Crakmedia est certifiée partenaire Google Premier

/EIN News/ -- QUÉBEC, 03 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia peut désormais fièrement s’afficher comme faisant partie des agences marketing les plus performantes au Canada sur la plateforme Google Ads. L’entreprise spécialisée en marketing numérique s’est vue décerner cette année la certification Google Premier reconnaissant sa place dans le top 3 % des agences canadiennes de la plateforme de publicité de Google.







Le programme Google Partners s’adresse aux agences de publicité et experts marketing gérant les campagnes publicitaires d’autres marques sur la plateforme Google Ads. Le programme offre plusieurs avantages stratégiques à ses membres en termes de formations spécialisées, de soutien technique dédié et de programme de reconnaissance dont l’étendue varie selon le niveau de partenariat, soit : membre, partenaire ou partenaire Premier.

La certification Premier, la plus élevée du programme Google Partners, est décernée aux agences marketing inscrites dont les performances exceptionnelles les classent parmi le top 3 % dans leur pays. Les critères d’évaluation comprennent entre autres la croissance de la clientèle, la fidélisation de cette dernière, la diversification des produits et le montant total dépensé annuellement.

La certification est renouvelable annuellement en fonction de la croissance de l’entreprise certifiée et de celle de ses concurrents. Le niveau partenaire Premier place Crakmedia aux côtés d’autres entreprises canadiennes de renommée nationale et mondiale comme Pages Jaunes, Cossette, Hootsuite et Shopify.

Cette reconnaissance confirme une fois de plus la position de Crakmedia en tant que leader mondial du marketing numérique de performance. Les outils et ressources exclusifs aux partenaires Premier permettront à Crakmedia d’être encore plus compétitive et de profiter d’une visibilité accrue sur le marché.

La certification souligne également le travail remarquable de l’équipe spécialisée en achat médias chez Crakmedia qui arbore les badges de Snapchat Partner et de Microsoft Advertising Partner en plus de celui de Google Premier. Les acheteurs et acheteuses médias de l’entreprise investissent chaque mois plus de 6 millions de dollars en placement médias, générant plus de 13 milliards d’affichages de publicités et permettant ainsi de rejoindre plus de 500 000 clients potentiels pour les marques que Crakmedia représente.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Leurs domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations : crakmedia.com/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63b00a29-e2af-424a-880f-d45f142e1e3d

Relations avec les médias : Caroline Perron - 418-571-1208 - cperron@crakmedia.com