Des entreprises de premier plan et des experts mondiaux participeront au nouveau congrès Tomorrow.Building

Le congrès mondial Tomorrow.Building, un nouvel espace de débat et d'exposition commerciale, qui vise à transformer la construction en une industrie plus durable et numérisée, a suscité l'intérêt du secteur et de son écosystème technologique. Des entreprises de premier plan et des experts du monde entier ont déjà confirmé leur présence à l'événement qui se tiendra en même temps que le congrès mondial Smart City Expo, du 7 au 9 novembre, au centre des expositions Gran Via de la Fira de Barcelona.

/EIN News/ -- BARCELONE, Espagne, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des entreprises largement connues pour leur esprit de rupture et leur engagement en faveur de l'innovation, telles que ABB, Bentley, Drees & Sommer, Samsung C&T Corporation, Schréder et Sener, seront parmi les sociétés présentant leurs dernières innovations afin d'accroître la circularité, l'efficacité et la résilience du secteur de la construction.



Le congrès rassemblera des leaders d'opinion tels que l'architecte et ingénieure Alyssa-Amor Gibbons, qui conçoit des projets respectueux de l'environnement et résilients en s'inspirant des méthodes de construction traditionnelles de son pays d'origine, la Barbade ; l'urbaniste Carlos Moreno, considéré comme l'auteur du concept de la ville de 15 minutes ; Helène Chartier, directrice de la planification et de l'urbanisme pour C40 Cities, le réseau mondial des principales villes du monde pour lutter contre la crise du changement climatique ; et Ángela Baldellou, directrice de l'Observatoire 2030 du Conseil supérieur des Collèges d'architectes d'Espagne.

Des sujets tels que la construction numérique et durable, la rénovation et la décarbonation des bâtiments, les bâtiments et les infrastructures intelligents, l'économie circulaire, la gestion des installations et la PropTech seront les thèmes centraux des conférences de Tomorrow.Building,un événement visant à favoriser la conception d'une nouvelle construction, moins dommageable pour l'environnement et moins intensive dans l'utilisation des ressources énergétiques.

Numérisation et durabilité dans le secteur de la construction

Le directeur du congrès mondial Tomorrow.Building, Ione Ruete, souligne que « pendant trois jours, Barcelone réunira l'ensemble de l'écosystème de la construction neuve pour montrer comment la modélisation des données du bâtiment (BIM), le jumeau numérique et la robotique peuvent permettre d'améliorer les villes du futur pour qu'elles répondent aux besoins des citadins, plus étroitement impliqués dans la lutte contre le changement climatique ».

L'événement a pour ambition de devenir la référence mondiale en matière d'innovation dans le secteur et lancera un concours de présentations destiné à faire émerger des projets innovants, prévu le 8 novembre.

Le congrès mondial Tomorrow.Building, avec Tomorrow.Mobility et Tomorrow.Blue Economy, fait partie du congrès mondial Smart City Expo 2023, le plus grand événement mondial consacré à la ville et à l'innovation urbaine.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09cd756a-dda0-4a5c-984e-43a7453c3b8c