tipo de producto, el mercado del atún puede agruparse en:• Enlatado• Congelado• FrescoLas regiones clave cubiertas incluyen:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoEl aumento de la renta disponible y la tendencia ascendente de los no vegetarianos impactan en el mercado del atún a largo plazo. Además, con un estilo de vida ocupado y largas horas de trabajo, el atún enlatado es muy demandado por la gente, ya que es una rica fuente de omega-3 y antioxidantes que ayudan a reducir el peso y aumentar el contenido de magnesio y potasio en el cuerpo. Por lo tanto, el mercado del atún está ampliando su perspectiva general, lo que mejora más la cuota y la región de mercado a largo plazo.Además, como resultado de su gran aceptación en industria médica y cosmética, el atún se utiliza principalmente en muchos medicamentos, ya que su aceite de hígado de bacalao contiene muchos antioxidantes y proteínas que mejoran el cabello y fortalecen el sistema inmunológico. Los principales actores del mercado son:• American Tuna• Thai Union Group PCL.• Wild Planet• Frinsa del Noroeste S.A.• Bumble Bee Foods, LLC• Clover Leaf Seafoods Corp.• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria. 