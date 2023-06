Dracula Technologies améliore de 25 % la production d'énergie à partir de la lumière ambiante

LAYER® technology: OPV solution that generates energy from light Temperature Logger -- TT Sensor Plus

Une nouvelle génération de modules LAYER® OPV apportant une amélioration de performance de 25 % par rapport à la génération précédente

Le lancement de ce nouveau module avec environ 25% de performance en plus qui sera intégré facilement dans notre nouvelle ligne industrielle, opérationnelle en septembre 2023 est une étape importante.” — Sadok Ben Dkhil, CTO de Dracula Technologies.

VALENCE, FRANCE, June 21, 2023/ EINPresswire.com / -- Dracula Technologies, pionnier dans la production d'énergie à partir de la lumière ambiante, annonce une nouvelle génération de modules LAYEROPV apportant une amélioration de performance de 25 % par rapport à la génération précédente. Grâce à cette avancée significative, les clients concevant des objets connectés (IoT) pour l’intérieur, des objets portables et tout autre composant fonctionnant avec une ultra-basse consommation d'énergie alimenté par la nouvelle version du module LAYEROPV peuvent générer soit 25 % d'énergie supplémentaire en utilisant la même surface - 750µW sous 1000 lux , au lieu de 570µW - ou utiliser 25 % de surface en moins pour obtenir la même puissance, tension et courant que la génération précédente. Cette avancée est la première d'une série d'améliorations attendues dans l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement.En utilisant moins de surface, les clients profitent d'une réduction des coûts du même ordre, rendant l’intégration de la technologie LAYEROPV encore plus rentable. De plus, l’alimentation des objets connectés d’ultra basse consommation par cette innovation révolutionnaire permet d’améliorer drastiquement l’impact environnemental de ces objets, permettant des conceptions d’objets connectés plus compactes, réduisant ainsi les opérations coûteuses de maintenance et donc de main-d'œuvre ainsi que leur empreinte environnementale."Notre nouvelle génération de produits qui apporte une amélioration de performance d’environ 25% est une étape importante pour Dracula Technologies", a déclaré Sadok Ben Dkhil, CTO de Dracula Technologies. "En fournissant à nos clients une source d'énergie propre, nous leur permettons de proposer des produits ayant un impact environnemental minimal. Le lancement de ce nouveau module s'inscrit dans notre stratégie et sera intégré facilement dans notre nouvelle ligne industrielle, opérationnelle en septembre 2023."Le lancement de la nouvelle génération de modules LAYEROPV arrive à un moment critique, coïncidant avec les directives réglementaires européennes visant à éliminer les piles non rechargeables des objets IoT. Les clients peuvent dormir tranquilles en sachant que Dracula Technologies, un partenaire solide et de confiance, les accompagnera dans cette transition grâce à sa technologie d’alimentation sans piles à partir de la lumière ambiante et toujours plus performante.Les modules LAYERétant imprimés avec des encres fonctionnelles conductrices sur des supports flexibles de toute taille et format, Dracula Technologies peut adapter son module LAYERaux exigences et contraintes de chaque client. Ces modules innovants offrent des avantages économiques substantiels aux clients et utilisateurs finaux en évitant d’avoir recours aux piles, tout réduisant l'impact environnemental de leur produit final.LAYERest compatible avec un large éventail de protocoles de communication. Les applications vont des bâtiments intelligents, des maisons connectées et des supermarchés connectés à l'Industrie 4.0 et aux véhicules autonomes. Les concepteurs de produits peuvent soit commander des kits de démonstration pour réaliser leurs prototypes ou bien contacter la division Solutions LAYERpour les aider, et les accompagner dans la conception et la réalisation d’un produit clé en mains.Note : En septembre 2022, Dracula Technologies a levé 5.5 millions d’euros auprès d’acteurs majeurs que sont le Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes et Semtech, fabricant mondial de semi-conducteurs, en tant qu’investisseur stratégique. La Banque des Territoires a également participé à cette levée de fonds pour le compte de l’État dans le cadre du programme Territoires d’innovation de France 2030. L'entreprise a également été sélectionnée parmi plus de 1000 startups européennes et a reçu 1,6 millions d'euros de subvention dans le cadre de l’EIC Accelerator, et une participation en fonds propres de la part du Conseil européen de l'innovation.À propos de LAYER: Conçu spécialement pour les appareils d’intérieur connectés, LAYERest le premier module OPV multi forme au monde produit par impression de jet d'encre. Il est capable de générer efficacement de l'énergie à partir de la lumière ambiante naturelle ou artificielle. Les dispositifs domotiques d’intérieur équipés de la technologie LAYERsont automatiquement chargés par la lumière ambiante, même dans des conditions de faible luminosité (moins de 50 lux, soit l'intensité lumineuse émise par les panneaux de sortie de secours). Cela élimine le besoin de les brancher sur le secteur ou le recours à des piles. LAYERest également customisable et respectueux de l'environnement grâce à son processus de fabrication unique utilisant l'impression jet d'encre et des encres photoactives organiques conductrices. Le module OPV peut prendre n’importe quelle forme et s'adapter aux plus petits formats. Il peut également utiliser différents types de matériaux pour répondre aux besoins d’une large gamme d’applications, comme les dispositifs IoT d’intérieurs, les wearables et tout autre composant fonctionnant à très faible puissance.À propos de Dracula Technologies : Fondée en 2011, la startup basée à Valence dans la Drôme et spécialisée dans la conception et l’impression de modules photovoltaïques organiques (OPV) emploie 30 personnes. Sa technologie LAYERrepose sur l’impression de couches d’encres qui possèdent chacune des propriétés physiques permettant de produire de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Dracula Technologies est au cœur des enjeux environnementaux, avec une solution durable qui permet de remplacer les piles dans les objets d’intérieurs connectés, offrant ainsi à l’industrie des solutions respectueuses de l'environnement tout en minimisant la consommation électrique ainsi que les déchets électroniques (piles).