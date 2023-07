Mercado De Perfumes, Tendencias, Crecimiento, Análisis 2023-2028

Mercado De Perfumes

Según el informe, la industria mundial de Perfumes generó $45,9 mil millones en 2022 y se prevé que expanda con una CAGR del 5,5% en 2023-2028.

SHERIDAN , WYOMING, UNITED STATES , July 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Perfumes 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por tipo (parfum, eau de cologne (EDC), eau de parfum (EDP), eau de toilette (EDT), otros); por producto (premium, masivos); por usuario final (hombres, mujeres); por canal de distribución (hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, tiendas online, otros) y regiones clave.El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 5.5%El mercado de la perfumería experimenta una pendiente ascendente debido al aumento del estilo de vida de las personas, que exigen productos más lujosos para su aseo e higiene personal. Con numerosas y lucrativas oportunidades a disposición de los consumidores, la gente se inclina más por diferentes conjuntos de marcas y sabores que realzan su estilo y se adaptan a su personalidad.Por regiones, Asia-Pacífico acapara la mayor cuota de mercado como consecuencia de la creciente conciencia entre la gente de marcar su estilo en la sociedad, lo que aumenta su autoestima. Con la tradición de los perfumes auténticos en la India, se han tomado amplias variedades de ingredientes naturales que son completamente naturales y extraídos de las flores. Esto aumenta la demanda de perfumes de primera calidad y de élite, lo que a su vez conduce a una mayor producción y consumo de perfumes en el mercado mundial.Definición y Segmentos Principales del MercadoLos perfumes son aromas líquidos que incluyen gases y aceites esenciales que generalmente se extraen de flores, plantas, maderas, etc. Estos compuestos aromáticos confieren al cuerpo humano un olor dulce y agradable y una fragancia de primera calidad. Para disimular el olor corporal, la gente ha adaptado la utilización de perfumes para acicalarse y mantener la higiene personal, lo que aumenta la confianza y favorece su estilo. Los perfumes suelen presentarse en distintas variedades y fragancias para hombres, mujeres y niños.El mercado por tipos se segmenta en:• Parfum• Agua de Colonia (EDC)• Agua de Perfume (EDP)• Agua de Colonia (EDT)• OtrosBasado en el producto, el mercado se bifurca en:• Producto Premium• Producto MasivoEn lo que respecta al usuario final, el mercado se divide en:• Hombres• MujeresEl mercado en virtud del canal de distribución se clasifica en:• Supermercados e Hipermercados• Tiendas de Conveniencia• Tiendas Especializadas• En LíneaLas regiones clave cubiertas incluyen:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoCon el auge del aseo personal, la gente no duda en gastar dinero extra en productos que mejoren su nivel de vida. Como resultado del auge de las redes sociales, la gente se siente más atraída por el estilo y las fragancias que llevan los famosos, lo que aumenta el tamaño del mercado mundial de perfumes. Por lo tanto, es probable que el mercado de los perfumes genere más ingresos debido a su creciente demanda por parte de personas de todas las edades que se centran claramente en oler bien en la sociedad, lo que amplía la producción y la participación de mercado de la industria de los perfumes durante el periodo previsto. Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton• The Estée Lauder Companies Inc• L'Oréal S.A.• Shiseido Co.,Ltd.• Beiersdorf AG• Amorepacific Corporation• Calvin Klein Inc.• Guccio Gucci S.p.A.• Giorgio Armani S.p.A.• Coty Inc.• Yardley London• Revlon Consumer Products Corporation• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria. With our primary focus on the Latin America and Spain markets, our research experts provide relevant and actionable insights into the markets and track major trends, economic developments, and global trade data.Determined to bring client satisfaction, we make sure that our tailored approach meets the client’s unique market intelligence requirements. Our syndicated and customized research reports cover a wide spectrum of industries ranging from pharmaceuticals and food and beverage to packaging, logistics, and transportation.