"SNEAKY SHOWBIZ" CÉLÉBRITÉS ET MAGIE NOIRE (Un exposé sur la sorcellerie et les célébrités) DISPONIBLE EN FRANÇAIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 29, 2023/ EINPresswire.com / -- " SNEAKY SHOWBIZ " CÉLÉBRITÉS ET MAGIE NOIRE(Un exposé sur la sorcellerie et les sorts utilisés par les célébrités)DISPONIBLE EN FRANÇAISL'histoire d'amour torride entre le showbiz marocain et la sorcellerie dure depuis toujours. De mauvaises personnes se déchaînent en utilisant ces pouvoirs au sein de leurs cercles soudés. Des maîtres de la manipulation aux rivaux impitoyables en passant par les concurrents qui se poignardent dans le dos, certains font preuve d’une cruauté qui ferait honte aux criminels les plus endurcis. Les dessous de ce monde qui nous fait miroiter la gloire et l’argent ne sont pas ce qu'ils semblent être.Ce livre très attendu expose le côté obscur de la célébrité, où l'argent, le sexe et le pouvoir règnent en maîtres. Ce monde caché était jusqu'à présent largement inconnu du public.Une version numérique de Sneaky Showbiz (édition française) est disponible à l'achat sur Amazon. Après le succès de la version anglaise de Sneaky Showbiz, l'auteur, Simo Ben , publie la version française du livre. Simo Ben espère que la version française recevra des critiques positives similaires à celles de la version anglaise, qui a été publiée le 11/11/2022.Sneaky Showbiz (CÉLÉBRITÉS ET MAGIE NOIRE) expose le côté obscur de la célébrité où règnent l'argent, le sexe et le pouvoir. Ce monde était largement inconnu du public... jusqu'à maintenant ! Découvrez les escapades autrefois clandestines qui composent ce monde secret en pénétrant sa façade bien ficelée et en voyant par vous-même ce qui se cache derrière.Cet exposé captivant met en lumière les petits secrets les plus sombres du monde du spectacle. L'auteur Simo Ben a découvert de première main ce que le showbiz marocain cache, qui en sont les principaux acteurs et comment ils ont réellement "gagné" leur célébrité et leur fortune. Ce livre révélateur dévoile la véritable histoire de la magie noire qui s'est infiltrée dans tous les aspects de la société marocaine et qui a bouleversé le monde du showbiz.Jetez un coup d'œil derrière le rideau et découvrez les secrets de cette façade complexe qu'est le Sneaky Showbiz ou le monde des Célébrités et de la Magie Noire.Simo Benbachir (alias Simo Ben) est un journaliste primé, à la fois loué et craint pour son honnêteté brutale et son intégrité inébranlable, qu'il s'agisse d'interviewer des célébrités ou de livrer des opinions audacieuses et des points de vue inédits à un public arabe captivé. Premier reporter de télévision marocain à couvrir des événements hollywoodiens prestigieux tels que les Grammy Awards et les Oscars, Simo s'est forgé une réputation de diseur de vérité sans retenue.Simo Ben est également un célèbre reporter marocain qui a gravi les échelons grâce à son propre mérite. Il a une aversion pour les personnes qui se croient le centre du monde et qui semblent avoir une mémoire sélective lorsqu'elles atteignent les sommets de la célébrité et du vedettariat. Son style de reportage sans concession lui a ouvert les portes des événements les plus importants du monde, lui donnant accès à des superstars mondiales, et a même inspiré certaines des plus grandes stars marocaines d'Hollywood, comme RedOne, Sanaa Hamri et French Montana, à s'exprimer publiquement en darija (dialecte marocain). Ses interviews controversées ont permis de démasquer de faux influenceurs et de faux mannequins sur les réseaux sociaux, et son style d'interview unique incite les personnes interrogées à divulguer leurs secrets.La version numérique de Sneaky Showbiz : CÉLÉBRITÉS ET MAGIE NOIRE (Edition Française) est disponible sur Amazon France. La version brochée sera disponible sur Amazon, Bookshop, Barnes & Noble et d'autres plates-formes de livres populaires aux États-Unis et dans le monde entier.Le lien de la version numérique de Sneaky Showbiz : CÉLÉBRITÉS ET MAGIE NOIRE (Edition Française) sur Amazon France:

