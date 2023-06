KKCG führt zwei bedeutende Marken ein – das Softwareentwicklungsunternehmen Qinshift und den Anbieter von durchgängigen ICT-Dienstleistungen Aricoma

/EIN News/ -- PRAG, Tschechische Republik, June 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aricoma Group Holding a.s., Teil der KKCG Group, gibt bekannt, dass sie ihre Geschäfte nun unter zwei Hauptmarken betreiben wird, um ihre Position als international führendes IT-Unternehmen zu festigen. Die Unternehmen, die sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Software konzentrieren, werden Qinshift bilden, das sich vom Rest der Gruppe trennt, der die Marke Aricoma annimmt.



In den letzten sechs Jahren hat sich die Technologiesparte von KKCG zu einem führenden europäischen IT-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von fast 500 Mio. EUR (11,7 Mrd. CZK) entwickelt, das mehr als 4.000 Experten in 13 Unternehmen beschäftigt.

Die heute bekannt gegebene Änderung wird eine weitere Spezialisierung innerhalb der Technologiesparte von KKCG ermöglichen, indem sich jede Einheit auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren kann, was zu weiterem Wachstum und höherer Wertschöpfung führt.

„Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem unsere Aktivitäten so umfangreich und groß sind, dass wir zwei separate, spezialisierte Unternehmen gründen können“, so Michal Tománek, Investment Director von KKCG. „Wir glauben, dass die Gründung von Qinshift und die Beschleunigung der ursprünglichen Marke Aricoma ein Wachstumskatalysator für beide Unternehmen sein wird, der unserer Gruppe hilft, auf dem globalen Markt effektiver zu konkurrieren.“

Qinshift wird sechs Unternehmen mit Fachwissen in den Bereichen Softwaredesign, visionäres UX- und UI-Design, zuverlässige Managed Services und innovative Produktentwicklungsangebote zusammenführen. Qinshift wird auch Unternehmensberatungsdienste anbieten. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter große Telekommunikations- und Satellitenbetreiber, Finanzinstitute, Fertigungs- und Automobilunternehmen sowie Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und Gesundheit, und unterstützt sie dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Seavus, ein auf Skandinavien zentrierter Entwickler von Individualsoftware, und Stratiteq, ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das auf Datenanalyse spezialisiert ist, Cleverlance, ein tschechischer und slowakischer Marktführer im Bereich der Digitalisierung von Unternehmen und Teil des tschechischen Unternehmens Komix, das eine starke Präsenz in der Automobilindustrie hat, werden bis Ende des Jahres zu Qinshift stoßen, während Clearcode, ein globaler Partner für die Entwicklung von Werbe- und Marketingsoftware, und MusalaSoft, ein in Bulgarien ansässiger Outsourcer, der Blue-Chip-Kunden bedient, im Jahr 2024 folgen werden.

„Als Marke repräsentiert Qinshift unsere Kernwerte – ein Kollektiv, das von unserer Leidenschaft für die Arbeit und starken Kundenbeziehungen angetrieben wird. Die neue Marke und Identität wird mehrere bemerkenswerte Unternehmen aus unserem Portfolio zusammenbringen und ihre Stärken und ihr Erbe vereinen. Mit einem menschenzentrierten Ansatz, einem Gesamtumsatz von 200 Mio. EUR, über 300 Kunden und 28 Niederlassungen weltweit ist es unser Ziel, ein vertrauenswürdiger und bevorzugter Partner für die digitale Transformation zu werden“, so Ludovic Gaudé, CEO von Qinshift.

Qinshift will weiter in Europa, den Vereinigten Staaten, Nordafrika und schließlich Lateinamerika expandieren und modernste KI-Dienste in sein umfassendes Portfolio integrieren.

