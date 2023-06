La FCF annonce l’identité des récipiendaires des prix canadiens d’excellence en conservation

/EIN News/ -- Reconnaissance d’un leadership exceptionnel en faveur des espèces sauvages et de l’habitat

OTTAWA, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) a le plaisir d’annoncer l’identité des récipiendaires des Prix canadiens d’excellence en conservation.

Les personnes et organisations suivantes ont été mises à l’honneur lors d’une cérémonie à Whitehorse, au Yukon, le 17 juin. Elles sont également en vedette dans le numéro de juillet et août de notre magazine Biosphère/Canadian Wildlife.

Prix de la conservation Roland-Michener : DEUX RÉCIPIENDAIRES

Alexandra Morton, de l’île de Vancouver Nord (Colombie-Britannique) , est une biologiste de terrain qui a mené des recherches novatrices sur les effets néfastes de la mariculture de saumons sur la côte de la Colombie-Britannique. Coauteure de plus de 20 articles scientifiques sur les conséquences de la salmoniculture sur les saumons migrateurs, elle a fondé la station de recherche Salmon Coast Field Station et a joué un rôle clé dans de nombreux appels à l’action. « Il est vrai qu’une personne ne peut pas changer les choses à elle seule, mais si ce que vous dites peut toucher d’autres personnes et leur permettre de voir les ravages causés, vous pourriez être en mesure de réparer de terribles erreurs », affirme-t-elle.



Kimberly Titchener, d’Edmonton (Alberta), a consacré près de 20 ans de sa vie à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de conservation des espèces sauvages et de sécurité face à celles-ci. Kim s’est engagée à réduire les conflits entre l’homme et les espèces sauvages et, par conséquent, à les aider à demeurer dans la nature. Au fil des ans, elle a dispensé des programmes de formation à la sécurité face aux espèces sauvages et à l’utilisation des vaporisateurs chasse-ours qui ont compté plus de 25 000 participants. « J’aimerais également remercier l’ours grizzly n o 66 et sa famille pour la clémence dont ils ont fait preuve à l’égard des humains dans le Parc national de Banff. Les nombreuses heures que j’ai passées à les surveiller, elle et ses petits, m’ont permis de développer amour et un respect incroyables pour cette espèce », explique-t-elle.





Nadine Pequeneza, de Toronto (Ontario), a réalisé le documentaire Les dernières baleines noires acclamé par la critique. Le film apporte un message d’espoir sur la grande baleine la plus menacée de la planète. En tant que fondatrice de HitPlay Productions, Nadine est spécialisée dans les films axés sur les personnes et les appels à l’action. « Je me suis toujours considérée comme une artiste et une militante, et l’influence que mes films ont sur le monde est pour moi un facteur de réussite important, déclare-t-elle. Si j’avais un conseil à vous donner, c’est que si vous voulez changer le monde, racontez une histoire. La narration est probablement le don le plus puissant que possède l’espèce humaine. Nous pouvons l’exploiter pour rendre le monde meilleur. »





Le sommet « Advancing Women in Conservation Summit » a été présenté par la Saskatchewan Wildlife Federation (SWF) en novembre 2022. Ce sommet était le premier du genre au Canada. Les délégués ont relevé des défis, discuté de solutions, renforcé leurs compétences en leadership et soutenu la communauté dans un domaine où les femmes se heurtent à des obstacles. Cet événement a inspiré la mise en place d’un second sommet qui se tiendra au Nouveau-Brunswick en octobre 2023. « Prenez des risques et impliquez-vous, déclare Courtney Devins, directrice de la communication et du marketing de la SWF. Parce qu’amorcer le changement peut être une démarche aussi difficile que gratifiante. »





L’ école Jean Gauthier d’Alma (Québec) , offre depuis 16 ans un programme d’éducation sur les ressources fauniques. Ce programme a permis à 1 700 élèves du secondaire d’acquérir un large éventail de compétences en matière d’activités de plein air et d’établir des liens avec la nature. Les taux d’obtention de diplômes se sont améliorés, et les jeunes ont aidé de nombreuses espèces de canards, d’hirondelles et de chauves-souris. « Le message délivré par le programme est le suivant : Suivez votre vocation. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles; suivez simplement votre voie, un pas après l’autre. Chaque action positive est un nouveau pas en avant. Ce qui est important, c’est le voyage, pas la fin », explique Jean Gaudreault, professeur de sciences et coordonnateur du programme ressources fauniques.





