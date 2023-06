CertiK amplia parceria de segurança com a OKX

/EIN News/ --



New York, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CertiK, líder global em segurança de blockchain, tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida de uma auditoria de segurança para os contratos de token BRC-20 da OKX. Este é um passo significativo para trazer Ordinals para o blockchain Bitcoin, um marco na indústria de criptografia e blockchain.



A OKX, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, está a reafirmar o seu compromisso com as raízes fundamentais da revolução das criptomoedas - Bitcoin, e está preparada para catalisar a inovação no domínio da indexação de transacções BRC-20 na blockchain Bitcoin. Esta iniciativa com visão de futuro é uma personificação da dedicação da OKX em promover um mercado livre verdadeiramente descentralizado.

Esta e futuras auditorias ajudarão a OKX a iniciar operações detalhadas destinadas a integrar perfeitamente esta nova tecnologia de token na sua plataforma. O roteiro da bolsa inclui o apoio à inscrição, expandindo assim as oportunidades de investimento para a sua base de utilizadores diversificada. Além disso, a plataforma está preparada para melhorar suas capacidades de negociação, permitindo a compra, venda, transferência e oferta de tokens e Bitcoin NFTs.

"Estamos entusiasmados em estender nossa parceria de segurança com a OKX. Como CertiK, nossa missão sempre foi aumentar a segurança e a transparência no espaço do blockchain, e essa colaboração representa um grande passo em direção a esse objetivo ", disse Jason Jiang, diretor de negócios da CertiK.

"Integrar este novo padrão de token na plataforma OKX é um marco significativo para nós. Essa evolução não apenas responde ao interesse de nossa comunidade, mas também fornece ferramentas robustas, seguras e fáceis de usar para lidar com esses tokens", disse Jason Lau, diretor de inovação da OKX.

Sobre a CertiK

A CertiK é pioneira em segurança de blockchain, aproveitando a melhor tecnologia de IA da categoria para proteger e monitorar protocolos de blockchain e contratos inteligentes. Fundada em 2018 por professores da Universidade de Yale e da Universidade de Columbia, a missão da CertiK é proteger o mundo web3. A CertiK aplica inovações de ponta da academia para a empresa, permitindo que aplicativos de missão crítica sejam dimensionados com segurança e correção.

Uma das empresas mais confiáveis e de crescimento mais rápido em segurança de blockchain, a CertiK é uma verdadeira líder de mercado. Até à data, a CertiK trabalhou com cerca de 4.000 clientes empresariais, assegurou mais de 360 mil milhões de dólares em activos digitais e detectou cerca de 70.000 vulnerabilidades no código da cadeia de blocos. Os nossos clientes incluem projectos líderes como Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance e Chiliz.

A CertiK é apoiada pela Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital e outros investidores.

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial que está a construir o futuro da Web3. Conhecida como a plataforma de negociação de criptomoedas mais rápida e fiável para investidores e comerciantes profissionais em todo o mundo, a bolsa de criptomoedas da OKX é a segunda maior a nível mundial em termos de volume de negociação. As principais soluções de autocustódia da OKX incluem a OKX Wallet compatível com Web3, que permite aos utilizadores um maior controlo dos seus activos enquanto expandem o acesso a DEXs, mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps. A OKX tem parcerias com algumas das principais marcas e atletas do mundo, incluindo: Manchester City F.C., campeão da Premier League inglesa, McLaren Formula 1, The Tribeca Festival, o golfista Ian Poulter, o olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.



O OKX está empenhado na transparência e segurança e publica mensalmente a sua Prova de Reservas.

Para saber mais sobre o OKX, descarregue a aplicação ou visite: okx.com

