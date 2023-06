KKCG présente deux grandes marques : Qinshift, société spécialisée dans le développement de logiciels personnalisés, et Aricoma, fournisseur de services TIC de bout en bout

/EIN News/ -- PRAGUE, République tchèque, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aricoma Group Holding a.s., qui fait partie du groupe KKCG, annonce qu'elle exercera désormais ses activités sous deux grandes marques, consolidant ainsi sa position de leader international dans le domaine des technologies de l'information (TI). Qinshift regroupera les entreprises spécialisées dans le développement de logiciels personnalisés, tandis que le reste du groupe adoptera la marque Aricoma.



Au cours des six dernières années, le pôle technologie du groupe KKCG est devenu un acteur européen de premier rang dans le domaine des technologies de l'information, avec des revenus annuels atteignant près de 500 millions EUR (11,7 milliards CZK) et plus de 4 000 experts travaillant pour le groupe dans 13 entreprises.

Le changement annoncé aujourd'hui favorisera une plus grande spécialisation au sein du pôle technologie de KKCG en permettant à chaque entité de se concentrer sur son cœur de métier, et de poursuivre ainsi la croissance du groupe en créant davantage de valeur.

« Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un stade où nos activités sont suffisamment complètes et vastes pour former deux sociétés distinctes et spécialisées, a commenté Michal Tománek, Directeur de l'investissement chez KKCG. Nous pensons que l'établissement de Qinshift et l'accélération de la marque originale Aricoma seront un catalyseur de croissance pour les deux entreprises, aidant notre groupe à devenir plus compétitif sur le marché mondial ».

Qinshift intégrera six entreprises ayant une expertise dans la conception de logiciels, la conception visionnaire de l'expérience et de l'interface utilisateur, des services gérés fiables et des offres de développement de produits innovants. Qinshift proposera également des services de conseil aux entreprises. La société s'adresse à une clientèle variée, comprenant de grands opérateurs de télécommunications et de satellites, des institutions financières, des entreprises manufacturières et des constructeurs automobiles, ainsi que des organismes spécialisés dans la mobilité et la santé, en leur donnant les moyens de prospérer à l'ère du numérique.

Seavus, un développeur de logiciels personnalisés actif en Scandinavie, Stratiteq, une entreprise basée en Suède spécialisée dans l'analyse de données, Cleverlance, un leader tchèque et slovaque des services de numérisation des entreprises, qui fait partie de la société tchèque Komix, très présente dans l'industrie automobile, rejoindront Qinshift d'ici la fin de l'année. Clearcode, un partenaire mondial pour le développement de logiciels de publicité et de marketing, et MusalaSoft, un sous-traitant bulgare au service de clients de premier ordre, suivront en 2024.

« En tant que marque, Qinshift incarne nos valeurs fondamentales : une équipe animée par notre passion pour le travail et des relations solides avec les clients. La nouvelle marque et la nouvelle identité rassembleront plusieurs entreprises remarquables de notre portefeuille, en fusionnant leurs forces et leur héritage. Avec une démarche centrée sur l'humain, un chiffre d'affaires total de 200 millions d'euros, plus de 300 clients et 28 bureaux dans le monde, notre objectif est de devenir un partenaire de confiance et un partenaire privilégié pour la transformation numérique », a déclaré Ludovic Gaudé, PDG de Qinshift.

Qinshift vise à poursuivre son expansion en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord et, à terme, en Amérique latine, en intégrant des services de pointe en IA à son portefeuille complet.

Aricoma réunira des marques axées sur l'infrastructure informatique, le cloud, les applications d'entreprise, la cybersécurité et la numérisation du secteur public. Elle inclura Autocont, un leader du marché local dans les services informatiques ; AEC, experts en cybersécurité ; CES EA, développeurs de logiciels pour le secteur public faisant partie de Komix ; et Internet Projekt, experts de l'e-commerce. Le processus d'évolution de la marque sera achevé d'ici la fin de l'année.

Les acquisitions de cette année, Sabris Consulting et Consulting 4U, axés sur les solutions SAP, et SYSCOM Software, développeur de logiciels pour le secteur public, suivront à une date ultérieure.

« Cette évolution représente une étape importante dans le parcours d'Aricoma. Au cours des trois dernières décennies, les collègues de nos entreprises ont travaillé avec diligence pour faire d'Aricoma un centre d'expérience et d'expertise en matière de solutions TIC, a déclaré Milan Sameš, PDG d'Aricoma. Sous une marque unique, nous nous établirons comme un partenaire actif, fiable et dynamique dans la numérisation des secteurs public et commercial, tant en République tchèque que dans le reste de l'Europe. Nos plans d'expansion immédiate concerne l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, une région qui offre de nombreuses opportunités », a-t-il ajouté.

L'accent mis sur la spécialisation et l'agilité des deux entités, tout en réunissant les entreprises individuelles dans le processus, créera des environnements plus dynamiques pour favoriser la collaboration et l'innovation, et mieux servir une clientèle internationale diverse et prestigieuse, issue des secteurs public et privé.

À propos de KKCG

KKCG est un groupe d’investissement et d’innovation spécialisé dans les loteries et les jeux, l’énergie, la technologie et l’immobilier. Fondé par Karel Komárek, entrepreneur, investisseur et philanthrope, KKCG emploie plus de 10 000 personnes disséminées dans 36 pays à travers les sociétés de son portefeuille, avec plus de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ses entreprises comprennent, entre autres, Allwyn, un opérateur de loterie multinational ; MND Group, un producteur et fournisseur international d'énergies traditionnelle et renouvelable ; Aricoma Group, un fournisseur de services informatiques complets en Europe et aux États-Unis ; et KKCG Real Estate Group, un groupe immobilier. Présentes sur plusieurs continents, les entreprises de KKCG s’appuient sur les capitaux, les réseaux et les connaissances de l’ensemble du groupe pour assurer une croissance rentable et durable à long terme. KKCG s’engage à soutenir les communautés au sein desquelles elle mène ses activités, apportant ainsi sa contribution au développement des sociétés dans lesquelles elle opère.

À propose d'Aricoma Group Holding

Aricoma Group Holding a.s. a été créée en 2017 avec l'acquisition de la société informatique tchèque Autocont. En 2018 et 2019, les sociétés AEC, Cleverlance, Cloud4Com et Internet Projekt ont été ajoutées au groupe. Depuis 2020, Aricoma s'est développée au-delà de ses frontières nationales et a acquis Seavus et Stratiteq en Suède, Clearcode en Pologne et Musala Soft en Bulgarie. Les sociétés tchèques acquises par Aricoma comprennent également Komix, Sabris Consulting, Consulting 4U et SYSCOM Software. En 2022, la société holding a généré des revenus de 492 millions d'euros et son EBITDA a atteint 45 millions d'euros.

Vous trouverez plus d'informations sur les nouvelles marques en consultant leur nouveau site Web :

Aricoma : www.aricoma.com

Qinshift : www.qinshift.com

