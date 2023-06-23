資本市場管理局 (CMA)：沙特阿拉伯王國的金融市場相關指標排名躋身前列

/EIN News/ -- 沙特阿拉伯利雅得, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯王國在 2023 年 IMD 世界競爭力年報排名中取得了長足進步。2023 年，沙特阿拉伯王國的排名從從 2022 年的第 24 位攀升至第 17 位，標誌着其全球地位的巨大飛躍。



據年報顯示，其在 12 個資本市場指數中有 6 個指數幅度呈上漲態勢，而另外兩個指數幅度保持不變。這一成就體現了 CMA 通過實施相關的全球最佳舉措，為改善和擴大沙特阿拉伯王國的資本市場作出的不懈努力與實踐。

股價指數與併購活動漲幅最大，表明沙特阿拉伯的金融部門呈現出正向增長態勢，提振了投資者對該该國經濟的信心。值得注意的是，沙特阿拉伯王國在創業資本排名中的上升表明可獲得創業資本的環境還在發展，成為新興企業的一個關鍵支援系統。CMA 批准股權眾籌監管框架顯示出該機構對培育創新和具有競爭力的資本市場生態系統的堅定承諾。

CMA 的努力也令沙特阿拉伯王國取得了在 20 國集團 (G20) 國家公司董事會監督方面中名列第一的成果。這表明 CMA 致力於堅持嚴格的治理標準，對於取得投資者的信任至關重要。

此外，管理局持續努力，在推進 2023 年全球競爭力指標中做出了眾多貢獻，其中最值得稱道的是與國家競爭力中心 (NCC) 舉辦的一次會議，討論了現有能提高沙特阿拉伯王國排名的合作機會。此外，還探討了參加由國際管理發展學院 (IMD) 的專家主持的競爭力講座和研討會的可能性，國家競爭力中心與該學院是合作伙伴關係。

此外，國家競爭力中心收到了關於私營部門調查目標人口（上市公司、證券經紀商、審計師、管理局委員會成員）的最新資訊，還根據需要接收了管理局指標數據來源的最新資訊。

應重視的是，CMA 最近實施了幾項重大變革，這些變革對所取得的進展產生了積極影響。其中顯著的舉措包括 CMA 批准了外國證券投資規則，預計將對提高沙特阿拉伯市場的流動性、深化和增加沙特阿拉伯市場的吸引力以及提升沙特阿拉伯市場全球地位產生正面影響。這些規則還將有助於在當地資本機構和投資者當中改變認知和體驗，加強機構投資者在沙特阿拉伯資本市場的參與度。與此同時，針對上市股份公司的新公司法和對審慎規則修正案的批准旨在加強資本市場機構的穩定性，以進一步增強資本市場參與者的信心，並創造有吸引力的投資環境，以支援國家經濟增長。

CMA 旨在通過開發市場實現沙特阿拉伯資本市場的戰略計劃，提高沙特阿拉伯資本市場的吸引力、提升效率，並增強沙特阿拉伯資本市場在地區和國際上的競爭力。該戰略計劃意在將沙特阿拉伯市場打造成中東最大的市場，並使其成為全球最重要的資本市場之一。

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