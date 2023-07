FAP Canada Annonce le table ronde de réseautage du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) en Terre-Neuve-et-Labrador

/EIN News/ -- TORONTO, 04 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quand : 18 juillet 2023, de 2:30 p.m. à 5:00 p.m. NL

Où : Verafin, 100 Hebron Way, St John’s, NL

Nous avons le plaisir de vous inviter à une Table ronde de réseautage des femmes axée sur le commerce avec l'Indo-Pacifique, organisée par la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et le Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN). L'événement aura lieu le mardi 18 juillet 2023, de 2:30 p.m. à 5:00 p.m. à Verafin, 100 Hebron Way, St John’s, NL.

Comme vous le savez, la région indo-pacifique est devenue un moteur économique important et le Canada s'est engagé activement dans des relations commerciales avec cette région en lançant une stratégie d’approche pansociétale. Les femmes peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion du commerce et de l'investissement entre le Canada et la région indo-pacifique. Cet événement est l'occasion pour les femmes de se rencontrer, de partager leurs expériences et leurs idées, de nouer des relations et d'en apprendre davantage sur les possibilités d'ouverture de nouveaux marchés mondiaux dans la région.

L'événement accueillera des conférencières qui partageront leur vision du paysage économique de la région indo-pacifique, ainsi que des groupes de discussion sur divers aspects du commerce avec la région indo-pacifique. La FAP Canada communiquera également de plus amples informations sur la mission commerciale exclusivement féminine récemment lancée en Corée du Sud et en Thaïlande dans le courant de l'année, intitulée Vivre plus intelligemment : La mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande. Il y aura également de nombreuses possibilités de réseautage avec des femmes partageant les mêmes idées et venant d'horizons et de secteurs différents, ainsi qu'avec des organisations qui soutiennent les femmes dans le domaine du commerce.

Veuillez confirmer votre présence avant le 3 août 2023 en vous inscrivant ici.

Contact : Pour toute question, n'hésitez pas à contacter A.W. Lee, Ph.D., directeur du commerce international inclusif (a.w.lee@asiapacific.ca) ou Julia Da Silva, spécialiste de projet (julia.da.silva@asiapacific.ca).