Gluten Free Products Market Size, Share, Analysis, Report 2023-2028

The Gluten-Free Products industry generated $6.30 billion in 2022 and is anticipated to witness a CAGR of 6.40% from 2023 to 2028.

Según el informe, la industria mundial de productos sin gluten generó $6,3 mil millones en 2022 y se prevé que crezca con una CAGR del 6,40% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Gluten Free Products Market 2023-2028’, which gives an in-depth analysis of the market, by type (bakery products, snacks and RTE products, condiments and dressings, desserts and ice cream, pizzas and pasta, baby food, other); by form (dry, wet); by distribution channel (supermarkets and hypermarkets, convenience stores, specialty stores, online retailers, other), and key regions.The report provides analysis for the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global gluten-free products industry generated $6.30 billion in 2022 and is anticipated to witness a CAGR of 6.40% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-productos-sin-gluten/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 6.40%El mercado de los productos sin gluten ha ganado una importante cuota debido al creciente número de enfermedades celíacas, lo que ha disparado la demanda de estos productos en el mercado mundial. Por regiones, Norteamérica ocupa la posición dominante debido al auge de la celiaquía, que restringe la ingesta de gluten. Además, se espera que Asia-Pacífico registre la mayor participación de industria como resultado del aumento de la renta disponible, que impulsa aún más a los consumidores hacia dietas sanas y planes de comidas nutritivas. Esto repercutirá a largo plazo en la demanda del mercado mundial de productos sin gluten. En adición, los grandes esfuerzos y adquisiciones de los principales actores para generar mayores ingresos y superar a sus competidores están ayudando al mercado objetivo a largo plazo.

Definición y Segmentos Principales del Mercado

Los productos sin gluten son alimentos que excluyen la proteína que se encuentra principalmente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y el triticale. El principal objetivo del gluten es aportar elasticidad a la masa, lo que mejora su textura masticable y mantiene su forma.Por tipo, el mercado se divide en:• Productos de Panadería• Aperitivos y Productos RTE• Condimentos y Aderezos• Postres y Helados• Pizzas y Pastas• Alimentos para Bebés• OtrosSobre la base de la forma, el mercado se bifurca en:• Seco• HúmedoEl mercado puede ser ampliamente categorizado sobre la base de canal de distribución en:• Supermercados e Hipermercados• Tiendas de Conveniencia• Tiendas Especializadas• Minoristas En Línea• OtrosLas regiones clave cubiertas incluyen:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoCon el aumento de la celiaquía, la gente está tomando conciencia de los daños que esta proteína puede causar al organismo humano. Así, el consumo de estos alimentos sin gluten podría prevenir trastornos de salud, obesidad y otras enfermedades. Además, con los avances tecnológicos y las innovaciones, las empresas están invirtiendo mucho para mejorar el sabor de los productos sin gluten, que también podrían prolongar su vida útil. Esto amplía aún más la cuota de mercado de los productos sin gluten durante muchos años.Además, hoy en día la gente se preocupa más por su salud, lo que crea opciones dietéticas lucrativas como las dietas paleo o ceto, que ayudan a eliminar todos los tóxicos del cuerpo y nutren el organismo para reforzar su sistema inmunitario simplemente extrayendo los nutrientes que necesita el cuerpo. Este mercado de productos sin gluten desempeña un papel importante entre las personas que se preocupan por su salud y que son sensibles al gluten, lo que a largo plazo impulsará el mercado de productos sin gluten.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• Conagra Brands, Inc.• Hain Celestial Group, Inc• General Mills Inc.• Kellogg Company• Freedom Nutritional Products Limited• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria.Read More Reports:About UsInformes de Expertos, the Spanish variant of Expert Market Research, is a platform that offers market research and consultancy services to a broad clientele base across Spanish speaking countries. 