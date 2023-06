De Paris au Vanuatu, la pollution plastique est une source de préoccupation majeure

Au moment où les représentants de plusieurs pays se réunissaient à Paris pour négocier un traité sur la pollution plastique, le Programme régional océanien de l’environnement (PROE), par l’intermédiaire du projet S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique (SWAP), organisait une série de formations à fort impact sur les déchets marins à Port-Vila, au Vanuatu, parmi d’autres activités.

Cette action collective a réuni plusieurs communautés et organisations locales du Vanuatu, notamment le Département de la protection et de la conservation de l’environnement (DEPC, en anglais), le ministère de l’Adaptation au changement climatique, de la Météorologie et des risques géologiques, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Gestion des catastrophes, des autorités locales du Vanuatu, Sustainable Coastlines New Zealand, l’ambassade de France et l’équipe du SWAP des Samoa, pour mener des opérations de nettoyage des plages, ainsi que des audits statistiquement normés des déchets.

À cette fin, durant les mois de mai et juin, Sustainable Coastlines a dispensé trois formations aux acteurs locaux. L’objectif de ces activités était de former les communautés locales à la manière de procéder en toute sécurité au nettoyage des déchets marins et à la réalisation d’audits statistiquement normés des déchets dans trois lieux différents du Vanuatu : Ifira Island, Ifira Point Beach et Etmat Bay.

« Au total, 50 participants, formés par Sustainable Coastlines dans trois communautés, ont ainsi ramassé 61 kilos de déchets. Le plastique représente près de 90 % des articles collectés et 66 % du poids total. Parmi ces items, on peut mentionner un filet de pêche, des bouteilles en plastique, ainsi que des fragments de plastique mou et dur » a indiqué Mme Julie Pillet, Coordinatrice du projet SWAP au PROE.

« Nous avons été très surpris de trouver une grande quantité de fragments de fibre de verre sur Ifira Island, 90 au total, ainsi qu’à Ifira Point Beach avec plus de 3 400 fragments. Nous pensons qu’ils pourraient provenir du port situé en face où nous avons aperçu un tas de fragments de fibre de verre. L’amélioration des bonnes pratiques en matière de manipulation de ces matériaux pourrait empêcher qu’ils ne pénètrent dans l’environnement. »

Toutes les données recueillies pendant la formation sont disponibles sur l’application Litter Intelligence développée par Sustainable Coastlines : https://litterintelligence.org/.

Les activités relatives aux déchets marins menées en mai ont constitué une étape importante dans la mise en œuvre du projet SWAP au Vanuatu, notamment le projet pilote Lutter contre les déchets marins sur certains sites de la province de Shéfa, Vanuatu qui sera mis en oeuvre par le Département de la protection et de la conservation de l’environnement, en collaboration avec l’équipe du SWAP.

La mission au Vanuatu a également été l’occasion de visiter la décharge de Bouffa, où le SWAP prévoit d’améliorer la route d’accès, qui n’est pas praticable pendant la saison des pluies. Il s’agit d’une priorité pour le projet SWAP afin d’aider la reconstruction du pays après les cyclones de mars 2023.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de participer à ce projet, et nous sommes fiers d’apporter notre soutien à la promotion de bonnes pratiques en matière de déchets », a déclaré Mme Pillet.

« Nous avons un certain nombre d’activités en cours et prévues pour le Vanuatu. »

La dernière activité du SWAP, réalisée en mai et juin, a été le dernier atelier de consultation des parties prenantes, en collaboration avec le DEPC, pour discuter du projet de Plan national de gestion des huiles usagées du Vanuatu et le présenter. Actuellement, environ 280 000 à 380 000 litres d’huiles usagées seraient produits annuellement au Vanuatu. Pour l’essentiel, ces huiles échappent à toute gestion. Toutefois, l’élimination inappropriée de ces huiles usagées peut avoir des effets négatifs importants sur les ressources naturelles comme les eaux souterraines, l’environnement marin et les sols, ainsi que sur les populations humaines. La mauvaise gestion des huiles usagées est un problème environnemental majeur pour les pays insulaires du Pacifique, dont le Vanuatu.

« Le Plan national de gestion des huiles usagées vise à établir et encadrer une gestion appropriée au Vanuatu afin d’améliorer la gestion nationale des huiles usagées et de promouvoir le partage des responsabilités en matière de gestion des huiles usagées entre toutes les parties prenantes nationales » a expliqué Mme Pillet.

La deuxième partie de cet atelier consultatif avait pour objectif de présenter et d’échanger sur le Projet pilote de gestion des huiles usagées prévu au Vanuatu, financé par le SWAP et élaboré par le DEPC. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé visant à installer et utiliser la technologie de pyrolyse au Vanuatu.

La série de formations sur les déchets marins animée par Sustainable Coastlines New Zealand a été organisée dans la province de Shefa, au Vanuatu, les 30 et 31 mai, et le 2 juin 2023.

Le dernier atelier de consultation des parties prenantes, organisé en collaboration avec le DEPC, sur le Projet de plan national de gestion des huiles usagées du Vanuatu, s’est tenu le 1er juin 2023.

Ces activités ont été soutenues par le projet S’engager dans des actions durables des déchets dans le Pacifique, financé par l’AFD.