Iceotope présente KUL RAN ; la dernière solution de serveur de périphérie de télécommunication durable, réparable et évolutive, mise au point avec Hewlett Packard Enterprise et Intel

Une solution hautement efficace sur le plan énergétique qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 %

Une nouvelle solution de périphérie de télécommunications sur le mode « Fit-and-Forget » (littéralement installer et oublier) qui optimise la disponibilité du serveur tout en réduisant considérablement les demandes d'entretien et les dépenses d'exploitation associées

La conception robuste et modulaire permet une extensibilité rapide sur tous les types de déploiements de périphérie de télécommunications extrêmes

Exploite les serveurs HPE ProLiant DL110 et les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération

/EIN News/ -- LAS VEGAS, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPE Discover, Iceotope , le leader mondial du refroidissement liquide par immersion de précision, a annoncé la sortie de KUL RAN, une solution de serveur refroidi par liquide à immersion de précision hautement efficace sur le plan énergétique et ultra-résiliente, afin de relever les défis extrêmes de déploiement de périphérie sur l'ensemble du parc de télécommunications. KUL RAN est un nouveau format de rack à faible profondeur de 19 pouces fonctionnant avec les serveurs HPE ProLiant DL110 et les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération optimisés pour les services RAN virtualisés et 5G à haute densité et à faible latence. La solution s'adapte à l'infrastructure déployée existante.

Les déploiements de périphérie extrêmes ont tendance à entraîner un contrôle réduit sur l'exposition environnementale lors de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien par rapport aux installations dans des centres de données centralisés. KUL RAN est spécialement conçu pour les déploiements de télécommunications et de périphérie difficiles afin de répondre au besoin en matière d'installations de traitement de données fiables à proximité du point d'utilisation pour faire face à divers défis allant des contraintes liées à l'alimentation à l'accessibilité des services, ainsi qu'à l'environnement local et aux conditions météorologiques ambiantes. La solution, développée en partenariat avec Intel et HPE, contribuera à accélérer l'adoption en permettant de réduire de façon révolutionnaire la consommation d'énergie et les coûts d'entretien tout en maintenant, voire en améliorant la densité des centres de données.

Quarante pour cent d'énergie consommée en moins

KUL RAN, qui se base sur la technologie de refroidissement liquide par immersion de précision d'Iceotope, permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie par rapport aux autres serveurs de périphérie de sa catégorie. Le refroidissement liquide par immersion de précision élimine près de 100 % de la chaleur générée par les composants électroniques d'un serveur. Cela réduit non seulement la consommation d'énergie, mais élimine également tous types de consommation d'eau. Comme une grande partie de la consommation d'énergie dans les réseaux de télécommunications provient des sites RAN, KUL RAN se présente comme un catalyseur évident d'efficacité énergétique, ce qui permettra aux opérateurs de télécommunications d'atteindre plus rapidement la neutralité carbone. En l'associant aux processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, ainsi qu'aux serveurs HPE ProLiant DL110, les clients peuvent gagner en efficacité énergétique au sein de leur réseau et de leurs sites de périphérie.

Le serveur de périphérie de télécommunications « Fit-and-Forget »

Avec des milliers de sites situés dans des endroits éloignés, les prestataires de télécommunications recherchent en permanence des moyens de minimiser les coûts d'entretien sur site. KUL RAN a été conçu comme une solution « Fit and Forget », pour des exécutions fiables associées à beaucoup moins de visites d'entretien, réduisant ainsi considérablement le fardeau associé aux dépenses d'exploitation pour les opérateurs. Il peut être installé, retiré et remplacé sans risquer que des intempéries ou des contaminants pénètrent et atteignent les composants sensibles du serveur HPE ProLiant DL110 et les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, grâce à son châssis scellé. Son boîtier classé IP67 offre une protection à 100 % contre les chocs thermiques, la poussière et d'autres contaminants en suspension dans l'air, pour conserver la solution dans un état de propreté d'usine tout au long de sa durée de vie.

La solution améliore également la disponibilité du serveur dans des conditions extrêmes en cas de défaillance des systèmes de support, que ce soit au niveau de la baie ou du hangar. Dans certains cas, le déploiement de KUL RAN, conçu pour dépasser de loin les normes de conformité NEBS, signifie que la prise en charge des systèmes de contrôle environnemental n'a pas à assurer la résilience, ce qui permet à l'opérateur d'économiser à la fois sur les coûts d'investissement en capital et d'exploitation. KUL RAN peut être livré sous la forme d'un produit autonome, en boîte et sous garantie, similaire à n'importe quel serveur HPE refroidi à l'air, et ne nécessite pas une approche de vente combinée de serveurs et d'infrastructures.

La solution de périphérie des télécommunications véritablement extensible

La conception modulaire de KUL RAN est hautement configurable, offrant ainsi une extensibilité rapide pour tous les types de déploiement. Chaque unité KUL RAN peut être facilement mise en place quel que soit l'endroit. L'unité se monte horizontalement dans un format de rack à faible profondeur de 19 pouces et ne nécessite aucune infrastructure de refroidissement auxiliaire, comme des collecteurs de fluide, des tuyaux ou des échangeurs de chaleur à liquide ou à air montés sur rack séparés. Le châssis Iceotope offre toutes les fonctions nécessaires pour le serveur dans des températures extrêmes et intermédiaires.

David Craig, PDG d'Iceotope, déclare : « En étroite collaboration avec les leaders de l'industrie Intel et HPE, Iceotope a fourni une solution innovante face aux défis immédiats qui se posent lors de déploiements de réseaux RAN. Ce partenariat a ainsi permis la progression rapide de nombreuses applications alimentées par la 5G en rapprochant le traitement des données et le contenu du point d'utilisation dans tous les contextes industriels, commerciaux et de consommation. »

Phil Cutrone, vice-président directeur et responsable général des prestataires de services, des fabricants d'équipement d'origine, des télécommunications et des grands comptes chez HPE, a déclaré : « Le déploiement de l'informatique optimisée Cloud RAN au sein de la périphérie des télécommunications est fondamental pour la croissance du RAN et de l'Open RAN. La possibilité de déployer des serveurs dans des endroits extrêmes avec une consommation d'énergie et des coûts d'entretien réduits, ainsi qu'une meilleure disponibilité des serveurs, pourrait s'avérer révolutionnaire sur ce marché. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Iceotope Technologies, en associant le serveur HPE ProLiant DL110 optimisé pour le Cloud RAN et la solution de serveur refroidi par liquide KUL RAN d'Iceotope. »

« Tandis qu'Intel s'efforce d'atteindre des résultats plus durables pour les clients, cette innovation, en collaboration avec HPE et Iceotope, représente un pas de plus vers la prestation de solutions réduisant les impacts environnementaux », déclare Jeni Barovian Panhorst, vice-présidente et directrice générale de la division Network & Edge Compute (réseau et informatique en périphérie) chez Intel. « Grâce à l'approche basée sur rack d'Iceotope pour offrir un refroidissement liquide par immersion de précision et les serveurs de 11e génération de HPE basés sur des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, les clients peuvent tirer parti du coût de fonctionnement amélioré de la périphérie grâce au refroidissement liquide tout en conservant beaucoup de leurs processus opérationnels et indicateurs de performance clés. »

À propos d'Iceotope

Grâce à leur utilisation de formats de normes industrielles, les solutions de refroidissement liquide par immersion de précision d'Iceotope offrent des performances de refroidissement extrêmes, un entretien simplifié, la possibilité d'un remplacement à chaud et des réductions de coûts significatives dans et en dehors du centre de données. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.iceotope.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

