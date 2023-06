Émergia Inc. – Mise à jour

/EIN News/ -- MONTRÉAL , 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (CSE: EMER) Émergia Inc. (la « Société » ou « Émergia ») est heureuse d'effectuer une mise à jour sur les opérations de la Société.



Nous sommes heureux d’annoncer que, grâce à la collaboration de nos prêteurs, tous les financements court terme venant à échéance le 30 juin seront prolongés d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2024.

Nous sommes également heureux d’annoncer que la Société a remporté un appel d’offres d’une agence gouvernementale pour la location d’un espace locatif de quelque 8 000 p.c. dans un immeuble à Gatineau. Cela s’ajoute à d’autres locations dans le même immeuble au cours des derniers mois, totalisant maintenant quelque 12 000 p.c., soit environ 48% de la superficie locative de cet immeuble. D’autres négociations sont en cours avec d’autres locataires potentiels. Nous sommes confiants que cet immeuble sera totalement loué au cours des 12 prochains mois.

Le projet de Bromont continue de progresser vers une approbation finale du projet par la Ville. Le processus d’approbation a été prolongé en raison de l’adoption d’un moratoire par le Conseil de ville à l’égard de tout nouveau développement requérant la construction d’infrastructures relativement aux égouts et aqueduc. Le moratoire est prévu être levé vers la fin 2023 ou début 2024 (Q1-2024). En ce qui a trait au projet d’Alliston en Ontario, la Société travaille actuellement avec différents professionnels, analysant différentes avenues, incluant la vente potentielle d’une partie ou de la totalité de ce terrain.

Enfin, un placement privé vient d’être complété pour un montant de 150 000$ en équité à un prix de 0,25$ l’action, pour une émission de 600 000 actions ordinaires de Catégorie A. La Direction travaille actuellement sur d’autres placements potentiels.

Avec les financements et projets mentionnés ci-haut, la Société démontre sa résilience et sa capacité de réaliser son plan d’affaires à long terme, qui inclut une meilleure réflexion sur le marché de la valeur nette de ses actifs estimée à environ 1,70$ par action.

À PROPOS D’ÉMERGIA INC.

Émergia opère au Canada dans le développement, l’acquisition et la gestion d’immeubles multi-locatifs de type commercial, industriel, multi-résidentiel et bureaux, ainsi que dans le développement de terrains. La Société a mis en place une plateforme d’investissement basée sur une stratégie intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention permettant à̀ la Société de bénéficier des profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée combinés à des revenus stables et des profits d’opérations à long terme.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.emergia.com et www.sedar.com .

