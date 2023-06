/EIN News/ -- ERYTECH et PHERECYDES annoncent leur fusion

pour former PHAXIAM Therapeutics

Fusion approuvée à une large majorité par les actionnaires des deux sociétés

Mise en place d'une nouvelle structure de gouvernance

Ambition de créer un leader mondial de la phagothérapie pour cibler les bactéries pathogènes résistantes aux antimicrobiens.





Lyon (France) et Cambridge (MA, US), 26 juin 2023 - ERYTECH (Nasdaq & Euronext : ERYP) et PHERECYDES annoncent leur fusion et leur changement de nom pour devenir PHAXIAM Therapeutics, société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes à base de bactériophages pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (AMR).

« En février de cette année, nous avons annoncé nos projets stratégiques avec PHERECYDES, dans l'intention de construire un leader mondial de la phagothérapie et de répondre à l'important besoin médical causé par la résistance aux antimicrobiens. Je me réjouis que cette fusion ait été approuvée à une large majorité par nos actionnaires, déclare Gil Beyen, ancien directeur général d'ERYTECH. Je passe à présent le relais à Thibaut Du Fayet en tant que nouveau Directeur Général et lui souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe de direction, beaucoup de succès dans la mise en œuvre de l’ambitieuse stratégie de PHAXIAM. Je profite de cette occasion pour remercier tous les employés actuels et anciens d'ERYTECH ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur dévouement et leur enthousiasme à l'égard de notre projet au cours de ces dix dernières années.»

« Je suis très fier d'avoir l'opportunité de poursuivre le projet PHERECYDES au sein de PHAXIAM Therapeutics et de pouvoir le déployer plus largement en capitalisant sur les compétences et les talents de l'ensemble des collaborateurs d'ERYTECH et de PHERECYDES. Notre ambition est de renforcer la position compétitive de PHAXIAM Therapeutics en tant que leader incontesté de la phagothérapie au niveau mondial, au bénéfice des patients », déclare Thibaut du Fayet, nouveau Directeur Général de PHAXIAM.

Ce rapprochement s'appuiera sur l'expertise et les ressources complémentaires des deux entreprises pour accélérer le développement d'un portefeuille diversifié de phagothérapie, visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (AMR), un problème de santé reconnu à l'échelle mondiale. La résistance aux antimicrobiens est actuellement responsable de plus d'un million de décès par an dans le monde et devrait atteindre plus de 10 millions de victimes annuelles d'ici à 2050. À titre de référence, le nombre estimé de cancers dans le monde est actuellement d'environ 10 millions par an.

La société développe un portefeuille de phagothérapie diversifié au stade clinique et prévoit des étapes structurantes et créatrices de valeur au cours des deux prochaines années.

Résultats de l'essai de phase 2 PhagoDAIR en cours chez des patients atteints d'infections ostéoarticulaires du genou ou de la hanche dues à Staphylococcus aureus (S. aureus), attendus au premier trimestre 2024

Lancement de l'essai de phase 1 chez des patients atteints d'endocardite due à S. aureus prévu mi-2023, avec des résultats attendus au S1 2024

Lancement de l'essai de phase 1 chez des patients atteints d'infections urinaires complexes dues à E. coli prévu au T1 2024, avec des résultats attendus au S2 2024

Élargissement du portefeuille de bactériophages ciblant deux pathogènes supplémentaires, ce qui est essentiel pour développer un portefeuille diversifié de cibles dans la lutte contre les infections bactériennes résistantes

En outre, la société élabore une stratégie de recherche et de développement en s'appuyant sur les plateformes et capacités complémentaires, afin de soutenir les approches thérapeutiques des phages et des endolysines dans les domaines anti-infectieux tels que la résistance aux antimicrobiens et d'autres domaines tels que l'alimentation, les cosmétiques et la santé animale, ou les phages en tant que transporteur.





Le conseil d'administration de PHAXIAM est composé d'un nombre égal d'administrateurs issus des anciens conseils d'administration d'ERYTECH et de PHERECYDES (sans voix prépondérante pour le président) :

Didier Hoch, Président

Gil Beyen, Vice-président

Philippe Archinard, Administrateur indépendant

Martine George, Administratrice indépendante

Eric Leire, Administrateur indépendant

Go Capital, représenté par Leila Nicolas

Guy Rigaud, Censeur

Robert Sebbag, Administrateur indépendant

Hilde Windels, Administratrice indépendante





L'équipe de direction de PHAXIAM est composée de la combinaison des anciennes équipes de direction d'ERYTECH et de PHERECYDES :

Thibaut du Fayet, Directeur général

Eric Soyer, Directeur général délégué, Directeur Financier et Directeur des Opérations

Jérôme Bailly, Directeur Qualité et Directeur général délégué

Pascal Birman, Directeur Médical

Céline Breda, Directrice Technique

Karine Charton, Directrice du Business Development

Cindy Fevre, Directrice Scientifique

Anne-Cécile Fumey, Directrice des Ressources Humaines

Frédérique Vieville, Directrice des Affaires Réglementaires





PHAXIAM est basée à Lyon, en France, où la société bénéficie de la présence d'un centre européen majeur pour les maladies infectieuses. La société s'appuiera en outre sur la présence d'ERYTECH aux États-Unis pour faciliter l'accès aux investisseurs américains et aux parties prenantes cliniques et réglementaires dans la perspective des développements cliniques à venir.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Ticker : ERYP en cours de changement). Les actionnaires d'ERYTECH ont approuvé un regroupement d'actions dans un rapport de 10 pour 1, qui devrait être mis en œuvre dans les mois à venir.

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (ticker : ERYP - à modifier vers un nouveau symbole) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : ERYP). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