Mike Morris, député provincial de Prince George (Colombie-Britannique) , est décrit comme un champion de l’intendance durable et de la conservation fondée sur la science, mais aussi comme un porte-parole des espèces sauvages et des personnes qui les ont à cœur. Élu pour la première fois en 2013 en tant que député provincial de la circonscription Prince George-Mackenzie, il a occupé de nombreux postes. Il a mené une étude approfondie sur l’habitat des espèces sauvages qui a abouti à la publication d’un rapport publié intitulé « Getting the Balance Right » (« Rétablir l’équilibre ») en 2015. En 2020, il a publié un document d’orientation sur la gestion des forêts fondé sur une cinquantaine d’années d’analyse de l’utilisation des terres. « Je reste persuadé qu’en alliant leurs efforts, un grand nombre de personnes qui partagent un même idéal peuvent empêcher l’effondrement écologique de la biodiversité unique de la Colombie-Britannique », déclare-t-il.





Patricia Fraser de Pembroke (Ontario), et le Renfrew County School Board ont inspiré et guidé de nombreuses stratégies et approches au sein de la FCF en ce qui concerne le programme Éducation-Nature. Leur volonté de partager les enseignements appris, de fournir des renseignements sur les perspectives et les défis des enseignants et enseignantes et de soutenir l’élaboration du programme a largement contribué à renforcer le programme et à s’assurer qu’il répond aux besoins changeants des éducateurs. « J’ai constaté que les éducateurs et éducatrices étaient piégés par les quatre murs de la salle de classe, explique M. Fraser. Ne laissez pas la structure physique dans laquelle vous vivez déterminer les limites de la curiosité de votre esprit. »





Mark S. Boyce, de Sherwood Park (Alberta) , est professeur d’écologie à l’université de l’Alberta et titulaire de la chaire de l’Alberta Conservation Association consacrée à la pêche et aux espèces sauvages depuis 1999. Ses recherches portent sur un grand nombre d’espèces et d’habitats, notamment sur la séquestration et le stockage du carbone dans les écosystèmes de prairies. Son expertise et son leadership se retrouvent à la fois dans sa vie personnelle et sa vie privée. « Il n’y a pas de mode de vie plus gratifiant qu’une carrière dans la conservation des espèces sauvages, affirme-t-il. Je passe une grande partie de mon temps à l’extérieur à faire des choses qui me rendent très heureux, et le fait de contribuer à la conservation donne un sens à la vie. »





Natalie McIntosh, de London (Ontario), est la créatrice d’un mouvement unique appelé NauticalWaters.com. L’adolescente transforme le matériel de pêche abandonné en paniers, en sous-verres, en paillassons et en autres produits destinés à la collecte de fonds, contribuant ainsi à la sensibilisation et à la prévention de l’enchevêtrement des mammifères marins. Elle a d’abord été inspirée par un projet scolaire, qui a débouché sur des partenariats avec des organisations de conservation marine sur les côtes est et ouest du Canada. « Tout ce qui touche à l’océan m’apporte de la joie, dit-elle. Je savais que je devais changer les choses, et j’ai donc créé Nautical Waters. »

La FCF remercie toutes les personnes et organisations qui ont présenté leur candidature ainsi que celles qui ont été nommées. Les candidatures pour les prochains Prix canadiens d’excellence en conservation seront acceptées du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.

« Ces prix mettent en lumière certaines des réalisations exceptionnelles des leaders de la conservation au Canada, a déclaré Rick Bates, directeur général et vice-président administratif de la FCF. Les neuf récipiendaires, ainsi que toutes les personnes et organisations candidates, apportent un soutien incroyable à une grande diversité d’espèces sauvages et d’habitats d’un océan à l’autre. La FCF félicite les nombreuses personnes et organisations qui contribuent à assurer un avenir meilleur aux espèces sauvages du Canada. »

Pour en savoir davantage, visitez la page https://cwf-fcf.org/fr/explorer/prix/ .

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et l’environnement, en agissant pour conserver et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Coordonnées :

media@cwf-fcf.org

