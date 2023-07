Toys Market Size, Report, Growth, Analysis 2023-2028

Mercado de Juguetes

The global toys industry recorded $101.9 billion in 2022 and is projected to acquire $135 billion in 2028, witnessing a CAGR of 4.8% from 2023 to 2028.

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, July 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Juguetes 2023-2028′, que ofrece un análisis definido y un examen del mercado, por tipo de producto (figuras de acción, juegos de construcción, muñecas, juegos y rompecabezas, deportes y juguetes para exteriores, peluche, otros), grupo de edad (hasta 5 años, entre 5-10 años, más de 10 años), canal de venta (hipermercados/supermercados, tiendas departamentales, canal en línea, otros), y regiones clave.El análisis describe los principales factores y tendencias para los periodos histórico (2018-2022) y de pronóstico (2023-2028). Según el estudio, la industria mundial de juguetes registró 101,9 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que adquiera 135 mil millones de dólares en 2028, siendo testigo de una CAGR del 4,8% de 2023 a 2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Toys Market 2023-2028’ , which gives a define analysis and examination of the market, by product type (action figures, building sets, dolls, games and puzzles, sports and outdoor toys, plush, other), age group (up to 5 years, between 5-10 years, over 10 years), distribution channel (hypermarkets/supermarkets, department stores, online channel, other), and key regions. The analysis outlines the major factors and trends for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the study, the global toys industry recorded $101.9 billion in 2022 and is projected to acquire $135 billion in 2028, witnessing a CAGR of 4.8% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-juguetes/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 4,8%El mercado de juguetes está impulsado por varios factores clave. En primer lugar, la demanda de juguetes se ve impulsada por el crecimiento de la población mundial, sobre todo por el aumento del número de niños. A medida que más familias tienen hijos, aumenta la necesidad de juguetes para entretenerlos y educarlos. Además, con la mejora de las condiciones económicas y la renta disponible, los padres están más dispuestos a gastar en juguetes, ya que dan prioridad al desarrollo y la felicidad de sus hijos.En segundo lugar, los avances tecnológicos han influido notablemente en el mercado de los juguetes. La aparición de juguetes innovadores e interactivos, como aparatos electrónicos, robótica y dispositivos de realidad aumentada, ha captado la atención de niños y adultos. Estos juguetes tecnológicos ofrecen experiencias de juego mejoradas, incorporando elementos de entretenimiento, aprendizaje e interactividad. La demanda de este tipo de juguetes se ha disparado, ya que los consumidores buscan productos que ofrezcan una mezcla de entretenimiento y valor educativo.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-juguetes Definición y Segmentos Principales del MercadoLos juguetes son objetos de juego diseñados con fines recreativos, educativos y creativos. Los hay de diversas formas y materiales, y permiten a niños y adultos participar en actividades divertidas e imaginativas, explorar su creatividad, desarrollar sus capacidades cognitivas y divertirse. Pueden estar hechos de diversos materiales, como plástico, madera, metal, tela o una combinación de ellos.Los productos incluidos en el mercado son:• Figuras de Acción• Juegos de Construcción• Muñecas• Juegos y Rompecabezas• Deportes y Juguetes para Exteriores• Peluche• OtrosSobre la base de los grupos de edad, la industria se segrega en:• Hasta 5 años• Entre 5-10 Años• Más de 10 añosLos canales de distribución explicados en el sector como los siguientes:• Hipermercados/Supermercados• Grandes Almacenes/Tiendas Departamentales• Canal en Línea• OtrosLas regiones clave cubiertas incluyen:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoEl mercado de juguetes está experimentando varias tendencias notables que impulsan su crecimiento y dan forma a la industria. En primer lugar, cada vez se da más importancia a los juguetes educativos y al aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Padres y educadores buscan cada vez más juguetes que fomenten el desarrollo cognitivo, el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la creatividad de los niños. Esta tendencia concuerda con la creciente concienciación sobre la importancia de la educación infantil y el deseo de proporcionar a los niños juguetes que ofrezcan tanto entretenimiento como valor educativo.En segundo lugar, aumenta la demanda de juguetes sostenibles y ecológicos. Con el aumento de la conciencia medioambiental, los consumidores son cada vez más conscientes de los materiales utilizados en los juguetes y de su impacto en el planeta. Existe una preferencia por los juguetes fabricados con materiales sostenibles, como los orgánicos o reciclados, así como un impulso a favor de prácticas de fabricación más respetuosas con el medio ambiente. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia el consumo sostenible y el deseo de inculcar valores ecológicos a los niños desde una edad temprana.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• LEGO System A/S• Bandai Namco Toys & Collectibles Incorporated• Hasbro, Inc.• Mattel, Inc.• Funko, LLC• JAKKS Pacific, Inc.• Tomy Company Ltd.• Simba Dickie Group• Moose Toys Ltd• Thames & Kosmos• S M Funcorp Toys Private Limited• Clementoni Spa• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria.Read More:About UsInformes de Expertos, the Spanish variant of Expert Market Research, is a platform that offers market research and consultancy services to a broad clientele base across Spanish speaking countries. 