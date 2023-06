L’Institut de Cardiologie de Montréal salue l’approbation de la colchicine par la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour le traitement des maladies cardiovasculaires

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) salue l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de la colchicine pour la prévention cardiovasculaire. La colchicine à faible dose (0.5 mg par jour) est le premier anti-inflammatoire approuvé aux Etats-Unis pour réduire le risque d’infarctus du myocarde (crise cardiaque), d'accident vasculaire cérébral, de revascularisation coronarienne et de décès cardiovasculaire chez les patients adultes atteints de maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS), c’est-à-dire qui présentent des dépôts pouvant causer le rétrécissement des artères.

Deux grandes études cliniques cardiovasculaires ont été conduites avec la colchicine : COLCOT , réalisée par le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal et LoDoCo-2, menée par le Dr Stefan M. Nidorf d’Australie.

« Nous savons depuis longtemps que l’inflammation contribue à l’athérosclérose et augmente le risque cardiovasculaire. Notre étude COLCOT et l’étude LoDoCo2 ont démontré qu’en traitant l’inflammation, nous réduisons le risque d’événements cardiovasculaires chez les patients ayant déjà subi un infarctus ou présentant une maladie coronarienne. L’approbation de la colchicine par la FDA confirme que nous entrons dans une nouvelle ère en matière de soins aux patients, ciblant maintenant l’inflammation comme cause sous-jacente de la maladie coronarienne athérosclérotique », mentionne le Dr Jean-Claude Tardif.



COLCOT

Menée par le Dr Jean-Claude Tardif, cette vaste étude clinique a comparé la colchicine à faible dose à libération prolongée à un placebo en complément au traitement standard chez des patients ayant récemment subi un infarctus du myocarde. Les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine ont démontré que la colchicine diminue significativement le risque cardiovasculaire. Le traitement avec la colchicine a réduit de 23% le risque d’un nouvel événement cardiovasculaire ischémique et de 34% le risque d’évènements ischémiques totaux chez les patients ayant subi un infarctus du myocarde. L’étude a notamment mené à l’approbation de la colchicine par Santé Canada en août 2021 pour réduire le risque d’événements cardiovasculaires ischémiques chez les patients présentant une maladie coronarienne.

LoDoCo-2

Alors que l’étude COLCOT s’est intéressée à l’inflammation chez les patients ayant déjà subi un infarctus du myocarde, l’étude LoDoco-2 ciblait quant à elle les patients atteints d’une maladie coronarienne athérosclérotique stable. Les résultats de cette étude ont démontré que la colchicine a réduit de 31% le risque d'événements cardiovasculaires lorsqu'il est ajouté aux traitements de prévention standard chez ces patients.

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l’Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d’excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie au Canada, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au pays, et le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au pays. L’Institut est affilié à l’Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs.

Références :

1. Tardif JC, Kouz S, Waters D, et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. N Engl J Med 2019;381:2497-2505; disponible à nejm.org

2. Stefan M. Nidorf, Aernoud T.L. Fiolet, Arend Mosterd, et al. Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease. N Engl J Med 2020; 383:1838-1847; disponible à nejm.org

L’information sur les produits pharmaceutiques (y compris ceux en cours de recherche) dont il est question dans ce communiqué n’est pas destinée à des fins promotionnelles ou à titre d’avis médical.

Camille Gagne-Turbide camille@briefcom.ca 514 755-5354