Bombardier continue de renforcer sa chaîne d’approvisionnement en concluant l’acquisition des activités de systèmes de câblage électrique et d’interconnexion de Latécoère à Querétaro, au Mexique

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 03 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui avoir conclu la transaction afin d’acquérir les actifs et activités de systèmes de câblage électrique et d’interconnexion (EWIS) de Latécoère à Querétaro, au Mexique.



« L’équipe de Bombardier est heureuse d’effectuer cette acquisition stratégique et mutuellement avantageuse », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle. « Cette entente permet à Bombardier de continuer à renforcer sa position de chef de file de l’industrie à Querétaro, au Mexique, et à confirmer sa position de société phare de l’industrie aéronautique mexicaine. »

Avec cette acquisition, Bombardier ajoute à son portefeuille des activités stratégiques de systèmes de câblage électrique et d’interconnexion et acquiert les actifs et l’expertise pour fabriquer les faisceaux de câblage nécessaires à ses avions de premier ordre. Cette démarche s’inscrit dans la foulée des récentes initiatives d’internalisation de l’entreprise, visant à optimiser et à renforcer sa chaîne d’approvisionnement.

Les conditions de la transaction demeurent confidentielles pour les deux parties.

