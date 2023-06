Monument commence les expéditions de concentré d'or depuis la mine d'or Selinsing

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les premières expéditions et ventes de concentré d'or depuis l'usine de flottation récemment construite à la mine d'or Selinsing.



Cathy Zhai, présidente et directrice générale, a commenté : « Le lancement des expéditions et ventes de concentré d'or depuis l'usine de flottation constitue un moment capital pour nous. L'enlèvement initial de 2 000 tonnes métriques sèches (« DMT ») de concentré depuis Selinsing marque le début d'un flux de revenu de concentré d'or et restaure notre flux de trésorerie d'exploitation. Nous aimerions remercier nos équipes opérationnelles travailleuses, notre personnel d'aide à l'administration en coulisses, ainsi que nos partenaires commerciaux, qui ont permis de parvenir à cela. »

La Figure 1. Chargement du concentré en vue de son transport est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1162bd5-af46-4968-8c83-65de40268dd4

La Figure 2. Expédition de concentré depuis le pont-bascule est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cffef76d-eea8-4be4-a053-e8660d3b2602

Expéditions et ventes de concentré d'or

Des acheteurs potentiels ont affiché un intérêt important pour le concentré d'or de Selinsing. Tous les permis d'exportation et de transport ont été reçus et les premiers chargements de concentré en camions ont été expédiés depuis l'entrepôt de Selinsing le 18 juin 2023 vers la Zone de libre-échange de Johor. À ce jour, 490 DMT de concentré ont été expédiées sur un enlèvement initial de 2 000 DMT. Le pesage, l'échantillonnage et la détermination de l'humidité sur le concentré livré sont actuellement menés à la Zone de libre-échange de Johor par une société d'étude de renommée internationale.

3 000 DMT supplémentaires de concentré sont actuellement disponibles à la vente. Après un envoi initial, la Société a l'intention d'accroître progressivement le nombre de camions afin d'accélérer le processus logistique dans la vente de l'arriéré de produits. À l'avenir, les concentrés seront expédiés aux acheteurs de manière routinière. L'arriéré a été causé par un processus administratif initial laborieux pour l'obtention de tous les permis nécessaires et l'organisation de la logistique. Au cours des six derniers mois, la Société a bâti une équipe logistique et une chaîne de ventes au projet Selinsing.

Mise à jour sur la production commerciale

L'exploitation de l'usine de flottation s'améliore, ayant atteint jusqu'à 99 % de la capacité nominale pendant le mois de juin 2023, et globalement 83 % de la capacité pendant la période de 30 jours menant au 17 juin 2023. Le déchirement des toiles de filtre est resté un problème, les toiles étant toujours attendues du fournisseur de filtres-presses McLanahan. De nouvelles canalisations en PEHD ont été reçues pour mettre à niveau la conduite de sous-écoulement d'épaississant de concentré. Une mise à niveau similaire était prévue pour la conduite de concentré de flottation propre qui devenait un goulot d'étranglement avec un tirage en masse de flottation croissant.

La Figure 3 : Usine de flottation de Selinsing est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37821405-f833-4d9f-836b-7320ab442801

La récupération de la flottation a montré une amélioration constante alors que des proportions croissantes de minerai frais et transitoire récemment extrait ont été traitées. Des récupérations quotidiennes de plus de 80 % ont été enregistrées pendant le mois de juin 2023, alors que la moyenne de récupération de 68 % en cumul mensuel a été causée par le vieux minerai transitoire peu performant traité au début du mois.

La construction de l'entrepôt de concentré s'est poursuivie, le toit principal s'étant achevé, et le mur de béton sur le périmètre étant terminé à environ 50 %. Le travail s'est poursuivi pour l'extension du toit en appentis au bâtiment de filtre-presse. Le système d'ensachage a été préparé en vue d'une expédition vers la Malaisie.

Mise à jour sur les opérations minières

L'extraction minière dans le premier étage des puits BRC2 et BRC3 de Buffalo Reef s'est poursuivie avec la livraison du minerai frais et transitoire au remblai de tout-venant et le maintien d'un apport de minerai pour un mois à l'usine de traitement de flottation. Une nouvelle plateforme de forage a été livrée en juin 2023 avec neuf plateformes de forages de contrôle de la teneur maintenant opérationnelles ; la livraison d'une dixième unité est prévue en août 2023. Les opérations minières visent à réaliser et maintenir un apport de minerai pour trois mois à l'aire de tout-venant.

La construction du dépôt d'explosifs a bien progressé avec la livraison du conteneur de gazage d'émulsion en gros et la finalisation du raccordement électrique au réseau. Ceci vise à supprimer la dépendance vis-à-vis de la livraison d'explosifs par le seul fournisseur majeur dans le pays en raison de son manque de camions au cours des quelques derniers mois. Les réservoirs de stockage de type isotainer doivent être livrés fin juin 2023 et le dépôt d'explosifs sera mis en service début juillet 2023.

Le travail a commencé pour la conversion du vieil entrepôt de carottes de forage en une installation de préparation d'échantillons étendue capable de traiter jusqu'à 700 échantillons de contrôle de la teneur par jour, ce qui supprimera un autre goulot d'étranglement majeur dans le cycle minier.

Risques

Les autres risques opérationnels liés aux processus d'extraction et de traitement sont continuellement évalués pour améliorer les performances.

La Société surveille étroitement les facteurs de risque incontrôlables liés à la construction et à l'exploitation de l'usine de flottation, notamment, mais sans s'y limiter : un changement des conditions du marché, un changement des prix de l'or, les risques opérationnels y compris les pénuries de pièces critiques qui peuvent entraîner une période de montée en puissance plus longue que prévue, et les changements dans les restrictions réglementaires liées au taux d'arsenic contenu dans le concentré aurifère.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

