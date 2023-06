Marigold™ utvider og styrker den globale strategi- og tjenestedivisjonen

Martech-leder utpeker bransjeeksperter til å lede ekspansjonen og støtte Marigold-kunder på tvers av selskapets portefølje av løsninger innen relasjonsbasert markedsføring

/EIN News/ -- NASHVILLE i Tenn., June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, en global leder innen markedsføringsteknologi, som er fokusert på løsninger innen relasjonsbasert markedsføring som hjelper markedsførere med å skaffe, utvikle og beholde kunder, kunngjorde i dag en utvidet og omstrukturert global strategi- og tjenestedivisjon. Den nye divisjonen samler profftjenesteteamene fra de integrerte produktpakkene for krysskanals e-post- og martech-løsninger under varemerket Marigold.



Denne utvidede strategi- og tjenestedivisjonen samler alle tjenesteteamene, spesialistene på relasjonsbasert markedsføring og bransjeekspertene fra Marigolds spesialdesignede løsninger for å levere skreddersydde tjenester og strategisk støtte til markedsføringsteam i hele verden. Det nylig sammensatte ekspertteamet har en kundefokusert og teknologisk uavhengig tilnærming som støtter markedsførere i hele forbrukerlivssyklusen, utstyrer merker med tilpassede og personliggjorte kampanjer for relasjonsbasert markedsføring, forbedrede programmer for nullparts-datainnhenting og -berikelse, interaktive, digitale tjenester og lojalitetsprogrammer til viktige bransjer.

«Hos Marigold er ikke målet vårt bare å være en strategisk teknologipartner som leverer verktøyene og løsningene som virksomheter trenger for å gjennomføre relasjonsbasert markedsføring i stor skala. Vi gjør alt det – og det er vi dyktige til – men det vi virkelig ønsker å være, er en strategisk forretningspartner for kundene våre ved å tilby den håndfaste, strategiske ekspertisen og bransjekunnskapen som trengs for å sikre at kundenes programmer blir vellykkede», sa Micki Howl, driftsdirektør for Marigold. «Vi er kjempeglade for å utvide strategi- og tjenestedivisjonen vår for å støtte markedsføringsteam i hele verden med å skape vekst for virksomheter. Under ledelsen til Jamshed Mughal har vårt team av strateger og bransjeeksperter en unik posisjon for å hjelpe merker av alle størrelser med å bygge langvarige relasjoner med kundene sine og oppnå langsiktig suksess.»

Marigold har forfremmet Jamshed Mughal til stillingen Global SVP for strategi og tjenester for å lede divisjonen. Mughal var tidlige global sjef for virksomhetsstrategi og -arkitektur. Han kan skilte med 20 års erfaring innen roller med kundekontakt, har levert transformerende markedsføringsstrategier og -løsninger til kunder og har bidratt til å transformere tjenestedivisjonene til selskaper som Salesforce Marketing Cloud, Microsoft og agenturgruppene Wunderman og Havas. Som en del av den utvidede divisjonen skal Mughal lede et globalt team med ekspertise i en rekke viktige bransjer, blant annet varehandel, franchise, media og forlagsvirksomhet, restauranter, agentbyråer og tilbydere av profesjonelle tjenester, høyere utdanning, ideelle organisasjoner, reise, underholdning og mer.

«Den viktigste oppgaven til Marigolds globale strategi- og tjenestedivisjon er å fungere som en genuin partner for kundene våre, og tilby løsningene, den strategiske støtten, den personlige servicen og den omfattende bransjeekspertisen som kreves for å bygge lojalitet og meningsfulle relasjoner med kunder i hele verden», sa Mughal. «Ved å plassere kundene i sentrum av virksomheten vår kan denne divisjonen fokusere på å levere en førsteklasses kundeopplevelse på tvers av alle berøringspunkter, og tilby omfattende ressurser og støtte gjennom hele reisen til kundene. Denne kundefokuserte tilnærmingen innebærer at kundene får maksimal verdi av hele omfanget av Marigolds løsninger for relasjonsbasert markedsføring i arbeidet med å utvikle, skalere og fremtidssikre virksomhetene sine.»

Som et ledd i denne utvidelsen har Michele Fitzpatrick sluttet seg til Marigold som visepresident for strategiske tjenester, og skal rapportere direkte til Mughal. Fitzpatrick er en erfaren kundeopplevelseskonsulent og CRM-strateg med over 20 års erfaring som leder av høytytende strategi- og tjenesteteam med fokus på å hjelpe noen av verdens mest anerkjente merker med å skape meningsfulle og lønnsomme relasjoner til kundene sine både i stor skala og på kanalbasis. Hun har tidligere hatt strategiske lederroller hos CRM-byråer og martech-organisasjoner som Acxiom, MRM//McCann og Harte Hanks, og betjent kunder innen varehandel, reise, media, helse og finans.

«Det gleder meg å bli med Jamshed og Marigolds globale strategi- og tjenesteteam for å hjelpe markedsførere med å utvikle og levere mer effektive, personliggjorte opplevelser langs hele kjøperens reise, og å drive frem de beste resultatene for forbrukerne og merkene deres», sa Fitzpatrick. «Det har aldri vært et bedre tidspunkt for at markedsførere skal øke innsatsen med å personliggjøre kundeopplevelsen. Marigolds løsninger innen relasjonsbasert markedsføring, kombinert med denne utvidede strategi- og tjenestestøtten, gir en kraftig kombinasjon av teknologi og kunnskap som kan hjelpe markedsførere med å lykkes i et komplekst marked som er i stadig utvikling.»

Marigolds omfattende bransjeekspertise og krysskanals løsninger innen relasjonsbasert markedsføring gir merker muligheten til å skape meningsfulle relasjoner som er skapt for å vare, til kundene.

