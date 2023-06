Doritos® lance une collection de mode unique en son genre qu’aucun humain ne peut porter

Afin de célébrer le lancement de la toute dernière saveur de Doritos® offerte pour une durée limitée, la marque dévoile une collection de mode emblématique et inattendue conçue uniquement pour les personnages non-joueurs (PNJ).

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doritos® est une marque qui encourage les gens à essayer de nouvelles choses. Grâce à sa vision différente du monde, Doritos continue de découvrir de nouveaux angles en abordant les collations d’un point de vue unique, en proposant des saveurs audacieuses et un style inattendu de collations classiques. Cet été ne fait pas exception. Découvrez les chips tortilla aromatisées Doritos® Zeste assaisonné.



Et tout comme cette nouvelle version d’une saveur classique canadienne, Doritos revoit la traditionnelle marchandise promotionnelle à l’effigie de la marque de manière surprenante : en lançant une collection de mode conçue exclusivement pour les PNJ. Voici la collection Doritos® x MRKNTN Zeste assaisonné, une collaboration en édition limitée qui n’a pas peur d’oser. La collection a été conçue en partenariat avec Markantoine Lynch-Boisvert, un designer de streetwear montréalais reconnu pour apporter un nouvel angle à ce genre tout en créant des vêtements haut de gamme uniques et modernes.

La collection prend un angle inattendu que seule Doritos saurait réussir, en donnant aux PNJ qui passent habituellement inaperçus la chance de se démarquer. Avec cinq looks personnalisés inspirés de la nouvelle saveur, chaque article de la collection adopte un nouvel angle en matière de skatewear et intègre le triangle emblématique de Doritos de façon inattendue. Entre le motif tartan triangulaire emblématique de Doritos qui redéfinit le motif écossais traditionnel et la veste à pointes coniques agrémentée de motifs triangulaires matelassés, chaque élément est conçu pour attirer les regards dans le monde numérique.

« La marque Doritos est reconnue pour créer des moments inattendus, autant dans les expériences de collation que dans la présence culturelle de la marque », a déclaré Lisa Allie, directrice principale marketing de PepsiCo Canada Aliments. « Pour souligner le lancement de la nouvelle saveur Zeste assaisonné, la marque revoit les articles promotionnels sous un angle nouveau en lançant une collection inédite uniquement dans le domaine du jeu, une opération que personne n’avait vu venir. »

Pour découvrir les PNJ portant cette collection inattendue, entrez dans Doritos Styleville, une carte créée par Pixel Hunters dans Fortnite1, en utilisant le code de l’île 1343-0802-5549. Explorez la carte, relevez des défis passionnants et partez à la chasse aux œufs de Pâques, qui pourrait même débloquer d’autres surprises…

Pour en savoir plus, rendez-vous à doritospnj.ca , et n’oubliez pas de garder l’œil sur nos comptes @doritosca (Instagram) et @doritoscanada (TikTok) pour obtenir des mises à jour sur cette collection et cette saveur offertes pour une durée limitée. Les adeptes de Doritos auront peut-être même la chance de voir des éléments de jeu prendre vie sous leurs yeux!

Ne passez pas à côté de la collation audacieuse de l’été. Procurez-vous les chips tortilla aromatisées Doritos Zeste assaisonné, offertes partout au Canada pour une durée limitée. Vous les trouverez dans tous les points de vente de produits Doritos.

