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H&H Group 宣佈再融資順利完成，強大市場地位再獲肯定

/EIN News/ -- 倫敦, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- H&H Group 宣佈順利完成發行價值 2 億美元的全新 3 年期債券。 此乃集團為其將於 2024 年 10 月到期的未償付債券進行再融資債務管理活動的重要里程碑。 完成此舉令集團得以維持穩定和可持續的資本結構，同時讓集團保持資金流動性作營運及業務拓展用途。

H&H Group 的財務總監 Jason Wang 表示，此成就充分顯示特別是在艱難的市場環境和持續的外圍不利因素下，集團在募集資本方面的韌力。

「我們對這次債務再融資取得成功甚感欣慰，它推動我們朝著降低債務水平，以及有效地管理資產負債表風險的堅定道路進發，最終令我們的財務狀況得以鞏固。」

通過這次新發行的債券，集團亦順利擴闊其投資者基礎，令它更趨多元化，當中包括來自中東、亞洲及歐洲的投資者 – 與集團在這些地區業務擴展的足跡保持一致。

此外，透過與 China Construction Bank Corporation（中國建設銀行，簡稱 CCB）廣州開發區支行落實長期貸款協議，集團成功募集了 5 億元人民幣的資金。 提供予 H&H Group 全資附屬公司 H&H China 的貸款，將會用作進一步加強集團的流動資金狀況，並且令集團的資本來源更加多元化。

「今次再融資的舉措，是我們堅定不移履行承諾，以及在 2023 年和日後執行強而有力策略的證明。 我們的首要重點仍是促進增長，擴展全球業務，令三個業務領域的協同效應得到最大發揮，並且為資產負債表減輕債務。」

H&H Group 的臨時行政總裁暨策略及營運總監 Akash Bedi 補充說 ：「這是一項令集團感到振奮的成就，並且展示了三個業務領域之間成功的商業模式，在多個市場尖端的品牌地位，以及在執行成功業務策略方面的強大能力。 是次再融資將為財務上帶來更大的靈活性，以成功實現我們的策略目標，為消費者、客戶和股東做到最好。 今年我們仍然有望於中國、澳洲及北美等核心市場取得增長，並且藉著寵物營養行業增長的趨勢，繼續令本公司的寵物營養及護理（PNC）部門更趨多元化。」


聯絡方式：hhgroup@thephagroup.com

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