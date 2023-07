/EIN News/ -- Phaxiam Therapeutics annonce son nouveau code mnémonique

sur Euronext et Nasdaq : PHXM

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), 28 juin 2023 – Phaxiam Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce la modification du code mnémonique de son action ERYP en PHXM, suite à la fusion entre ERYTECH et PHERECYDES. Le changement a été notifié par Euronext et sera effectif à compter du 29 juin 2023.

Libellé : Phaxiam Therapeutics

Code ISIN de l’action : FR0011471135

Mnémonique : PHXM

Lieu de cotation : Euronext Paris (Compartiment C) et Nasdaq

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

Contacts

PHAXIAM

Eric Soyer

COO & CFO

+33 4 78 74 44 38

investors@erytech.com







NewCap

Mathilde Bohin / Louis-Victor Delouvrier

Relations investisseurs

Arthur Rouillé

Relations Médias

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu

