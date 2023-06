Alation nommée partenaire de gouvernance des données de l'année par Snowflake pour la troisième année consécutive

Alation est reconnue pour son approche de gouvernance fédérée qui permet à chaque entreprise de trouver, d'utiliser et de faire confiance aux données dont elle a besoin pour devenir une société pilotée par les données

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Californie, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc., société spécialisée dans la veille des données, a annoncé aujourd'hui durant la conférence annuelle des utilisateurs de Snowflake, le Snowflake Summit 2023, qu'elle a été nommée partenaire de gouvernance des données de l'année (Data Governance Partner of the Year) par Snowflake, entreprise dédiée aux clouds de données. Alation a été nommée pour la troisième année consécutive, démontrant le rôle continu de l'entreprise pour ce qui est de fournir des solutions de veille des données pour le Snowflake Data Cloud.



Avec la multiplication des sources de données et l'augmentation des volumes de données, il est plus difficile que jamais pour les entreprises de trouver, de comprendre et de faire confiance aux données dont elles ont besoin pour devenir des sociétés pilotées par les données. Les solutions de gouvernance traditionnelles ont réagi en adoptant une approche descendante excessivement restrictive, empêchant les équipes commerciales de découvrir et de se servir des données en toute liberté. Ces approches ont également exclu les équipes de la participation au processus de gouvernance, en les privant de la possibilité de conserver et de documenter les actifs de données les plus importants pour elles.

La plateforme de veille des données d'Alation permet à chacun de trouver et de comprendre facilement les données dont il a besoin. La plateforme et l'expérience utilisateur ont été conçues pour permettre la gouvernance des données sous la forme d'une activité collaborative, enrichie par l'inclusion d'un vaste éventail d'utilisateurs. Par exemple, les équipes les plus proches des données peuvent créer leurs propres glossaires commerciaux. En parallèle, la plateforme d'Alation permet également de définir des politiques de gouvernance à l'échelle d'une entreprise lorsque cela s'avère judicieux, par exemple en ce qui concerne les informations personnelles identifiables. L'approche fédérée de la gouvernance des données d'Alation permet à l'ensemble d'une entreprise de découvrir les connaissances, les informations et le contexte nécessaires pour un meilleur pilotage par les données.

« Notre environnement de données était encombré par un ensemble complexe de sources de données et d'entrepôts internes cloisonnés avec peu de gouvernance, rendant presque impossible une exploitation stratégique des données », a déclaré Anthony Seraphim, vice-président de la gouvernance des données chez Texas Mutual Insurance Company. « Les décisions étaient souvent prises en se basant sur son instinct plutôt que sur des données fiables. Avec la plateforme de veille des données d'Alation, nos équipes d'analyse des données peuvent facilement trouver, comprendre et gouverner les données stockées dans notre instance Snowflake. Cela permet de savoir plus clairement où se trouvent nos données et comment elles devraient être utilisées. En conséquence, nous sommes en mesure de créer des tableaux de bord commerciaux 80 % plus rapidement, et les collaborateurs de toute l'entreprise peuvent prendre des décisions plus rapides et davantage éclairées par les données. »

« Nous sommes fiers d'annoncer qu'Alation a été nommée partenaire de gouvernance des données de l'année par Snowflake », a commenté Tarik Dwiek, responsable des alliances technologiques chez Snowflake. « L'écosystème de partenaires solide de Snowflake est fondamental dans notre mission consistant à permettre à chaque entreprise d'être pilotée par les données, et aux côtés d'Alation, nous pouvons aider les entreprises de tous les secteurs à mieux activer et libérer leurs données pour générer de la valeur commerciale. »

« Le fait de recevoir ce prix trois années consécutives illustre la confiance qu'accordent les clients communs de Snowflake et Alation à cette dernière afin de tirer une plus grande valeur du Snowflake Data Cloud », a ajouté Satyen Sangani, PDG et co-fondateur d'Alation. « Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat approfondi avec Snowflake afin de permettre à tous les individus d'une entreprise de chercher, découvrir et utiliser les données gouvernées pour prendre des décisions en toute simplicité. »

Inscrivez-vous ici pour un essai gratuit d'Alation par le biais de Snowflake Partner Connect.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre blog : Triumphant Trilogy: Alation Is Snowflake’s Data Governance Partner of the Year for the 3rd Straight Year (Une trilogie triomphante : Alation est nommée partenaire de l'année par Snowflake dans le domaine de la gouvernance des données pour la 3e année consécutive).

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, permettant les analyses en libre-service, la transformation pour le cloud et la gouvernance des données. Plus de 450 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à quatre reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ dans le secteur des technologies et des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni en 2022 et en 2023. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.

