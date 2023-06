Alation lance Connected Sheets pour Snowflake afin de permettre des décisions axées sur les données plus précises au sein de l'entreprise

Les équipes professionnelles seront en mesure d'accéder à des données fiables et gouvernées depuis Microsoft Excel et Google Sheets

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Californie, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc., la société de veille des données, a annoncé aujourd'hui lors de la conférence annuelle des utilisateurs de Snowflake, Snowflake Summit 2023, le lancement d'Alation Connected Sheets pour Snowflake. Ce produit permet aux utilisateurs d'accéder à des données gouvernées, fiables et actualisées au sein de Snowflake directement à partir de Microsoft Excel et Google Sheets.



Les feuilles de calcul demeurent l'outil d'analyse de données le plus populaire, comptant chaque jour 78 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale¹. Les feuilles de calcul figurent également parmi les outils d'analyse les plus sujets à l'erreur, puisque 90 % contiennent des erreurs en raison de données incorrectes ou obsolètes. Ces problèmes de qualité des données peuvent avoir des impacts négatifs significatifs sur les décisions que soutiennent ces feuilles de calculs.

Avec Alation Connected Sheets pour Snowflake, les utilisateurs professionnels peuvent désormais trouver, comprendre et se fier instantanément aux données dont ils ont besoin – sans quitter leur feuille de calcul. Ce produit leur permet d'accéder à des données sources de Snowflake directement depuis les feuilles de calcul dans lesquelles ils travaillent sans avoir besoin de comprendre le langage SQL ou de faire appel aux équipes des données centrales. Alation Connected Sheets permet également aux équipes de gouvernance des données d'établir des politiques d'accès permettant aux utilisateurs d'accéder à divers objets de données.

« L'équipe des données chez Lightspeed Systems œuvre à établir une culture axée sur les données », a déclaré Brian Truong, responsable des plateformes de données chez Lightspeed Systems. « Cette culture implique notamment de permettre aux équipes dans l'ensemble de l'entreprise d'accéder à des données fiables et sûres directement depuis la source. Avec Alation Connected Sheets pour Snowflake, les utilisateurs commerciaux et techniques peuvent accéder librement aux données dont ils ont besoin et commencer à les analyser sans attendre une réponse des ingénieurs au sein de l'équipe des données. La capacité de récupérer instantanément des données à partir d'un lieu centralisé unique (notre source de données Snowflake) et d'utiliser des demandes ou tableaux publiés dans des feuilles de calcul en toute confiance change véritablement la donne en termes de productivité pour les activités quotidiennes de nos utilisateurs de feuilles de calcul. »

« Beaucoup de nos clients font appel à Snowflake comme source de données primaire », a commenté Jonathan Bruce, VP de la gestion des produits chez Alation. « En renforçant notre partenariat stratégique avec Snowflake par le biais d'Alation Connected Sheets, les clients peuvent exploiter ses données fiables au sein du Data Cloud afin de mieux gérer et utiliser l'outil d'entreprise le plus répandu : la feuille de calcul. Cette intégration rend les données gouvernées dans Snowflake accessibles aux millions d'utilisateurs professionnels qui vivent dans des feuilles de calcul. En conséquence, l'adoption de Snowflake grandit et devient sans friction. »

Alation Connected Sheets pour Snowflake aide les utilisateurs à :

Assurer une gouvernance des données plus forte : Les équipes de gestion des données peuvent établir des politiques détaillées pour gérer quels utilisateurs on accès à quels ensembles de données.

Les équipes de gestion des données peuvent établir des politiques détaillées pour gérer quels utilisateurs on accès à quels ensembles de données. Démocratiser l'accès aux données : Les utilisateurs peuvent rapidement trouver, sélectionner et filtrer des ensembles de données et des demandes SQL à importer dans la feuille de calcul – sans code, saisie manuelle de données ni ressources techniques.

Les utilisateurs peuvent rapidement trouver, sélectionner et filtrer des ensembles de données et des demandes SQL à importer dans la feuille de calcul – sans code, saisie manuelle de données ni ressources techniques. S'assurer que l'analyse reste à jour : Les utilisateurs peuvent maintenir la précision des feuilles de calcul avec une planification des données à rafraîchissement automatique.

Les utilisateurs peuvent maintenir la précision des feuilles de calcul avec une planification des données à rafraîchissement automatique. Partager des connexions de données : Économisez du temps en vous connectant à Snowflake une fois et en permettant à l'équipe de rafraîchir les rapports avec la même connexion sécurisée ; cela élimine les charges de demandes redondantes et réduit les coûts.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 14 jours d'Alation sur la plateforme Partner Connect de Snowflake.

À propos d'Alationn

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, permettant les analyses en libre-service, la transformation pour le cloud et la gouvernance des données. Plus de 450 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à quatre reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ dans le secteur des technologies et des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni en 2022 et en 2023. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.

Contact auprès des médias

Lauren Lloyd

Directrice RP

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com

_____________________________________

¹ IDC, Data and Analytics in a Digital-First World, US48688922, janvier 2022, étude commandée par Alteryx