Aricoma wird Marken vereinen, die sich auf IT-Infrastruktur, Cloud, Unternehmensanwendungen, Cybersicherheit und die Digitalisierung des öffentlichen Sektors konzentrieren. Dazu gehören Autocont, ein lokaler Marktführer für IT-Dienstleistungen, der Cybersicherheitsexperte AEC, der Softwareentwickler für den öffentlichen Sektor CES EA (Teil von Komix) sowie der E-Commerce-Experte Internet Projekt. Der schrittweise ablaufende Rebranding-Prozess wird Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die diesjährigen Übernahmen – die auf SAP spezialisierten Unternehmen Sabris Consulting und Consulting 4U sowie der Softwareentwickler für den öffentlichen Sektor SYSCOM Software – werden später folgen.

„Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Pfad von Aricoma. In den letzten drei Jahrzehnten haben Kollegen aus allen unseren Unternehmen Aricoma fleißig aufgebaut, um ein Zentrum für Erfahrung und Fachwissen im Bereich der ICT-Lösungen zu werden“, so Milan Sameš, CEO von Aricoma. „Unter einem Namen werden wir uns als aktiver, zuverlässiger und dynamischer Partner bei der Digitalisierung sowohl des öffentlichen als auch des kommerziellen Sektors etablieren, sowohl in der Tschechischen Republik als auch im übrigen Europa. Unsere unmittelbaren Expansionspläne betreffen die DACH-Region, wo wir viele Möglichkeiten sehen“, fügte er hinzu.

Die erneute Betonung der Spezialisierung und Agilität beider Einheiten und die gleichzeitige Zusammenführung der einzelnen Unternehmen wird ein dynamischeres Umfeld schaffen, um die Zusammenarbeit und Innovation zu fördern und einen vielfältigen, angesehenen internationalen Kundenstamm aus dem öffentlichen und privaten Sektor besser zu bedienen.

Über KKCG

KKCG ist eine Investment- und Innovationsgruppe mit Expertise in den Bereichen Lotterie und Glücksspiel, Energie, Technologie und Immobilien. KKCG wurde von dem Unternehmer, Investor und Philanthropen Karel Komárek gegründet, beschäftigt in seinen Portfoliounternehmen mehr als 10.000 Mitarbeiter in 36 Ländern und verwaltet ein Vermögen von mehr als 8 Mrd. USD. Zu den Unternehmen der Gruppe gehören unter anderem Allwyn, ein multinationaler Lotteriebetreiber, die MND Group, ein internationaler Produzent und Anbieter von traditionellen und erneuerbaren Energien, die Aricoma Group, ein umfassender IT-Dienstleister in Europa und den USA, und die KKCG Real Estate Group. KKCG ist auf mehreren Kontinenten tätig und nutzt das Kapital, die Netzwerke und das Wissen der gesamten Gruppe, um langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. KKCG hat sich verpflichtet, die Gemeinden, in denen seine Betriebe angesiedelt sind, zu unterstützen und einen Beitrag zu den Gesellschaften zu leisten, in denen es tätig ist.

Über die Aricoma Group Holding

Aricoma Group Holding a.s. wurde 2017 mit der Übernahme des tschechischen IT-Unternehmens Autocont gegründet. In den Jahren 2018 und 2019 folgten die Unternehmen AEC, Cleverlance, Cloud4Com und Internet Projekt. Seit 2020 expandiert Aricoma über seine Landesgrenzen hinaus und hat Seavus und Stratiteq in Schweden, Clearcode in Polen und Musala Soft in Bulgarien übernommen. Zu den von Aricoma übernommenen tschechischen Unternehmen gehören auch Komix, Sabris Consulting, Consulting 4U und SYSCOM Software. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Holdinggesellschaft einen Umsatz von 492 Mio. EUR und ihr EBITDA erreichte 45 Mio. EUR.

Weitere Informationen über die neuen Marken finden Sie auf deren neuen Websites:

Aricoma: www.aricoma.com

Qinshift: www.qinshift.com

Medienkontakt:

Jonathan Hoffmann

Group Corporate Communications Director

+420 602 633 105

Jonathan.hoffmann@kkcg.com

Michal Malysa

Head of Brand and Communications, Aricoma

+420 775 70 80 86

michal.malysa@aricoma.com

Marina Domazetovska

Global Head of PR & Communications, Qinshift

+38971229112