Sedative-hypnotic drug products are a class of drugs used to induce and/or maintain sleep.

FDA Drug Safety Communications:

Prescription Insomnia Drugs (UPDATED)

For prescribing information, please search the Drugs@FDA database.

Ambien (zolpidem)

Belsomra (suvorexant)

Butisol (butabarbital)

Dayvigo (lemborexant)

Doral (quazepam)

Edluar (zolpidem)

Estazolam

Flurazepam

Halcion (triazolam)

Hetlioz (tasimelteon)

Intermezzo (zolpidem)

Lunesta (eszopiclone)

Quviviq (daridorexant)

Restoril (temazepam)

Rozerem (ramelteon)

Seconal (secobarbital)

Silenor (doxepin)

Sonata (zaleplon)

Zolpimist (zolpidem)

Over-the-counter (OTC) Insomnia Drugs

*Also in many cold and headache combination products

Related Information