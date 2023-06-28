LeddarTech 發布 LeddarVision Front-Entry (LVF-E) 綜合低級融合和感知軟件生產樣品，採用 TI TDA4VM-Q1 處理器，適用於 L2/L2+ ADAS 應用

/EIN News/ -- LeddarTech 的 LVF-E 的「B」樣品採用嵌入式 ECU，引入了前所未有的業界首創解決方案，為入門級 ADAS 市場帶來高性能和可靠的低級融合

魁北克, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是一家汽車軟件公司，為高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛 (AD) 提供顛覆性低級傳感器融合和感知軟件專利技術，該公司很高興地宣布其 LeddarVision ™ 入門級 ADAS L2/L2+ 高速公路輔助和 5 星級 NCAP 2025/GSR 2022 低級融合和感知軟件堆棧「B」樣品現已上市，該軟件堆棧針對 Texas Instruments 的 TDA4VM-Q1 (8 TOPS) 處理器進行了優化。

LeddarVision Front-Entry (LVF-E) 產品於 2022 年底正式發布，專為尋求開發入門級 ADAS 安全和高速公路輔助 L2/L2+ 應用的客戶而設計。「B」樣品的推出為採用 Texas Instruments (TI) TDA4VM-Q1 處理器的 LVF-E 帶來了激動人心的進展。透過利用這些「B」樣品，LVF-E 為低級融合提供了顯著的成本和性能優勢，為加快採用 L2/L2+ 系統鋪平了道路。此外，這一突破有效降低了對傳感器和處理器的要求，使其更易於採用，並更高效地實現大範圍部署。LeddarVision Front-Entry 解決方案也標誌着 TI 高度集成且具有成本效益的 TDA4x 處理器系列首次應用於低級融合解決方案設計。

優勢

高性能： 傳感器的有效測距擴大了一倍，允許以更低的傳感器和系統成本，比照 5 星級 NCAP 2025 和 GSR 2022 標準實現高性能 ADAS。

低成本： 降低硬件要求：業界首次在 1V2R 配置中採用單個 100 萬至 200 萬像素 120 度前置攝像頭和兩個短程前角雷達。 TDA4VM-Q1 平台上的高效部署在不犧牲系統性能的情況下實現了 L2/L2+ 入門級 ADAS 的最低系統成本之一。





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「原廠設備製造商 (OEM) 和一級供應商努力提高 ADAS 的經濟性。LeddarTech 透過減少傳感器數量和成本、簡化系統和降低處理器成本來實現這一目標，同時在汽車級電子控制單元 (ECU) 中提供高性能低級融合 (LLF) 和感知。展示低級融合與 TI 的 TDA4VM-Q1 處理器的兼容性是強有力的市場聲明。我們 LVF-E 軟件堆棧「B」樣品的推出展示了一種使用 LLF 的經濟高效的感知解決方案，標誌着 LeddarTech 對熱門 TDA4x 系列處理器的技術達到了一個重要里程碑」LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全球軟件公司，總部位於魁北克市，在滿地可、多倫多和以色列特拉維夫設有研發中心，開發並提供全面的感知軟件解決方案，支持 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法來生成準確的環境 3D 模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可以利用這種高性能、可擴展、經濟高效的技術來高效地部署汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責多項遙感創新，在增強 ADAS 和 AD 功能方面已被授予或申請了 150 多項專利。更好地感知行車環境對於實現更安全、更高效、可持續且經濟實惠的全球出行至關重要：這就是推動 LeddarTech 尋求成為最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的原因。

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