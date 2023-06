/EIN News/ -- Communiqué de presse

25 juin 2023 - N° 14

Fabrice Brégier est nommé président du conseil d’administration de SCOR

Le conseil d’administration de SCOR, réuni le 25 juin 2023, a décidé à l’unanimité de nommer Fabrice Brégier président non exécutif, avec effet immédiat.

Cette décision intervient sur recommandation unanime du comité des nominations, à l’issue d’un processus de succession exigeant et rigoureux, initié au printemps 2022.

Au fil des mois, le comité des nominations, assisté du cabinet de recrutement international Egon Zehnder, s’est réuni à de nombreuses reprises pour définir les critères de recherche du futur président, sélectionner des personnalités de premier ordre pouvant correspondre au profil attendu, et enfin entendre les candidats les plus susceptibles de prendre la tête du conseil.

Le comité, sous la présidence d’Adrien Couret, a finalement arrêté son choix sur la candidature de Fabrice Brégier, administrateur de SCOR depuis 2019 et qui, selon le comité, réunit l’ensemble des qualités requises pour présider le conseil d’administration.

Le conseil d’administration s’est prononcé après avoir entendu le rapport d’Adrien Couret et la profession de foi de Fabrice Brégier.

Les administrateurs de SCOR déclarent : « Le conseil d’administration se réjouit du choix de Fabrice Brégier, qui a contribué significativement aux travaux du conseil et de ses comités depuis 2019. Sa riche expérience à la tête de grands groupes internationaux et sa connaissance approfondie de la gouvernance d’entreprise constituent de solides atouts pour SCOR, à l’heure où le Groupe entre dans une nouvelle dynamique. Thierry Léger et lui formeront un tandem parfaitement complémentaire, au service du développement de SCOR, dans une période particulièrement favorable pour la réassurance. »

Fabrice Brégier déclare : « Je suis heureux et honoré de me voir confier cette importante responsabilité, alors que s’ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de l’entreprise. J’ai une pensée émue pour Denis Kessler, qui a tant œuvré pour faire de SCOR un leader mondial de la réassurance. Sa mémoire nous oblige et nous conduira à toujours chercher l’excellence, une valeur qui lui était chère. Thierry Léger peut compter sur mon plein soutien dans l’élaboration de la feuille de route qui donnera au Groupe son nouvel élan stratégique. SCOR est d’ores et déjà bien positionné pour saisir toutes les opportunités de marché qui se présentent et vont se présenter à nous. »

Biographie

Né en 1961 et de nationalité française, Fabrice Brégier est diplômé de l’École polytechnique et Ingénieur en chef au corps des mines. Il a débuté sa carrière en 1986 au sein du ministère du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur avant d’être nommé sous-directeur à la direction générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture en 1989. Après plusieurs nominations de conseiller auprès de différents ministres de 1991 à 1993, Fabrice Brégier rejoint Matra Défense, et devient le directeur général de MBD/MBDA en 1998. Il est ensuite nommé président et directeur général d’Eurocopter de 2003 à 2006, avant de rejoindre Airbus (commercial aircraft) comme directeur général délégué fin 2006 puis directeur général de 2012 à 2018. Fabrice Brégier est président de Palantir France depuis octobre 2018. Il a rejoint le conseil d’administration de SCOR en 2019.

*

* *

Contacts

Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com

Relations Investisseurs

Yves Cormier

ycormier@scor.com

www.scor.com

LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

SCOR offre à ses clients une notation financière de réassureur de premier rang, attribuée par Standard & Poor’s, AM Best, Moody’s et Fitch.

Le Groupe a enregistré 19,7 milliards d’euros de primes en 2022. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com

Pièce jointe