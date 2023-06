Alation lance l'Open Data Quality Framework pour Snowflake Data Cloud

L'Open Data Quality Framework (cadre de qualité des données ouvertes) intègre la plateforme de veille des données d'Alation avec les meilleurs outils de qualité et d'observabilité des données, dont Anomalo, Bigeye et Experian

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Californie, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc., société spécialisée dans la veille des données a annoncé aujourd'hui lors de la conférence annuelle des utilisateurs de Snowflake, le Snowflake Summit 2023, le lancement de l'Open Data Quality Framework afin d'apporter les meilleures capacités de qualité et d'observabilité des données au Snowflake Data Cloud. Les partenaires de lancement sont Acceldata, Anomalo, Bigeye, Datactics, Experian, FirstEigen, Lightup et Soda.



Les équipes chargées de l'analyse des données et les équipes commerciales ont besoin de données fiables pour entraîner leurs modèles d'IA, trouver des réponses précises à des problèmes abstraits et fournir à leurs clients internes des informations clés. L'exploitation de données non fiables peut avoir des conséquences particulièrement catastrophiques lorsqu'elles sont utilisées pour prendre des décisions stratégiques. Les outils de qualité des données s'attaquent à ces problèmes en détectant, en résolvant et en prévenant de manière proactive les problèmes de fiabilité des données. Cependant, les différents outils de qualité des données se spécialisent dans des capacités et des solutions différentes, ce qui signifie qu'aucun outil ne peut convenir à toutes les entreprises.

Avec l'Open Data Quality Framework, les clients d'Alation peuvent renforcer la gouvernance des données pour Snowflake en rendant visibles les informations relatives à la qualité des données. Cela permet aux équipes de gouvernance de documenter et d'appliquer les politiques et règles de qualité des données, de désigner des responsables de la qualité des données, de déterminer si les données peuvent être utilisées et de gérer l'ensemble du cycle de vie de la qualité des données à partir d'une seule plateforme. Et grâce à l'approche best-of-breed d'Alation en matière de qualité des données, les clients choisissent la meilleure solution pour leur entreprise plutôt que de suivre une approche standard.

« Les entreprises veulent concevoir une pile technologique qui réponde à leurs besoins, mais elles ne peuvent pas exploiter efficacement ces outils si elles n'ont pas la possibilité de trouver, de comprendre et de faire confiance aux données contenues dans ces solutions », explique Junaid Saiyed, directeur technique d'Alation. « La plateforme de veille des données et le cadre de qualité des données ouvertes d'Alation permettent aux chefs d'entreprise et aux responsables technologiques de trouver leurs données et de savoir s'ils peuvent s'y fier. Cela permet aux organisations d'instaurer une culture davantage axée sur les données. »

« L'Open Data Quality Framework d'Alation nous a apporté la flexibilité et la profondeur dont nous avions besoin pour établir une intégration idéale avec leur plateforme de veille des données », commente Kyle Kirwan, PDG de Bigeye. « Il est aujourd'hui plus facile que jamais pour les équipes en charge des données de mettre au point une solution optimale qui les aide à améliorer la qualité des données, à rationaliser la gouvernance et à soutenir les pratiques collaboratives en matière de données. Le fait que les informations sur la qualité des données de Bigeye apparaissent directement dans Alation permet aux utilisateurs d'évaluer rapidement la fiabilité des données et d'aborder de manière proactive les problèmes de qualité des données, ce qui conduit à une prise de décision plus intelligente et fondée sur les données. »

« Notre intégration profonde avec Alation grâce à leur Open Data Quality Framework permet aux clients d'exploiter plus rapidement des données prêtes à l'emploi et de réduire le temps nécessaire pour en tirer un maximum de profit », selon Amy Reams, vice-présidente du développement commercial chez Anomalo. « Désormais, les clients peuvent accéder à la plateforme complète de qualité des données d'Anomalo directement au sein de la plateforme Alation. Cela inclut les contrôles de qualité des données basés sur le Machine Learning d'Anomalo, le profilage riche et notre analyse automatisée de la cause première, qui aide à isoler les problèmes avant qu'ils n'aient un impact en aval. Cela réduit considérablement les changements de contexte pour les utilisateurs, et nous sommes ravis de la valeur ajoutée que cela représente pour nos clients communs. »

L'Open Data Quality Framework d'Alation pour Snowflake améliore la gouvernance grâce aux éléments suivants :

Onglet Santé des données : Visualiser le profil de santé complet des tables et colonnes Snowflake, y compris la qualité, la fiabilité et la performance.

Visualiser le profil de santé complet des tables et colonnes Snowflake, y compris la qualité, la fiabilité et la performance. Indicateurs de confiance : Configurer les résultats de qualité des données pour marquer automatiquement les données Snowflake comme approuvées, signalées ou désaprouvées afin de signaler si les données doivent être utilisées ou non.

Configurer les résultats de qualité des données pour marquer automatiquement les données Snowflake comme approuvées, signalées ou désaprouvées afin de signaler si les données doivent être utilisées ou non. Profilage des données : Étendre le profilage de colonne d'Alation des valeurs minimum, maximum, moyenne et nulle de Snowflake avec des informations sur la qualité et l'observabilité des données pour permettre le nettoyage des données et la remédiation.

Étendre le profilage de colonne d'Alation des valeurs minimum, maximum, moyenne et nulle de Snowflake avec des informations sur la qualité et l'observabilité des données pour permettre le nettoyage des données et la remédiation. Politiques de qualité des données : Capturer les politiques de qualité des données spécifiques à Snowflake dans Alation Policy Center pour comprendre comment et pourquoi les règles de qualité des données sont appliquées par l'outil mis en œuvre.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 14 jours d'Alation via Snowflake Partner Connect.

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, permettant les analyses en libre-service, la transformation pour le cloud et la gouvernance des données. Plus de 450 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à quatre reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ dans le secteur des technologies et des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni en 2022 et en 2023. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.

Contact auprès des médias

Lauren Lloyd

Directrice RP

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com